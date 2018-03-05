Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Анастасия Удальцова сообщила в своем аккаунте в ФБ, что снимает с себя полномочия доверенного лица Грудинина.
"По личным причинам, объяснять которые не имею желания, снимаю с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Прошу журналистов не беспокоить звонками и сообщениями - комментировать свое решение не намерена. Благодарю за оказанное доверие, но не могу и не хочу более участвовать в предвыборной президентской кампании, ввиду того, что мне в принципе не нравится то, что на ней происходит".
Ну, если человек просит не лезть с вопросами - не станем...
Отметим только, что лучше поздно, чем никогда. Может быть, стоило это сделать еще когда Сергея Удальцова "попросили" из доверенных лиц великого человека... Нам тоже не нравится, что там происходит, причем с самого начала.
Уберите меня из рейтинга мудаков!
Конечно, лучше всего, если бы и сам Грудинин написал что-нибудь подобное, но навряд ли... У него роль прописана четко. Велено скакать на цырлах - значит скакать.
Анатолий Баранов
мутабор 44 написал 05.03.2018 14:46
А вы что хотели от подонка кпрф зюганова только говвна и жди мисками...
Накушаоись?
chvv написал 05.03.2018 14:28
фыва-223 написал 05.03.2018 12:23
мутабор 13 написал 05.03.2018 11:56
мутабор 13 написал 05.03.2018 11:53
Обещал же освободить! Обещал..хм..
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 11:33
впервые. Если так, то он кинул и КПРФ и НСПР! Видать в деньгах не сошел-
ся. Таргамадзе обещал больше и за это пацан даже срок отмотал.
Пусть не горюет-можно всей семьей примкнуть к Явлинскому или Титову.
Главное участие и зарплата!
Святой Пигидий написал 05.03.2018 11:21