В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами

Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ заявила об увеличение объемов зарубежного финансирования внесистемной оппозиции, пропагандирующей бойкот президентских выборов.

"Сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в специальном докладе комиссии, который будет представлен в понедельник.

"На момент завершения текста настоящего доклада (февраль 2018 года), то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов", - цитирует Интерфакс документ.

Авторы доклада отмечают, что в распоряжении комиссии имеются "многочисленные факты", подтверждающие, что "на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития".

"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", - отмечается в докладе. При этом "сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)".