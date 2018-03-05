В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами

Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ заявила об увеличение объемов зарубежного финансирования внесистемной оппозиции, пропагандирующей бойкот президентских выборов.
"Сигналы об этом приходят практически из всех федеральных округов от Калининграда до Дальнего Востока", - говорится в специальном докладе комиссии, который будет представлен в понедельник.
"На момент завершения текста настоящего доклада (февраль 2018 года), то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов", - цитирует Интерфакс документ.
Авторы доклада отмечают, что в распоряжении комиссии имеются "многочисленные факты", подтверждающие, что "на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития".
"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", - отмечается в докладе. При этом "сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)".
Труба написал 05.03.2018 15:26
Бальзам написал 05.03.2018 15:23
Святой Пигидий написал 05.03.2018 14:41
стоик1130 написал 05.03.2018 14:28
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Почет и уважение Савченко - заставила сортирного Карлика целовать ей ноги?
стоик1129 написал 05.03.2018 14:16
И ДУМАЮТ ЧТО ИХ ТАК ЖЕ ХАКНУТ написал 05.03.2018 14:00
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ЭТИ УГОЛОВНИКИ - ВМЕШИВАЛИСЬ В ВЫБОРЫ США - и теперь сами боятся того же. или быдлу бакланят - что если на выборы не придут рабы - то это ГОСДЕП ВИНОВАТ - концлагерь - будет ужесточать - пока не будет война, крысы потом скажут - это госдеп - довел до войны.
-Что это? написал 05.03.2018 13:49
-Что это? написал 05.03.2018 13:48
уголовники засуетились написал 05.03.2018 13:45
Крамольник написал 05.03.2018 13:41