Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского

Украинский "Нафтогаз" закупил в Европе газ по цене в 4 раза выше, чем у российского "Газпрома", заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", - написал Витренко в Facebook.
Он также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. "Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!" - отметил он.
По его словам, "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку украинские власти сумели обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезли с газовой иглы России".
Напомним, 2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины.
По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.
При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.
Светослав,,,,,,, написал 05.03.2018 15:17
Правильнее,сказать -никчемностью.
И шо оно потянуло тады в эту долбаную цэевропу?
Путлер виноват. Не сумел отговорить. Сдался на полпути(не).
Сейчас наши вопят,шо 4,56 ярда долларов должны получить...
Но,это ,когда рак на гори свиснет.
Остается пить бояру.
мимо проходил написал 05.03.2018 15:08
старик написал 05.03.2018 14:03
Это что?!. написал 05.03.2018 14:01
цена на польский газ - пустой треп на фоне этого
мимо проходил написал 05.03.2018 13:13
брэд написал 05.03.2018 13:12
Просто обе стороны давно не выполняют требования контракта 2009 года, и всем было на это наплевать.
Газпром признает решения Стокгольмского суда как высший авторитет для себя, и потому исполнял и будет исполнять его решения, так же, как обе стороны исполняли свой контракт, - то есть наплевательски.
Но если у партнеров такое отношение в своим контрактам, кто им врач? Если у них бардак, кто виноват?
А контракт с Украиной сам собой закончится в 2019 году, и никаких досрочных разрывов контрактов не будет.
НЕПРЕДАВАШКА написал 05.03.2018 13:09
НЕ путинист написал 05.03.2018 12:49
НЕПРЕДАВАШКА написал 05.03.2018 12:13
Святой Пигидий написал 05.03.2018 11:47
-Что это? написал 05.03.2018 10:41