Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского

Украинский "Нафтогаз" закупил в Европе газ по цене в 4 раза выше, чем у российского "Газпрома", заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома", на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", - написал Витренко в Facebook.

Он также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. "Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!" - отметил он.

По его словам, "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку украинские власти сумели обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезли с газовой иглы России".

Напомним, 2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о расторжении всех контрактов на поставку газа НАК "Нафтогаз Украины", а также транзит топлива через территорию Украины.

По его словам, такое решение обусловлено вердиктом Стокгольмского арбитража, взыскавшего с концерна $4,6 млрд. "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”. Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", - заявил Миллер.

При этом он отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для “Газпрома” является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.