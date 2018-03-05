Зарплата чиновников в РФ по итогам 2017 года оказались в три раза выше средней по стране

Средняя зарплата госслужащих в федеральных государственных органов власти в 2017 году увеличилась на 2,7% и составила 118 тыс. руб. в месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

При этом, средняя по всей российской экономике зарплата в минувшем году составила 39 тыс. руб., в Москве - 94,9 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты были зафиксированы в аппарате правительства, чьи сотрудники ежемесячно зарабатывают 227,2 тыс. руб. На втором месте – администрация президента. Там средняя месячная зарплата составляет 217,4 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает Счетная палата со средним показателем зарплаты в 180,7 тыс. руб.

По итогам прошлого года зарплаты двух лидеров — сотрудников аппаратов Белого дома и Кремля — незначительно сократились (на 0,5%), у государственных аудиторов они остались без изменений.

Аутсайдерами рейтинга зарплат казались Федеральное агентство по печати (59,8 тыс. руб.), Федеральное агентство по недропользованию (60,2 тыс. руб.) и Федеральное агентстве по туризму (61,3 тыс. руб.).

Средняя зарплата в Совете Федерации по итогам 2017 года составила 180,2 тыс. руб. (рост на 2,3%), в Госдуме средний уровень зарплат вырос на 3,6% и достиг 160,5 тыс. руб. в месяц.

Быстрее всего в 2017 году зарплаты росли в Следственном комитете (+32,8%), в Федеральном агентстве по делам национальностей (+22,3%) и Федеральной службе судебных приставов (+18,1%). С наибольшими сокращениями зарплат столкнулись чиновники Федерального агентства научных организаций (–7,5%), Федерального лесного агентства (–7,3%) и Центральной избирательной комиссии (–7%).