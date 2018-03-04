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Московский листок

Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру...

Опубликовано 04.03.2018 в разделе комментариев 25

сша силовигархия чёрное море
Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру...

Из Черного моря через пролив Босфор вышел ракетный эсминец ВМС США Carney. Он провел в Черном море 14 дней. Ранее на неделе акваторию покинул второй ракетный эсминец Ross, напоминает "Интерфакс". О прохождении Carney Босфора сообщили турецкие информационные сайты.

В ходе пребывания в Черном море эсминец Carney заходил с визитом в болгарский порт Варна, а Ross - в румынский порт Констанца. Корабли также провели в море артиллерийские стрельбы. В Госдуме заявляли, что ракетные эсминцы "провоцируют Россию".

Ракетные эсминцы оснащены системой противоракетной обороны Aegis. На их борту, помимо ракет-перехватчиков Standard-2", имеется, по меньшей мере, 56 крылатых ракет Tomahawk. В апреле 2017 с борта Ross был нанесен ракетный удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным США, оттуда вылетел самолет с химическими боеприпасами, сбросивший их на мирных жителей в провинции Идлиб.

Источник "Интерфакса" заявлял, что силы и средства Черноморского флота следили за действиями ракетных эсминцев ВМС США во время их пребывания в Черном море. Непосредственное наблюдение за ними вели сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Пытливый", задействованы были также средства радиотехнической разведки ЧФ.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Напомним, на следующий же день после "пугалок" Путина власти США окончательно приняли решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн долларов. Киев получит 210 ракет и 37 ПТРК, пояснили в управлении Минобороны США оборонному сотрудничеству и безопасности.

В Вашингтоне пояснили, что поставки оружия Киеву "сделают вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины" (цитата по ТАСС).  "Системы Javelin позволят Украине построить долгосрочные оборонные возможности для защиты суверенитета и территориальной целостности. У Украины не возникнет трудностей с внедрением этих систем в свои вооруженные силы", - заверили в США.

Еще в конце декабря официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Вашингтон принял решение начать поставки на Украину "продвинутых оборонительных средств" для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Тогда она подчеркивала, что помощь Соединенных Штатов носит исключительно оборонительный характер.

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Всего комментариев к статье: 25
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Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 05.03.2018 03:13
Светочка,ты не забываешь таблеточки принимать и менять подгузники. Меняй почаще,а то быстро переполняются и вонь стоит жуткая.Да,и меньше пей
своего любимого боярышника .
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Re: 1 выстрел из Джевелина,
!!!!QQQQTOTJASNO---Q!-BOG!!!& написал 05.03.2018 02:47
"Из Черного моря через пролив Босфор вышел ракетный эсминец ВМС США Carney. "
- К е-бе-нема-тери! На кого же он Гордях Укров (триппольцев) таки покинул?! То таки да....
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1 выстрел из Джевелина,
стоит как Феррари написал 05.03.2018 00:19
Не хило выходит стоимость одного выстрела противотанковой ракетой Джевелин - 223 000 баксоф, или 13 миллионов рупий! 1 выстрел = одна Бентли или Феррари.
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(без названия)
goevarlakov написал 04.03.2018 21:03
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
тык написал 04.03.2018 21:03
Статья-мозгокрутство путинских Подпевал!Совершенно тенденциозная грязная статейка! Корабли всего лишь ушли в плановом порядке, а визгу "Крысы" создали на целый "Шторм"!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 04.03.2018 19:37
Хм... читаю: "Эсминцы США в панике покинули Черное море, поверили Национальному Лидеру...", а чуть ниже: "Ранее на неделе акваторию покинул второй ракетный эсминец Ross" - И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ! Во-первых, если "ранее", то этот Ross был не вторым, а первым из двух пароходов... или как? Во-вторых, если он покинул РАНЕЕ, то как это связано с бла-бла-бла нациАнального пидeра, который свои мультики еще не показывал? Мультиков еще не было, а эсминец Ross уже поверил и покинул... ничего не понимаю! Или все-таки эти эсминцы приходят/уходят согласно каким-то своим планам/графикам, не обращая внимания на Вовино бла-бла-бла?
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(без названия)
ыгы написал 04.03.2018 19:32
морския ьандиты-викинги
речныя ьандиты-варяги
нашы роднинкя.сэ
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(без названия)
шшаз написал 04.03.2018 19:27
попер у васки плот-ссукапутны васьки
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Re: Светославу
акая твоя унылоя написал 04.03.2018 19:23
рожа?
--------
аунас кругом корейсы, ьля
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(без названия)
дурак написал 04.03.2018 19:20
наща ксения пясдить про жертв сталина.апро отца яна ная пясдить?
-----------
про жертв пее оцца нихто ня писдить?
юбку ее задрать надо.
---------
давай давай рушить строну-давай склотино , подлдо
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Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 04.03.2018 19:16
Кстати когда показывали веселые лица элиты кацапопитеков промелькнуло уныло грусное лицо венного.Это показали начальника Генерального Штаба.Он,в отличии от этой оравы дебилоподобных кацапопитеков,этим "мультикам"не верит и реальную цену этому бреду Х.У.Й.Л.А знает.Знает он и о том,что кацапомойка потеряла последний спутник из системы Око-1,отслеживающий пуски баллистических ракет.Он многое чего знает.Поэтому и грустный сидит.Как там написано в книжке...велика кацапомойка,а отступать не куда.Позади Гаага...
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Re: А зачем нам самим подставляться?
хайл написал 04.03.2018 19:13
зизеру , хай
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(без названия)
жопарожэ написал 04.03.2018 19:10
тэж тиьиль-будь чиловеком, ани смкотиной, продпаися нормальным чувакам, дурапаским, парощонгкаимитгоп
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(без названия)
стоик1129 написал 04.03.2018 19:08
Убийство сотен славян в Сирии 7 февраля - совместная операция американских и московских сионистов?
.
Сортирный Карлик прикрывал очередное преступление против славян?
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Re: Дмитрию г.Запорожье
Светослав,,,,,, написал 04.03.2018 19:08
Наши, кстати, снабдили "Стугну" тепловизионным каналом.
.
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(без названия)
иэтта чыстая правда написал 04.03.2018 19:06
челомией-завтра я, уся русся-завтрая нащитокуктитук
---------
пащливынахуй усэ, иконамисти -с, мамловас недовасьпитолваль ьлядь, неккиуй, чсэ
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Светославу
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 04.03.2018 19:04
Кстати как я и говорил,часть Джавелинов прибудет в разукомплектованном состоянии,для того,что бы наши аналоги(Стугна и Корсар)точно так же попаданием в верхнюю проекцию отправляли кацапопитеков на удобрение а железяки поставляемые из кацапопомоки в металлолом.
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Re: Дмитрию г.Запорожье
Светослав,,,,,, написал 04.03.2018 19:03
Оно понятно, шо в целях личного выживания Путька превращает рассiюжку в осажденную крепость имени Бессмертных Идей Чучхе, но для этого нужно показать плебсу неимеющиеаналоговвмире вундервафли, которыми под мудрым руководством партии он будет громить супостата. Путька, кстати, и тут в профите -- русскiм идиотам для единения вокруг Вошьдя, как оказалось, вполне достаточно стареньких мультиков... ))
.
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А зачем нам самим подставляться?
Хизер Нойерт написал 04.03.2018 19:00
Мы теперь хохлами воевать будем.
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(без названия)
эточму написал 04.03.2018 18:54
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