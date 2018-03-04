Ни одному мирному сирийцу не удалось выбраться из Восточной Гуты за период объявленного ООН перемирия

Вот уже несколько дней боевики насильно удерживают мирное население в Восточной Гуте, а также регулярно совершают провокационные вылазки, обстреливая гуманитарный коридор, по которому должен осуществляться выход из этого района, заявил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Пятые сутки проводится информирование граждан Восточной Гуты о координатах гуманитарного коридора. Подготовлена вся необходимая инфраструктура для их приема. Однако по вине действующих здесь вооруженных группировок, блокирующих доступ населения к гуманитарному коридору со своей стороны, никому из мирных жителей покинуть Восточную Гуту в очередной раз не удалось", - цитирует представителя Минобороны ТАСС.

По словам Евтушенко, обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливают снайперы. "Для своих провокационных вылазок боевики используют сеть подземных тоннелей. Кроме того, сегодня в период c 9 часов 35 минут до 11 часов 10 минут гуманитарный коридор был четыре раза обстрелян из стрелкового оружия. Ранены три местных жителя", - сообщил генерал-майор.

Он также отметил, что в Центр по примирению продолжают массово поступать обращения по телефонам горячей линии, за сутки принято 49 обращений, большинство - от жителей Восточной Гуты, которые продолжают жаловаться на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и произвол со стороны боевиков.

Евтушенко добавил, что введенный на территории Сирии 30-дневный режим прекращения боевых действий постоянно нарушается незаконными вооруженными формированиями в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск, а также в Восточной Гуте. "Так, жилые кварталы города Дамаска и его пригородов за прошедшие сутки было обстреляны из минометов восемь раз. При этом было выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей", - рассказал военный.

Ранее на этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии ведомства, сообщил, что по поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. На это время сирийские правительственные войска будут приостанавливать нанесение ударов по террористам. Впрочем, с первого же дня эвакуации мирных жителей начали мешать боевики, которые подвергли гуманитарный коридор минометному обстрелу.

Безопасность на выходе из гуманитарного коридора обеспечивают российская военная полиция и военнослужащие сирийской армии, а в поселении Аль-Дувейр развернут мобильный медпункт для оказания помощи больным, подготовлены автобусы для перевозки мирных граждан в места временного пребывания.

Напомним, резолюция о 30-дневном прекращении огня на всей территории Сирии и последующем проведении гуманитарных операций была принята Советом Безопасности ООН в минувшую субботу.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 февраля заявил, что гражданское население сирийского города Ракка находится в условиях «гуманитарной катастрофы», сообщает «Интерфакс».

«Положение мирных жителей Ракки, как мы уже неоднократно подчеркивали, характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции. В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что городские улицы в данный момент находятся в завалах, под которыми погребены тела погибших от бомбардировок. В жилых кварталах отсутствует водоснабжение и нет электричества, несмотря на то, что освобождение города произошло полгода назад. Конашенков отметил, что к моменту штурма города его население составляло 200 тыс. мирного населения. Сейчас там живет около 40 тыс. человек.

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