Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек

Президент России Владимир Путин не писал в 90-х годах самостоятельно научную диссертацию. Об этом сообщила журналистам "Радио Свобода" дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко. По словам дочери ректора, Путин за диссертацию, скорее всего, не платил. Возможно, считает она, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора.

По словам женщины, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы, организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. "Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника" - отметила Ольга Литвиненко.

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Какая гадкая, какая извращенная ложь и клевета на нашего дорогого и всеми любимого Самовыдвиженца!

Да кто же может поверить такой брехне, что Путин сам не мог написать какую-то жалкую кандидатскую диссертацию, будучи корифеем всех наук.?

В 1997 году наш дорогой Владимир Владимирович защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Разве могут быть сомнения в том, что выпускник международного отделения юридического факультета Ленинградского государственного университета способен легко написать диссертацию по минералогии? Да запросто! Практически любой сотрудник питерской мэрии того периода мог это сделать...

А.Б.