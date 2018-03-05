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Московский листок

Реставрация фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ обойдется столичному бюджету в 1,23 млрд рублей

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 1

Реставрация фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ обойдется столичному бюджету в 1,23 млрд рублей

Власти Москвы объявили конкурс с ограниченным участием на право проведения реставрации фонтанного комплекса "Каменный цветок" на ВДНХ, сообщает Интерфакс со ссылкой на портал госзакупок.

Тендер объявлен столичным департаментом по конкурентной политике. Заказчик работ - ГБУ "Гормост". Начальная (максимальная) цена контракта - 1,23 млрд рублей. За эти деньги подрядчик должен будет отреставрировать облицовку фонтана рваным и полированным гранитом, восстановить чугунные композиций "Натюрморт", "Гуси" и "Осетр", отремонтировать мозаичный декор и чаши бассейна.

Согласно техзаданию, реставрация фонтана должна завершиться в течение 390 календарных дней. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе намечены на 2 апреля.

Фонтанный комплекс "Каменный цветок" был создан к открытию ВДНХ в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе и скульптора Прокопия Добрынина. Расположен на Центральной аллее, на площади колхозов, напротив павильона «Украина».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 05.03.2018 13:17
Из золота с брульянтами что ли будут ваять?
Снова все сварганят косорукие гастеры, а хапнут 3 ярда.
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