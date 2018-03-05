Советник президента заявил о готовности РФ к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.
"В целом технически и программно у нас есть координационный центр доменов, на котором есть программное обеспечение. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Да, кто-то домены свои хостил за рубежом, поэтому они как-то будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, эффективно, даже если на нас объявят такую войну, примерно как крымская изоляция", - сказал Клименко в интервью телеканалу НТВ.
По его словам, Россия входит в тройку государств с полным интернет-циклом, который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, наряду с США и Китаем.
При этом, советник президента отметил, что процесс регулирования интернета в РФ неизбежен, будет болезненным, но закончится предсказуемыми последствиями. Вместе с тем экстремальные варианты вроде северокорейского или кубинского — не наш выбор, считает он.
"Когда говорят: „А будет ли у нас китайский Интернет?“ — я честно говорю: нет. Человек вздыхает так облегченно. Я говорю: потому что у нас нет китайцев. Вы знаете, любой закон соответствует населению, да? То есть это всегда накладывается менталитет, всегда накладываются какие-то свои особенности. Это целая структура… Поэтому у нас будет свой Интернет, он будет со своими какими-то… так же, как в Америке, — свой, и в Европе свой…", - сказал Клименко.
эта империя уголовников - сожрет русский народ написал 05.03.2018 14:36
с помощью сосии. за счет сосии. на обломках сосии.
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и это выполняется кремлем неукоснительно - КТО ГЕНОЦИДИТ РУССКИХ МИЛЛИОНАМИ ПОЛУЧАЮТ ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ.
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депутаны -сенаторы -губеры -мэры -судьи -прокуроры -погононосцы -каратели -псарня - ВСЕ КТО В ПОГОНАХ - получают миллионы, а рыбы в могилы и в тюрьмы.
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ЭТА СРАНА - САМОЕ ПОГАНОЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ - И ВИНОВАТЫ В ЭТОМ - В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПСЫ В ПОГОНАХ - И ДЕПУТАНЫ - СУДЬИ - ВСЕ КТО СЛУЖИТ КРЕМЛЁВСКОМУ ЛЮДОЕДУ.
стоик1130 написал 05.03.2018 14:34
Арабам - УВАЖЕНИЕ.
Немцам - УВАЖЕНИЕ.
Народы уничтожают Сионизм у себя Дома?
Длидлидлтдлт написал 05.03.2018 14:32
И ладно б - для "этой страны", но - и для себя самовыдвижымого.
От и тут - советнег, бильать., - герман, панимайш.
...воистину, Ермолов форева: был бы йа Фрицем - был бы губернатором, а то и министром...
Игорь Рыклин написал 05.03.2018 14:31
Поэтому надо от населения отключить электричество, газ и ТВ.Жить станет
спокойнее и будет больше времени для размножения.
А чтобы жизнь не казалась совсем мрачной,надо широко внедрять свечные
заводики. И значительно увеличить финансирование РПЦ для пропаганды зна-
ний среди богоугодного люда.
Для более интенсивного наполнения казны надо внедрять платные карточки
на одну розетку и одну лампочку(не более 100вт)на семью и не более.
крыщнам написал 05.03.2018 13:25
Х.йло вместе с регуляторами повесят на столбах??
-Что это? написал 05.03.2018 13:25
фыва-23 написал 05.03.2018 13:06
Как то так написал 05.03.2018 12:58
Ужо вам написал 05.03.2018 12:55
г жопинск написал 05.03.2018 12:47
CHIPOLINO написал 05.03.2018 12:31
Юрий Скударнов написал 05.03.2018 12:31
Ван Пенс написал 05.03.2018 12:24