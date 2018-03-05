4 года войны ради 1 процента безвизовых туристов

Порошенко рассказал о том, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского союза. По его словам, возможность посещать страны ЕС без визы использовали около 500 тыс. граждан Украины.
Хм! При населении Украины никак не меньше 40 миллионов - это чуть больше 1 процента.
И вот ради того, чтобы 1 процент населения мог ненадолго съездить в Европу туристом, без права наниматься на работу и на ограниченное время, страна потеряла 4 региона и несколько миллионов населения, обрушила собственную экономику, девальвировала национальную валюту, довела большую часть населения до полной нищеты...
80 процентов ВВП, по словам экс-президента Кучмы, идет на оплату внешних заимствований.
Ну и такой "пустяк", как гражданская война на востоке страны.
А не лучше ли было заплатить эти 30 евро за визу, а?
А.Б.
крыс написал 05.03.2018 03:04
Первые сливы будут осуществлены или уже осуществлены в соседних с Россией государствах, чтобы подорвать позиции России в этих странах.
В списках - штатные и нештатные сотрудники спецслужб и МВД, стукачи и сотрудничавшие добровольно, списки всякого криминального, вплоть до дилеров наркотрафика и крыши проституций, участники нарко-оргий, сексвечеринок, сексуальные меньшинства и т.д.
Корона поставила своей задачей слить всю пророссийскую элиту в Прибалтике, Закавказье, Казахстане, на Украине, в Молдавии.
Вторым этапом будет Восточная Европе, где сольют второй эшелон.
По сути, эти сливы ставят на грань раскола небольшие национальные государства. Что создает огромный пояс нестабильности по периметру границ России.
Это двойной удар, так как наносится и по контактным персонам ЕС, лишая евросоюз прямых контактов с Россией.
В ближайшее время будут слиты элиты прибалтийских государств, Грузии, Армении, Молдавии, вся украинская властная структура, и частично - элиты Чехии, особенно Словакии и Словении, часть госаппарата Польши и Венгрии.
В подразделениях Короны, ведущих операции, все мероприятие называют "Большая славянская стирка"
В рамках сливов будут новые подробности гибели парома Эстония, ряда заказных убийств, и ряда аварий и катастроф как в воздухе, так и на море, включая и пресловутый нидерландский боинг и польскую тушку....
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https://artemdragunov.livejournal.com/5393998.html
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Я наблюдаю за интересным примером словацкого премьера Роберта Фицо.
Чувак 10 лет правит страной, имеет железобетонный электорат, конкурентам до него еще срать и срать, он наладил контакты и с Брюсселем, и Берлином, не ссорится с Москвой и Вашингтонском. Но в прошлом году он что-то понял или узнал и начал лихорадочно готовиться уйти с должности и искать себе безопасное местечко чтобы там отсидеться. Вроде-бы решил стать главой конституционного суда и там лет на 10 получить иммунитет.
Но не тут-то было. Ситуация как с поздним Брежневым - окружение не отпускает. Говорят - сам хочешь спрыгнуть, а нас в тюрьму?
Вот и журналиста убили и пытаются на Фицо повесить.
В Чехии тоже цирк. Интересно что в Венгрии...
!!!!QQQQTOTJASNO--Q!BOG!!!& написал 05.03.2018 02:43
- А еще стали нехалэжгыми и самостийными - все государственные решения дл этой территории принимает посляк еб-лосоюза, а если он в запое или с мальчиками таки развлекается - то посляк амеропитекии... Это сделали профессиональные патриоты страстно и трепетно любящие эту территорию.... То таки да...
гы написал 05.03.2018 00:56
Что касается "концлагеря", то почему-то "заключенные" питаются в ресторанах, где прислуживают и моют посуду "свободные украинцы".
И украинцы ездят на заработки в Крым, где добрые крымчане позволяют им немного помыть посуду.
Наверно, за всем этим стоит ФСБ.
может звание имеет написал 05.03.2018 00:47
Зачем умирали десятки миллионов людей? зчем разрушили европу и СССР - может стоило как франция - спокойно жить.
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ЭТОТ ВОПРОС К УКРАИНЦАМ - ПРАВИЛЬНО Я ПОНИМАЮ Анатолий?
Schlosser написал 05.03.2018 00:40