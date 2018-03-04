Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 4

подмосковье аэропорты снегопад
Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов

Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам задержек рейсов в столичных аэропортах. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", задерживают рейсы чаще всего в "Шереметьево", а активнее всего отменяют - в "Домодедово". "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны сообщили, что большинство задержек - кратковременные.

По данным на 10:00, в "Шереметьево" задержали 25 рейсов, в "Домодедово" - задержали 10 и 14 отменили, во "Внуково" по паре задержанных и отмененных рейсов.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что аэродромные службы работают безостановочно: "Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это провоцирует кратковременные задержки рейсов, поскольку занимает до получаса дополнительного времени".

Длительных задержек рейсов продолжительностью более двух часов из-за непогоды утром в воскресенье нет, удалось избежать и уходов самолетов на запасные аэродромы, сообщил он.

Снегопад, который начался в Москве в воскресенье, 4 марта, продлится почти сутки, предположил в интервью РИА "Новости" специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его оценке, снегопад "пойдет на убыль лишь в утренние часы понедельника". Тишковец полагает, что воскресенье может стать самым снежным 4 марта за последние 68 лет наблюдений.

Напомним, ранее ответственные за уборку снега в ряде окружных и районных структур Москвы, которые курировали и были задействованы в ликвидации последствий одного из сильнейших за столетие снегопада 3-4 февраля, были отстранены от работы по результатам проверки. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков. 

"Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места - в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий... По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - подчеркнул вице-мэр.

Материалы по теме:

Мороз и солнце - День защитника Отечества

На Москву пала кара господня в виде начальства

Собянин, столько миллиардов ушло на плитку, что на дворников не осталось?

День РККА и краснофлотца Москва встречала почти как немецких оккупантов - льдом!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: "Очень много сделано по городу.."?
замкадыш написал 05.03.2018 03:05
Осталось Бирюкова и Собянина на лесоповал отправить за безумный феерический распил и провал по всем направлениям работы.Старые
распилоиды ненасытные.
Ответить
проблемы центра москвы перекочевали...
Тень написал 04.03.2018 22:12
после эпохальных мультиков 1 марта , проблемы перекочевали до самых до окраин
Ответить
(без названия)
goevarlakov написал 04.03.2018 21:00
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
"Очень много сделано по городу.."?
Проверим написал 04.03.2018 19:09
завтра, добираясь на работу. Лыжи я уже расчехлил.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
05.03.2018
Дискуссия о методах организации Красной Армии
Дискуссия о методах организации Красной Армии
05.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Управленческий дефолт в городе русской славы (2)
Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек (2)
Идешь пo Нижнему, а через каждые три метра - гoтoвoе угoлoвнoе делo (1)
4 года войны ради 1 процента безвизовых туристов (5)
Про 10 сталинских ударов знаем. А 10 побед Путина… не будет (3)
Хахалева и хроники кубанской Сицилии (0)
Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру... (26)
Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов (4)
Ни одному мирному сирийцу не удалось выбраться из Восточной Гуты за период объявленного ООН перемирия (3)
Королевство Испания после каталонских сюрпризов стало сажать вольнодумцев-рэперов (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ленин - дoтянуться дo пoдoшв
Дарья Митина Дарья Митина: А вoт нижегoрoдские кoммунисты пoрадoвали
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так что, хлопцы, считай даром говно ели?
Максим Калашников Максим Калашников: Борьба с коррупцией на Украине (поржать)))
Дарья Митина Дарья Митина: Нижегoрoдцам фатальнo не везёт:(((
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss