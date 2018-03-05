Жалобы по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли суд рассмотрит только в конце марта

Рассмотрение жалоб по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) в Краснодарском суде состоится 27 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Иск бизнесмена был подан 9 февраля по факту размещения в социальных сетях частных фотографий, на которых запечатлен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписей разговоров, раскрывающих детали его частной жизни. По ходатайству истца суд уже в день подачи иска разрешил Роскомнадзору заблокировать доступ к персональным данным Дерипаски, опубликованным в соцсетях и СМИ, до момента разрешения спора.

Изначально заседания по делу планировалось начать 1 марта в Усть-Лабинском суде, но в конце февраля суд перенес на неопределенное время подготовку по иску из-за поступивших жалоб. Кроме того, дело было направлено на предварительное рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Напомним, скандал вокруг частной жизни Дерипаски начался после публикации 8 февраля расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, посвященного отдыху олигарха на яхте в Норвегии в компании вице-премьера РФ Сергея Приходько и девушек легкого поведения, включая Настю Рыбку. ФБК решил раскрыть предполагаемые им коррупционные связи между политиком и миллиардером, базируясь на информации из книги Рыбки, а также публикациях в Instagram Рыбки и ее секс-тренера Алекса Лесли.

9 и 10 февраля Роскомназдор разослал предупреждения ряду СМИ и администрациям Instagram и YouTube с требованием удалить фото-, видео- и аудиозаписи, касающиеся, по оценке суда, частной жизни олигарха. 14 февраля Роскомнадзор объявил, что все СМИ удалили "противоправную информацию" из расследования о Дерипаске и Приходько, поэтому блокировать никого не будут. Между тем на следующий день временно оказался заблокирован сайт Навального. Ранее политик подал в суд на Роскомнадзор, обвинив его в незаконной блокировке расследования, но иск был отклонен. 20 февраля Роскомнадзор отказался блокировать YouTube, не исполнивший предписание суда по иску Дерипаски.

26 февраля в Таиланде после нелегального секс-тренинга были задержаны Настя Рыбка и Алекс Лесли, который по совместительству оказался директором компании в "Сколково". Вскоре Лесли и Рыбка из тайской тюрьмы попросили политубежища в США. Арестованные в Таиланде россияне не обращались за какой-либо помощью в почетное консульство Российской Федерации в городе Паттайя, сообщило РИА "Новости" 5 марта со ссылкой на консульство РФ в этом курортном городе.

Добавим, что по одной из версий скандал вокруг Дерипаски связан с недавно начавшимся в Лондоне судом о разделе "Норникеля" между Дерипаской, Потаниным и Абрамовичем.

Однако, не вполне ясно, как гражданин Кипра будет судиться с Рыбкой и Лесли, гражданами РФ?..

От редакции: Вообще, следишь за этим скандалом и думаешь: и вот этих людей сперва Ельцин, а потом и Путин, и Медведев - сознательно тащили наверх, оберегали законами? Неэффективная, сказали нам реформаторы, была в СССР экономика - столько заводов, а никакого эффекта на мировом рынке. давай-те-ка раздадим заводы в частные руки - вот тогда у нас всё заработает на мировом уровне! Ну, раздали - добрая половина заводов ушла на металлолом, зато сколько прибавилось миллионов в зарубежных банках и миллионеров в списках "Форбс" - уде при путине, - а то немногое, что осталось от советской индустрии, вот у Дерипасок, и работает не так, чтоб сильно лучше, рабочих постоянно сокращают... Но сами-то новые управленцы с заветной буржуйской мотивацией - которые увидев интерес личного обгащения должны были "и страну накормить" - они-то что?

Да вот так убого предаются банальным шалостям и радостям на яхтах - девочек из "эскорта", фактически с панели приглашают. Никто их задаром не полюбит. Какие глубоко несчастные люди! Вот кого породила приватизация - причём Дерипаска ещё нагладно продемонстрировал, что с Россией, где советские алюминиевые богатства достались ему даром - его ничто не связывает, и ему приятнее стать киприотом... И ведь имеет право! Все права у тех, кто ограбил и продолжает грабить на "своих" заводах трудовой народ - и никакой президент ему не указ, впрочем, Путин-то - такой же, тоже с заначками офшорными и запасными аэродромами в Италии, типичный представитель правящего класса. Но народ продолжает офигевать от глобальной западни в которую угодил с приватизацией- а как назад отберёшь заводы у иностранных граждан, как вытащишь их из концессий, из акционирования? Такое только государство или революция могут сделать!

На Путина в его первый срок надеялись только в данной связи - но он показал за почти два десятилетия, что "эффективный собственник" для него, как и для Ельцина, приритетнее трудящихся - надо выращивать буржуя, выкармливать его кропотливо... Чтобы потом он стал вот эдак киприотом. Где логика? Да у Маркса в "Капитале" - логика Класса. Логика эксплуататоров, единая для государства и буржуазии, для которых Россия - лишь зона дешёвой рабочей силы и полезных ископаемых.

Д.Ч.

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