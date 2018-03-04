Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 0

репрессии реакция испания монархия каталония рэп
Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов

Те кто, ждал репрессий в Испании после сепаратистских возгласов и бездействия Каталонии - немного ошибся по месту, но не по сути. Репрессии действительно начались, но королевство, то есть монархия - ударила ассиметрично, по беззащитным идеологическим врагам в субкультурах каталонцев.

Два года тюрьмы и 23 000 евро штрафа получил испанский рэпер Пабло Асель (Pablo Hasél) за "прославление терроризма, оскорбление Короны и государственных институций".

К двум годам добавится ещё год за отказ платить штраф и два года за прошлый условный срок. Так что в общей сумме он проведёт в тюрьме пять лет. Пять лет - не за преступления, а за песни, за убеждения, за коммунизм, который Королевство так деятельно ненавидит с 1938-го года...

Музыкант имеет интересную биографию. В 2011 году он уже привлекался по тем же статьям за якобы прославление террористической организации GRAPO, но был отпущен на волю без залога.

В 2014 году снова задержан за нападение на офис одной ультраправой партии в своём родном каталонском городе Лерида.

Пабло распространяет свое творчество в интернете на условиях свободного использования из идеологических причин.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
05.03.2018
Дискуссия о методах организации Красной Армии
Дискуссия о методах организации Красной Армии
05.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Управленческий дефолт в городе русской славы (2)
Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек (2)
Идешь пo Нижнему, а через каждые три метра - гoтoвoе угoлoвнoе делo (1)
4 года войны ради 1 процента безвизовых туристов (5)
Про 10 сталинских ударов знаем. А 10 побед Путина… не будет (3)
Хахалева и хроники кубанской Сицилии (0)
Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру... (26)
Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов (4)
Ни одному мирному сирийцу не удалось выбраться из Восточной Гуты за период объявленного ООН перемирия (3)
Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ленин - дoтянуться дo пoдoшв
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт нижегoрoдские кoммунисты пoрадoвали
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так что, хлопцы, считай даром говно ели?
Максим Калашников Максим Калашников: Борьба с коррупцией на Украине (поржать)))
Дарья Митина Дарья Митина: Нижегoрoдцам фатальнo не везёт:(((
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss