Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов

Те кто, ждал репрессий в Испании после сепаратистских возгласов и бездействия Каталонии - немного ошибся по месту, но не по сути. Репрессии действительно начались, но королевство, то есть монархия - ударила ассиметрично, по беззащитным идеологическим врагам в субкультурах каталонцев.

Два года тюрьмы и 23 000 евро штрафа получил испанский рэпер Пабло Асель (Pablo Hasél) за "прославление терроризма, оскорбление Короны и государственных институций".

К двум годам добавится ещё год за отказ платить штраф и два года за прошлый условный срок. Так что в общей сумме он проведёт в тюрьме пять лет. Пять лет - не за преступления, а за песни, за убеждения, за коммунизм, который Королевство так деятельно ненавидит с 1938-го года...

Музыкант имеет интересную биографию. В 2011 году он уже привлекался по тем же статьям за якобы прославление террористической организации GRAPO, но был отпущен на волю без залога.

В 2014 году снова задержан за нападение на офис одной ультраправой партии в своём родном каталонском городе Лерида.

Пабло распространяет свое творчество в интернете на условиях свободного использования из идеологических причин.