Проблемы центра Москвы перекочевали в аэропорты, задерживаются десятки рейсов

Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам задержек рейсов в столичных аэропортах. По данным сервиса "Яндекс.Расписание", задерживают рейсы чаще всего в "Шереметьево", а активнее всего отменяют - в "Домодедово". "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны сообщили, что большинство задержек - кратковременные.

По данным на 10:00, в "Шереметьево" задержали 25 рейсов, в "Домодедово" - задержали 10 и 14 отменили, во "Внуково" по паре задержанных и отмененных рейсов.

Собеседник "Интерфакса" рассказал, что аэродромные службы работают безостановочно: "Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это провоцирует кратковременные задержки рейсов, поскольку занимает до получаса дополнительного времени".

Длительных задержек рейсов продолжительностью более двух часов из-за непогоды утром в воскресенье нет, удалось избежать и уходов самолетов на запасные аэродромы, сообщил он.

Снегопад, который начался в Москве в воскресенье, 4 марта, продлится почти сутки, предположил в интервью РИА "Новости" специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его оценке, снегопад "пойдет на убыль лишь в утренние часы понедельника". Тишковец полагает, что воскресенье может стать самым снежным 4 марта за последние 68 лет наблюдений.

Напомним, ранее ответственные за уборку снега в ряде окружных и районных структур Москвы, которые курировали и были задействованы в ликвидации последствий одного из сильнейших за столетие снегопада 3-4 февраля, были отстранены от работы по результатам проверки. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

"Очень много сделано по городу, но есть отдельные проблемные места - в частности, Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа, где необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий... По этим территориям приняты и кадровые решения. Ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - подчеркнул вице-мэр.

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