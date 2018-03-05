Про 10 сталинских ударов знаем. А 10 побед Путина… не будет

Само название концертного шоу в «Лужниках» 3 марта «митинг в поддержку Путина» дало сетевым острякам неисчерпаемый простор для иронии и сарказма.

- А что, Путин уже не встает, если ему нужна поддержка?

- Это как если бы после 18 лет брака с опытной вдовой муж попросил поддержки у соседей.

- Плох старик, совсем плох, если поддержки запросил.

По журналистской своей препротивной привычке я «пошел» на кремлевский сайт справиться за подробностями.

Какого же было мое изумление и даже потрясение, когда я не нашел о субботнем пребывании на стадионе главы государства ни… словечка.

На личном сайте - тоже. Жизнь на его портале остановилась 2 марта после участия на медиафоруме региональных и местных СМИ в Калининграде.

А это далеко, если кто не знает. Самый западный гарнизон. Там еще 19 февраля 2000 года его доверенное лицо Анатолий Собчак скоропостижно скончался в гостинице от сердечного приступа.

В общем, Прибалтика, которая туманами дышит. А погодка была та еще - ветреная и снежная, мог и не успеть вернуться. В смысле пилоты его президентского ИЛ-96 решили не рисковать.

А для меня чего не было на президентском сайте про Владимира Владимировича, того вообще не было. Наврать можно всякое.

Тот же его усатый Фигаро может сказать: «Кремль не располагает сведениями об участии Путина в лужниковском концерте». И что тогда?

Поэтому, чтобы не срывать редакционное задание, пришлось воспользоваться приписываемыми ему в СМИ словами. Будто бы он сказал:

- Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее... За нас и кроме нас, этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее 10-летие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед.

Весь XXI под знаком ярких побед - это хорошо. До конца всего каких-то 82 года. Не мы, так наши внуки или правнуки увидят его последний триумф.

Судя по победам г-на Путина за «18 брежневских лет» и что было наобещано Кабмином Димона в прошлом году и им лично в Послании 1 марта, легко представить эти новые «10 ярких побед».

Вот первое, что приходит на ум:

1. Будет представлена первая леди России, поскольку, как пишут, Людмила Александровна обрела, наконец, свое семейное счастье;

2. Живительный налог на квартиру по рыночной стоимости;

3. Налог на дачные сортиры и чистый лесной воздух (деньги не пахнут);

4. Сдача японцам Южных Курил, начатая их «совместным использованием»;

5. Завершится тихая оккупация китайцами Дальнего Востока;

6 Референдум в Калининграде о «воссоединении с Германией»;

7. РПЦ окончательно сольется с государством, а патриарх Кирилл получит статус госчиновника с окладом 750 тыс. руб. в мес.;

8. Состоится торжественное закрытие Рунета;

9. Рамзан Кадыров - премьер;

10. В.Путин по примеру своих друзей Эрдогана и Рахмона коронуется на пожизненное правление.

Разумеется, возможны варианты и подмены. Няша, к примеру, может получить пост министра юстиции, а бывшая «разводящая по постелям» - кресло министра культуры.

Или наоборот. Разница, согласитесь, небольшая