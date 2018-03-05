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Московский листок

В Германии предложили гендерную модификацию гимна

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 3

В Германии предложили гендерную модификацию гимна

С призывом к созданию «гендерно нейтрального» гимна в властям Германии обратилась уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе–Меринг. В гимне ФРГ омбудсмен предлагает поменять строчку «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой». 

В отчете уполномоченная обращает внимание на опыт Австрии и Канады, где в государственных гимнах именно из соображений «гендерно нейтральности» были изменены несколько фраз.

- Вот, а у нас гимн и так гендерно-нейтральный, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - "Славься Отечество наше свободное" - "отечество" оно, в среднем роде. Ну разве что кое где "братские народы", но это можно легко поменять, благо этот текст перекраивался уже не один раз... Ну, например, написать "разных народов союз вековой". Или "всяких"... Хороший у нас гимн, сподручный, на все случаи.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
мимо проходил написал 05.03.2018 13:24
Поаккуратнее со словом "народ".
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.03.2018 11:35
Тов.Баранов! "кое-где" пишется через девиз. И да, фиг с ним, с германским гимном - пусть со своим гимном немцы сами разбираются. А вот что касается путлерастского гимна, то, по-моему, давно уже назрела пора отразить в гимне Путлерастии роль Пахана - нациАнального пидepa. Например, "и Путен великий нам путь озарил!" По-моему, без этого отражения в гимне роли плешивого вошьдя гимн в нынешней редакции настоящим педриотам и петь уже противно, и слушать. Я думаю так!
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(без названия)
kirilis написал 05.03.2018 10:32
Кастрировать их всех нахрен, этих немцев.
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