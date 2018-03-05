Управленческий дефолт в городе русской славы

Нужно четко понимать, что спустя четыре года после присоединения к РФ Крым и Севастополь - это действительно Россия, и в хорошем, и в плохом. От четвертьвекового украинского периода не осталось вообще никаких примет - ни в топонимике, ни в языке, ни в обычаях. Даже привычные рестораны украинской кухни куда-то подевались, уступив место итальянским, грузинским и просто интернациональным. Украинское влияние и без того было формальным и не слишком желанным на полуострове, населенном на 80 процентов русскими. А сейчас его вообще не стало. Вы куда легче найдете остатки древних греков или средневековых венецианцев, нежели каких бы то ни было украинцев.

Хотя несколько процентов этнических украинцев, конечно, никуда не делись, но как-то обрусели, видимо, окончательно.

Я не встретил ни одного человека, который хотел бы возврата на Украину, тем более, что и возвращаться, строго говоря, некуда - от той Украины, которую Крым покинул в 2014 году, не осталось и следа - сегодня это совершенно другое государство. Ну и, конечно, повсюду приметы более развитой государственности - от свежеотремонтированных дорог с четкой разметкой, дорожными знаками и платными парковками до внешнего вида самих крымчан, выглядящих сегодня точно также, как и жители любого российского крупного города, где есть "Ашан", "Маркс и Спенсер", "Зара", "Остин" и ИКЕА. Даже бомжи переоделись в обноски мировых брендов.

Но и эйфория от Путина, "зеленых человечков" и прочего прошла. Особенно это заметно на фоне президентских выборов, когда кроме ставших привычными граффити с Путиным появились плакаты с Грудининым, Жириновским и Собчак. И сегодня уже нельзя сказать, что преобладание Путина в сердцах и головах севастопольцев тотально.

Хотя вот это граффити с Путиным, двойной спиралью ДНК, окрашенной вдобавок в цвета российского триколора, и орлом-мутантом производит сильное впечатление.

Однако, помимо заметного оживления в сфере здравоохранения, городского хозяйства и транспорта Севастополь находится в состоянии "бюрократического дефолта". В системе власти нет ни одного местного чиновника выше заместителя начальника управления, не говоря уже о руководителях департаментов, министров и вице-губернаторов. Все они присланы из различных регионов России, от Пензы до Сибири, и практически за каждым тянется шлейф негативных воспоминаний - хорошего чиновника разве отпустят куда-то "на усиление"? Да он и сам не поедет.

Севастополь превратился в отстойник самых никчемных управленческих кадров России. Я на эту тему говорил с бывшим министром севастопольского правительства, который прошлым летом написал прошение об отставке, хотя просидел в своей должности дольше других. Но ушел - невозможно работать там, где работать не умеют, не хотят и не стремятся учиться. Сейчас работает в аппарате парламента, и хотя его статус скромней, чем министреский, чувствует себя в моральном плане гораздо комфортней.

В вторых, этот "управленческий дефолт" сильнейшим образом бьет по интересам простых граждан. Там, где в любом другом российском городе вы получите нужный вам документ в течение одного дня, а иной раз и просто на электронную почту, там в Севастополе вы запросто можете потратить год - и не получить!

В 2014 году президент Путин установил срок в 3 года на переходный период, чтобы все документы, права собственности, акты гражданского состояния и другую бюрократию привести в соотвествие с российским законодательством. Сейчас переходный период закончился, но не сделано практически ничего! Практически ни один земельный участок не офромлен в соотвествии с российским законодательством, люди пользуются старыми украинскими свидетельствами о собственности, на которых стоит российский штамп, удостоверяющий их подлинность. Но еще в середине прошлого года в России все "бумажные" свидетельства о собственности отменены, введен электронный реестр. Но в Севастополе и Крыму еще нет реестра, кадастр остался на Украине, а новые кадастровые планы еще не готовы. То есть фактически на руках у людей нет ничего!

Как работает (вернее, не работает) бюрократическая машина я знаю на собственном примере. Я уже 4 года оформляю свою дачу, приобретенную мной еще 20 лет назад. И только в конце прошого года я получил, путем множества потраченных часов в разных бюрократических кабинетах, разрешение на оформление права собственности. Не права, а только разрешение! То есть впереди еще установлдение границ, межевание, внесение в кадастр и только потом приобретение права собственности. Но и это разрешение было выдано с ошибкой! Чтобы исправить ошибку, в ноябре было подано азявление, которое по закону должно было быть удовлетворено в течение месяца. Но вот, приезжаю в начале марта уже нынешнего года, а мое заявление вообще лежит без движения. Его никто даже не прочитал! А прошел не месяц, а целых три...

Понятно, что такое положение дел не может не вызывать сильного недовольства граждан. Правда, пока оно касается в больше степени местной бюрократии, нежели федеральной, но раздражение уже очень сильное. Это особенно заметно в многочасовых очередях в разных департаментах и управлениях. Причем, что любопытно в внутрь департаментов посетителей не пускают, люди толпятся где-то поодаль, в какой-нибудь тесной канцелярии - между гражданином и нерадивым чиновником выстроена стена, вы общаетесь с чиновником опосредованно, через множество фильтров.

Уже на выборах губернатора Севастополя в сентябре прошлого года, несмотря на то, что это были вообще первые выборы градоначальника в истории этого города (в украинский период глава Севастополя просто назначался из Киева) явка граждан была тоже самой низкой в истории города. Присланный из Москвы губернатор Овсянников, конечно, был избран, но явным меньшинством избирателей.

Та же картина ожидается и на президентских выборах, несмотря на то, что у заранее явного победителя Путина есть весьма эффектные спойлеры. Но люди не очень хотят идти на выборы без выбора, и объектино высокий рейтинг Путина, связанный с недавним присоединением к России, навряд ли повлияет на явку избирателей.

Это очень сильно беспокоит местных чиновников, поскольку нерадивость и неумелость им простят, а вот провал "всенародного голосования" за Путина - навряд ли.

Послание Путина в Севастополе отметили арестами и обысками

Тут следуеть отметить, что сотрудники силовых ведомств в Крыму чаще всего были раньше сотрудниками аналогичных украинских структур, где марксизм и коммунизм объявлен вне закона. Но в России это абсолютно легальные идеологические направления, в том числе представленные и в парламенте. И уж тем более нет никаких судебных решений, признающих эти материалы экстремистскими.



Но ни закон, ни логика не действуют, когда чиновник боится за свое кресло. Тем более, когда даже ему очевидно его неполное служебное соответствие.

А провалы следуют за провалами.

Почему Севастополь не Москва

Вот только что провалено строительство в Севастополе новой больницы "скорой помощи". Причем именно президент России Владимир Путин в декабре 2016 года поручил федеральному правительству вместе с властями города до 31 марта 2017 года увтердить проектную и иную документацию на строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи. Подрядчик должен был до февраля 2017 года завершить проектно–изыскательские работы, до 31 марта 2017 года – закончить проектные работы и представить сметный расчёт, а до 31 декабря 2019 года – завершить строительство больницы, начав его не позднее 1 апреля 2017 года. Но эти работы были просрочены на 323, 292 и 300 дней соответственно. То есть к выборам президента 18 марта оказалось, что не сделано ничего! И это по его личному поручению.

И если бы только это...