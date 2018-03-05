Из Чёрного моря эсминцы США ушли, зато во Вьетнам приплыл авианосец "Карл Винсон"

333-метровый американский авианосец "Карл Винсон" прибыл с историческим визитом во Вьетнам: корабль таких размеров впервые посетил страну с середины 1970-х, пишет BBC. Авианосец бросил якорь в городе Дананг, где во время войны во Вьетнаме впервые высадились американские войска. Визит формально призван продемонстрировать растущие военные связи двух стран.

Однако аналитики отмечают, что это также недвусмысленный сигнал Китаю, который продолжает расширять свои претензии на спорное Южно-Китайское море. Сегодня Китай де-факто является сверхдержавой в этом регионе и самым важным торговым партнером Вьетнама.

Что касается сотрудничества между армиями США и Вьетнама - в последнее время оно укрепилось, но в ограниченном масштабе, поэтому властям Вьетнама приходится крайне аккуратно рассказывать о визите "Карла Винсона". Коммунистическое руководство Вьетнама старается избегать любых резких шагов, которые могли бы негативно сказаться на отношениях с огромным и мощным соседом.

Как известно, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, которые также входят в сферу претензий других стран. В частности, Вьетнам интересуют Парасельские острова (находятся в 230 км к югу от китайского острова Хайнань и в 200 км к востоку от Вьетнама) и архипелаг Спратли, на который помимо Китая также претендуют Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

США всегда подчеркивали, что они не участвуют в локальном конфликте в Южно-Китайском море, однако американские ВМС последовательно осуществляют в спорных водах операции для поддержания так называемой политики свободы судоходства, что является очевидным вызовом территориальным амбициям КНР.

В частности, "Карл Винсон" совершил за десятилетия своей службы множество походов в регион и до этого был в Южно-Китайском море всего несколько дней назад. Таким способом США выражают свою озабоченность тем, что Китай продолжает размещать в Южно-Китайское море свои военные объекты. Однако на действия Пекина американские "операции", похоже, никакого другого заметного влияния, кроме раздражения, не оказывают, отмечает BBC.

Напомним, что в своей обновленной военной доктрине США называют Китай и Россию главными источниками угроз для мирового порядка.

Напомним, 4 марта из Черного моря через пролив Босфор вышел ракетный эсминец ВМС США Carney. Он провел в Черном море 14 дней. Ранее на неделе акваторию покинул второй ракетный эсминец Ross, напоминает "Интерфакс". О прохождении Carney Босфора сообщили турецкие информационные сайты.

В ходе пребывания в Черном море эсминец Carney заходил с визитом в болгарский порт Варна, а Ross - в румынский порт Констанца. Корабли также провели в море артиллерийские стрельбы. В Госдуме заявляли, что ракетные эсминцы "провоцируют Россию".

Новость по теме:

Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру...