Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Анастасия Удальцова сообщила в своем аккаунте в ФБ, что снимает с себя полномочия доверенного лица Грудинина.

"По личным причинам, объяснять которые не имею желания, снимаю с себя полномочия доверенного лица кандидата в президенты Павла Грудинина. Прошу журналистов не беспокоить звонками и сообщениями - комментировать свое решение не намерена. Благодарю за оказанное доверие, но не могу и не хочу более участвовать в предвыборной президентской кампании, ввиду того, что мне в принципе не нравится то, что на ней происходит".

Ну, если человек просит не лезть с вопросами - не станем...

Отметим только, что лучше поздно, чем никогда. Может быть, стоило это сделать еще когда Сергея Удальцова "попросили" из доверенных лиц великого человека... Нам тоже не нравится, что там происходит, причем с самого начала.

Уберите меня из рейтинга мудаков!

Конечно, лучше всего, если бы и сам Грудинин написал что-нибудь подобное, но навряд ли... У него роль прописана четко. Велено скакать на цырлах - значит скакать.

Анатолий Баранов