В Германии предложили гендерную модификацию гимна

С призывом к созданию «гендерно нейтрального» гимна в властям Германии обратилась уполномоченная по вопросам равноправия полов в министерстве по делам семьи ФРГ Кристин Розе–Меринг. В гимне ФРГ омбудсмен предлагает поменять строчку «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой».

В отчете уполномоченная обращает внимание на опыт Австрии и Канады, где в государственных гимнах именно из соображений «гендерно нейтральности» были изменены несколько фраз.

- Вот, а у нас гимн и так гендерно-нейтральный, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - "Славься Отечество наше свободное" - "отечество" оно, в среднем роде. Ну разве что кое где "братские народы", но это можно легко поменять, благо этот текст перекраивался уже не один раз... Ну, например, написать "разных народов союз вековой". Или "всяких"... Хороший у нас гимн, сподручный, на все случаи.