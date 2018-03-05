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Московский листок

Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 2

Путина обвинили в том, что диссертацию за него писал другой человек

Президент России Владимир Путин не писал в 90-х годах самостоятельно научную диссертацию. Об этом сообщила журналистам "Радио Свобода" дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко. По словам дочери ректора, Путин за диссертацию, скорее всего, не платил. Возможно, считает она, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора.

По словам женщины, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы, организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. "Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника" - отметила Ольга Литвиненко.

***

Какая гадкая, какая извращенная ложь и клевета на нашего дорогого и всеми любимого Самовыдвиженца!

Да кто же может поверить такой брехне, что Путин сам не мог написать какую-то жалкую кандидатскую диссертацию, будучи корифеем всех наук.?

В 1997 году наш дорогой Владимир Владимирович защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)».

Разве могут быть сомнения в том, что выпускник международного отделения юридического факультета Ленинградского государственного университета способен легко написать диссертацию по минералогии? Да запросто! Практически любой сотрудник питерской мэрии того периода мог это сделать...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!!QQQQTOTJASNO--Q!-BOG!!!& написал 05.03.2018 02:45
"Президент России Владимир Путин не писал в 90-х годах самостоятельно научную диссертацию. Об этом сообщила журналистам "Радио Свобода" дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко. По словам дочери ректора, Путин за диссертацию, скорее всего, не платил. Возможно, считает она, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора. "
- Гы-гы! "Дочь советского офицера"! Хоть бы что-то новое...
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ПУ- троечник непроходимый
никто667 написал 05.03.2018 02:07
Он же троечник непроходимый, это еще Лимонов отмечал (он разговаривал с учителями школы, где учился Пу). А недавно в Сети мелькнул его аттестат об окончании средней школы: физика-математика - тройки, химия - тройка - ясно, что за уши тащили бездаря и хулигана, двоек не ставили.
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