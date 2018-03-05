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Московский листок

Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 11

Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского

Украинский "Нафтогаз" закупил в Европе газ по цене в 4 раза выше, чем у российского "Газпрома", заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", - написал Витренко в Facebook.

Он также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. "Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!" - отметил он.

По его словам, "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку украинские власти сумели обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезли с газовой иглы России".

Напомним, 2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.

При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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Re: За то незалежнiсть вiд клятых москалiв!
Светослав,,,,,,, написал 05.03.2018 15:17
Да сами начинаем задумываться над собственной глупостью.
Правильнее,сказать -никчемностью.
И шо оно потянуло тады в эту долбаную цэевропу?
Путлер виноват. Не сумел отговорить. Сдался на полпути(не).
Сейчас наши вопят,шо 4,56 ярда долларов должны получить...
Но,это ,когда рак на гори свиснет.
Остается пить бояру.
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(без названия)
мимо проходил написал 05.03.2018 15:08
А ведь почитавши комментарии, убеждаешься: волей или неволей, а подкинул Стокгольм голосов Путину.
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(без названия)
старик написал 05.03.2018 14:03
попытка заморозить Украину в марте месяце свидетельствует об идиотизме руководства россии
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(без названия)
Это что?!. написал 05.03.2018 14:01
Россия должна Украине 4,56 млр долларов.
цена на польский газ - пустой треп на фоне этого
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(без названия)
мимо проходил написал 05.03.2018 13:13
Четыре года втирали собственному народу, будто подземные хранилища заполнены газом. А газ оказался польским.
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(без названия)
брэд написал 05.03.2018 13:12
Никакие контракты Газпром не разорвал, Украина уже давно газ напрямую у Газпрома не покупает. И если Украина купила где-то газ за 1000 долларов, то это ее проблемы.
Просто обе стороны давно не выполняют требования контракта 2009 года, и всем было на это наплевать.
Газпром признает решения Стокгольмского суда как высший авторитет для себя, и потому исполнял и будет исполнять его решения, так же, как обе стороны исполняли свой контракт, - то есть наплевательски.
Но если у партнеров такое отношение в своим контрактам, кто им врач? Если у них бардак, кто виноват?
А контракт с Украиной сам собой закончится в 2019 году, и никаких досрочных разрывов контрактов не будет.
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Re: Re: Re: Обогревайтесь кизяками.
НЕПРЕДАВАШКА написал 05.03.2018 13:09
Эй,бандерЛОХ. Держи карман шире.
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Re: Re: Обогревайтесь кизяками.
НЕ путинист написал 05.03.2018 12:49
иск Украины будет,не сомневайся, и ты компенсируешь им разницу из своего кармана
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Re: Обогревайтесь кизяками.
НЕПРЕДАВАШКА написал 05.03.2018 12:13
Отче,и нам, и Путину теперь глубоко безразлично,замерзнете вы или нет.Когда вы наконец поймете,что Украина-это не пуп Земли. Мы не хотим,чтобы вы грелись за наш счет. Халява кончилась,как газ по пиисят. Как видно это не хотят и европейцы,раз предлагают вам такие цены. На некоторых спотовых площадках цена одной тысячи кубов газа доходила до 1325 долларов. Обогревайтесь кизяками.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.03.2018 11:47
Вообще-то, слово "обошЕлся" пишется через букву "е", но никак не с помощью буквы "о" (как, например, слово "крыжОвник"). Но это к слову. А что касается газа, то это что же - и в эту зиму не замерзнут мерзкие укрофашисты? прямо какая-то невезуха у путлеров с этой Украиной...
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За то незалежнiсть вiд клятых москалiв!
-Что это? написал 05.03.2018 10:41
Что с дурака возьмешь,кроме анализов?
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