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Московский листок

Советник президента заявил о готовности РФ к отключению от мирового интернета

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 13

Советник президента заявил о готовности РФ к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"В целом технически и программно у нас есть координационный центр доменов, на котором есть программное обеспечение. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Да, кто-то домены свои хостил за рубежом, поэтому они как-то будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну, примерно как крымская изоляция", - сказал Клименко в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, Россия входит в тройку государств с полным интернет-циклом, который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, наряду с США и Китаем.

При этом, советник президента отметил, что процесс регулирования интернета в РФ неизбежен, будет болезненным, но закончится предсказуемыми последствиями. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор, считает он.

"Когда говорят: „А будет ли у нас китайский Интернет?“ — я честно говорю: нет. Человек вздыхает так облегченно. Я говорю: потому что у нас нет китайцев. Вы знаете, любой закон соответствует населению, да? То есть это всегда накладывается менталитет, всегда накладываются какие-то свои особенности. Это целая структура… Поэтому у нас будет свой Интернет, он будет со своими какими-то… так же, как в Америке, — свой, и в Европе свой…", - сказал Клименко.

 



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Всего комментариев к статье: 13
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нет - закончится неизбежной войной голодом садизмом и массовыми людоедствами
эта империя уголовников - сожрет русский народ написал 05.03.2018 14:36
Бзежинский писал: НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - БУДЕТ ПОСТРОЕН.
с помощью сосии. за счет сосии. на обломках сосии.
.
и это выполняется кремлем неукоснительно - КТО ГЕНОЦИДИТ РУССКИХ МИЛЛИОНАМИ ПОЛУЧАЮТ ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ.
.
депутаны -сенаторы -губеры -мэры -судьи -прокуроры -погононосцы -каратели -псарня - ВСЕ КТО В ПОГОНАХ - получают миллионы, а рыбы в могилы и в тюрьмы.
.
ЭТА СРАНА - САМОЕ ПОГАНОЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ - И ВИНОВАТЫ В ЭТОМ - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПСЫ В ПОГОНАХ - И ДЕПУТАНЫ - СУДЬИ - ВСЕ КТО СЛУЖИТ КРЕМЛЁВСКОМУ ЛЮДОЕДУ.
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(без названия)
стоик1130 написал 05.03.2018 14:34
Украинцам - УВАЖЕНИЕ.
Арабам - УВАЖЕНИЕ.
Немцам - УВАЖЕНИЕ.
Народы уничтожают Сионизм у себя Дома?
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(без названия)
Длидлидлтдлт написал 05.03.2018 14:32
Вован у нас гений - в своем роде: пожалуй, единственный правитель, который ВСЕГДА из ВСЕХ вариантов умеет выбрать таки именно худший.
И ладно б - для "этой страны", но - и для себя самовыдвижымого.
От и тут - советнег, бильать., - герман, панимайш.
...воистину, Ермолов форева: был бы йа Фрицем - был бы губернатором, а то и министром...
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ЕСТЬ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ!
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 14:31
В России такой народ что в любом случае умудрится как-то приспособиться.
Поэтому надо от населения отключить электричество, газ и ТВ.Жить станет
спокойнее и будет больше времени для размножения.
А чтобы жизнь не казалась совсем мрачной,надо широко внедрять свечные
заводики. И значительно увеличить финансирование РПЦ для пропаганды зна-
ний среди богоугодного люда.
Для более интенсивного наполнения казны надо внедрять платные карточки
на одну розетку и одну лампочку(не более 100вт)на семью и не более.
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(без названия)
крыщнам написал 05.03.2018 13:25
>>>но закончится предсказуемыми последствиями.
Х.йло вместе с регуляторами повесят на столбах??
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Re: НОВЫЙ МИРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ - Дорогая рыдакцыя ,вызовите,пжлст, снова санитаров!
-Что это? написал 05.03.2018 13:25
Или галоперидольчику дайте больному.
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(без названия)
фыва-23 написал 05.03.2018 13:06
Свобода слова жидам как кость в горле.
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(без названия)
Как то так написал 05.03.2018 12:58
Первые спутники Илона Маска для общемирового Wi-fi уже на орбите. Полная группировка будет состоять из 11000 спутников. Тогда и найух все китайско-корейско-российские ограничения будут. Смекнули твари, что могут еще под это дело немного бабла стырить, пока лавочка не закрылась.
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(без названия)
Ужо вам написал 05.03.2018 12:55
Госду-а предложит (как следующий этап развития демократии) поселить в каждой квартире политического соглядатая или установить видеокамеры круглосуточного транслирования данных в "Центр Всеобщей свободы и преданности скрепам имени яровой"
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(без названия)
г жопинск написал 05.03.2018 12:47
глупо,бездарно,злобно. да вообще тогда запретить все,оставить только ложки и то ручки отпилить ......
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(без названия)
CHIPOLINO написал 05.03.2018 12:31
Все логично. А следующий этап-жечь книги. Хотя, эта власть книги уже жгла. В начале нулевых. Когда массово закрывала библиотеки.
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(без названия)
Юрий Скударнов написал 05.03.2018 12:31
А этот дурак народ спросил? Какой-то прыщ с бугра решает судьбу мировых проблем, судьбу прогресса в отдельно взятой стране. ПНХ, короче, гаврик ниоткуда, залезь взад под плинтус! Запретитель Интернета нашелся...
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Это наш ответ
Ван Пенс написал 05.03.2018 12:24
на обвинения в адрес "русских хакеров"? Теперича подлые янки не смогут обвинять Россию "во вмешательстве! Теперь "нас там нет"!!!
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