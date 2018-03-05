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Московский листок

Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 7

путин выборы удальцова грудинин
Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Анастасия Удальцова сообщила в своем аккаунте в ФБ, что снимает с себя полномочия доверенного лица Грудинина.

"По личным причинам, объяснять которые не имею желания, снимаю с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Прошу журналистов не беспокоить звонками и сообщениями - комментировать свое решение не намерена. Благодарю за оказанное доверие, но не могу и не хочу более участвовать в предвыборной президентской кампании, ввиду того, что мне в принципе не нравится то, что на ней происходит".

Ну, если человек просит не лезть с вопросами - не станем...

Отметим только, что лучше поздно, чем никогда. Может быть, стоило это сделать еще когда Сергея Удальцова "попросили" из доверенных лиц великого человека... Нам тоже не нравится, что там происходит, причем с самого начала.

Уберите меня из рейтинга мудаков!

Конечно, лучше всего, если бы и сам Грудинин написал что-нибудь подобное, но навряд ли... У него роль прописана четко. Велено скакать на цырлах - значит скакать.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   3.18,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re: Re: Игорь Рыклин
мутабор 44 написал 05.03.2018 14:46
Поняли...хм...когда стало понятно, что кинул ворюга грудинин на бабки...этот вор еще тот жмот и халявщик..первый транг киданул и хорош...
А вы что хотели от подонка кпрф зюганова только говвна и жди мисками...
Накушаоись?
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Re: Re: Игорь Рыклин
chvv написал 05.03.2018 14:28
Ну к Удальцову отношение неоднозначное как ко всем событиям 2010-2012гг. Он скорее всего осознанно пошел на уход чтобы не подставлять Г. А жена ушла скорее всего потому что пустое это дело. Наверное поняли.
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Re: Игорь Рыклин
фыва-223 написал 05.03.2018 12:23
Это Сергея Удальцова Грудинин исключил из списка доверенных лиц. Это КПРФ и НСПР кинули С. Удальцова. А. Удальцовой нужно было выходить сразу после изгнания Сергея.
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Re: Re: Странное заявление- она не заявлена доверенным лицом!
мутабор 13 написал 05.03.2018 11:56
Теперь нпср пдс ассоциируется с очень неприличным словцом. Пэ дэ эсы. Неловко однако.
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Re: Странное заявление- она не заявлена доверенным лицом!
мутабор 13 написал 05.03.2018 11:53
Теперь очередь за женой квачкова.
Обещал же освободить! Обещал..хм..
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Странное заявление- она не заявлена доверенным лицом!
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 11:33
О выходе Сергея Удальцова из числа доверенных лиц Грудинина слышу
впервые. Если так, то он кинул и КПРФ и НСПР! Видать в деньгах не сошел-
ся. Таргамадзе обещал больше и за это пацан даже срок отмотал.
Пусть не горюет-можно всей семьей примкнуть к Явлинскому или Титову.
Главное участие и зарплата!
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.03.2018 11:21
Может, ей бабло не заплатили? Кинули девушку? У путлеров это на раз-два - пообещать, а потом кинуть.
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