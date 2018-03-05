Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 10

В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами

Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ заявила об увеличение объемов зарубежного финансирования внесистемной оппозиции, пропагандирующей бойкот президентских выборов.

"Сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в специальном докладе комиссии, который будет представлен в понедельник.

"На момент завершения текста настоящего доклада (февраль 2018 года), то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов", - цитирует Интерфакс документ.

Авторы доклада отмечают, что в распоряжении комиссии имеются "многочисленные факты", подтверждающие, что "на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития".

"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", - отмечается в докладе. При этом "сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)".

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Труба написал 05.03.2018 15:26
Пора "по-ленински" выпить за поражение собственного воровского правительства!
Ответить
(без названия)
Бальзам написал 05.03.2018 15:23
Ссут Педрилы, мечутся от страха! Крышу снеслоНе х.. было задираться!
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 05.03.2018 14:41
Интересно... а не могли бы эти путлеровские подстилки КОНКРЕТНО сказать, кому КОНКРЕТНО, сколько КОНКРЕТНО и от кого КОНКРЕТНО пришло бабло? Или это такой же фейк, как и мультики Вовы, которые он показывал на сборище путлерастов?
Ответить
(без названия)
стоик1130 написал 05.03.2018 14:28
Русские уважают себя и поэтому не пойдут на выборы?
.
Почет и уважение Савченко - заставила сортирного Карлика целовать ей ноги?
Ответить
(без названия)
стоик1129 написал 05.03.2018 14:16
Русские уважают себя и поэтому не пойдут на выборы?
Ответить
все просто - ОНИ ВЕДУТ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ - ПРОТИВ ЗАПАДА
И ДУМАЮТ ЧТО ИХ ТАК ЖЕ ХАКНУТ написал 05.03.2018 14:00
обычная психиатрия - больной - экстраполирует - то чем сам страдает - на других.
.
ЭТИ УГОЛОВНИКИ - ВМЕШИВАЛИСЬ В ВЫБОРЫ США - и теперь сами боятся того же. или быдлу бакланят - что если на выборы не придут рабы - то это ГОСДЕП ВИНОВАТ - концлагерь - будет ужесточать - пока не будет война, крысы потом скажут - это госдеп - довел до войны.
Ответить
Re: где находится эта суверенная территория РФ -в кремле?
-Что это? написал 05.03.2018 13:49
Заткнись,баба сопливая!
Ответить
Агенты влияния-это не те ли высокопоставленные гос- и бизнес-персоны,регулярно Куршавелящие?
-Что это? написал 05.03.2018 13:48
За наш счет.
Ответить
где находится эта суверенная территория РФ -в кремле?
уголовники засуетились написал 05.03.2018 13:45
видимо много ограбленных - не хотят принимать участие в "избрании" крысы. - кто идет на "выборы" - тот голосует за смерть войну голод и величайший садизм в концлагере мордор-кущевка. НО ничего изменить нельзя - крысу выбеут и потом будет война. будет голод будет и садизм псы будут пытать и убивать.
Ответить
Какая забористая "дурь"
Крамольник написал 05.03.2018 13:41
Видимо члены этой "комиссии" сперва нанюхались кремлевского кокаинчика после чего сели "сочинять" свой "доклад". Сплошная паранойя в этом "докладе".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
05.03.2018
Дискуссия о методах организации Красной Армии
Дискуссия о методах организации Красной Армии
05.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами (9)
Жалобы по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли суд рассмотрит только в конце марта (0)
Из Чёрного моря эсминцы США ушли, зато во Вьетнам приплыл авианосец "Карл Винсон" (0)
Реставрация фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ обойдется столичному бюджету в 1,23 млрд рублей (1)
Советник президента заявил о готовности РФ к отключению от мирового интернета (13)
Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина (7)
Зарплата чиновников в РФ по итогам 2017 года оказались в три раза выше средней по стране (4)
Европейский газ обошолся Украине в четыре раза дороже российского (11)
В Германии предложили гендерную модификацию гимна (3)
Управленческий дефолт в городе русской славы (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Лучше пoзднo, чем никoгда
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Широка страна моя родная, и оперов в ней до фигища
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В бой опять пошли старики, и побеждают
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Путин подарил Севастополю генетический код российской бюрократии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 65 лет без Сталина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss