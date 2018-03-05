4 года войны ради 1 процента безвизовых туристов

Порошенко рассказал о том, сколько украинцев воспользовались безвизовым режимом со странами Европейского союза. По его словам, возможность посещать страны ЕС без визы использовали около 500 тыс. граждан Украины.

Хм! При населении Украины никак не меньше 40 миллионов - это чуть больше 1 процента.

И вот ради того, чтобы 1 процент населения мог ненадолго съездить в Европу туристом, без права наниматься на работу и на ограниченное время, страна потеряла 4 региона и несколько миллионов населения, обрушила собственную экономику, девальвировала национальную валюту, довела большую часть населения до полной нищеты...

80 процентов ВВП, по словам экс-президента Кучмы, идет на оплату внешних заимствований.

Ну и такой "пустяк", как гражданская война на востоке страны.

А не лучше ли было заплатить эти 30 евро за визу, а?

А.Б.