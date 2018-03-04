Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру...

Из Черного моря через пролив Босфор вышел ракетный эсминец ВМС США Carney. Он провел в Черном море 14 дней. Ранее на неделе акваторию покинул второй ракетный эсминец Ross, напоминает "Интерфакс". О прохождении Carney Босфора сообщили турецкие информационные сайты.
В ходе пребывания в Черном море эсминец Carney заходил с визитом в болгарский порт Варна, а Ross - в румынский порт Констанца. Корабли также провели в море артиллерийские стрельбы. В Госдуме заявляли, что ракетные эсминцы "провоцируют Россию".
Ракетные эсминцы оснащены системой противоракетной обороны Aegis. На их борту, помимо ракет-перехватчиков Standard-2", имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет Tomahawk. В апреле 2017 с борта Ross был нанесен ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным США, оттуда вылетел самолет с химическими боеприпасами, сбросивший их на мирных жителей в провинции Идлиб.
Источник "Интерфакса" заявлял, что силы и средства Черноморского флота следили за действиями ракетных эсминцев ВМС США во время их пребывания в Черном море. Непосредственное наблюдение за ними вели сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.
В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
Напомним, на следующий же день после "пугалок" Путина власти США окончательно приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов. Киев получит 210 ракет и 37 ПТРК, пояснили в управлении Минобороны США оборонному сотрудничеству и безопасности.
В Вашингтоне пояснили, что поставки оружия Киеву "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины" (цитата по ТАСС). "Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - заверили в США.
Еще в конце декабря официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину "продвинутых оборонительных средств" для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Тогда она подчеркивала, что помощь Соединенных Штатов носит исключительно оборонительный характер.
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После "пугалок" Путина Вашингтон утвердил поставку Украине противотанковых комплексов Javelin
Не планирует ли Министерство обороны РФ выкупить днепропетровский памятник Александру Матросову?
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 05.03.2018 03:13
своего любимого боярышника .
!!!!QQQQTOTJASNO---Q!-BOG!!!& написал 05.03.2018 02:47
- К е-бе-нема-тери! На кого же он Гордях Укров (триппольцев) таки покинул?! То таки да....
стоит как Феррари написал 05.03.2018 00:19
goevarlakov написал 04.03.2018 21:03
тык написал 04.03.2018 21:03
Святой Пигидий написал 04.03.2018 19:37
ыгы написал 04.03.2018 19:32
речныя ьандиты-варяги
нашы роднинкя.сэ
шшаз написал 04.03.2018 19:27
акая твоя унылоя написал 04.03.2018 19:23
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аунас кругом корейсы, ьля
дурак написал 04.03.2018 19:20
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про жертв пее оцца нихто ня писдить?
юбку ее задрать надо.
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давай давай рушить строну-давай склотино , подлдо
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 04.03.2018 19:16
хайл написал 04.03.2018 19:13
жопарожэ написал 04.03.2018 19:10
стоик1129 написал 04.03.2018 19:08
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Сортирный Карлик прикрывал очередное преступление против славян?
Светослав,,,,,, написал 04.03.2018 19:08
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иэтта чыстая правда написал 04.03.2018 19:06
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пащливынахуй усэ, иконамисти -с, мамловас недовасьпитолваль ьлядь, неккиуй, чсэ
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 04.03.2018 19:04
Светослав,,,,,, написал 04.03.2018 19:03
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Хизер Нойерт написал 04.03.2018 19:00
эточму написал 04.03.2018 18:54