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Московский листок

ВСУ открыли огонь по машине депутата Журавлёва в ДНР

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 6

днр лнр госдура всу
ВСУ открыли огонь по машине депутата Журавлёва в ДНР

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал. Сам Журавлев сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны. 

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Помощница Журавлева Татьяна Калегина рассказала, что под обстрел попали две машины, в которых находились члены делегации партии «Родина», журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения. «Они ехали на позиции интернациональной бригады «Пятнашка» в авдеевскую промзону с гуманитарной миссией. По словам Журавлева, стреляли в делегацию «целенаправленно с украинской стороны», — рассказала РБК Калегина. 

Алексей Журавлев — внефракционный депутат Госдумы VII созыва, избранный от одномандатного округа в Воронежской области. Является активнейшим членом рогозинской "Родины", курирует думский "патриотический клуб Сталинград", где собираются, однако, не интернационалисты, а национал-патриоты и славят Путина, но с крайне-правых позиций. Этакий запасной аэродром на случай майдана... Идеологически почти совпадает с НОДом - прокремлёвской и маловменяемой организацией.

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Пипл написал 05.03.2018 21:19
Жаль не размазали Сволоту-паразита на шее русского народа!
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Вообще...
Тов Тамсямский написал 05.03.2018 19:56
Ох, и сильно зауважали Россию во всем мире после Вовкиных мультиков!
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Как скажут у нас на Украине,это депутан сам по себе выстрелил.
Светослав,,,,,,, написал 05.03.2018 18:39
И мы скоро начнем расплачиваться за подобные педр иловские подходы, т.к. не только Россия, но и Европа начала отворачиваться от нас.
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империя уголовников садистов погононосцев - это АД
война неизбежна как ночь написал 05.03.2018 16:48
будут про убийства и изнасилования рассказывать?
.
http://n-v.com.ua/v-enakyevo-obezglavyly-mat-yznasylovannoj-devushky/
.
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какое будущее у концлагеря?
упыри хотят править вечно написал 05.03.2018 16:44
Но дело в том что - деградация и озверение - уже нестолько сильны, что - неизбежность гражданской войны - уже очевидна всем думающим людям.
.
перед войной - будет эпоха величайшего садизма - когда озверевшие псы в итлеровских погонах садисты насильники и убийцы - будут открыто - насиловать пытать грабить и убивать.
.
они убьют около 30 млн русских людей, потом голод массовые людоедства, концлагеря в каждом городе, потом тысячи банд на каждой дороге, полная дезинтеграция мордора на сотни тысячи десятки тысяч маленьких концлагерей, где псарня садисты убицы насильники людоеды, будут держать последних людей, там всех женщин будут массово насиловать, мужчин пытать, а дети будут превращены в живые консервы.
.
все это благодаря псарне в погонах карателей, те кто убил СССР - по плану ГОЛГОФА - заигрались, или с самого начала - делали из мордора - концлагерь сев.корею и ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД.
.
как бы там не было - БУДУЩЕЕ РУССКОГО НАРОДА - СМЕРТЬ..
будущее мордора - концлагерь - распад - голод - войны - садизм - смерть.
.
будущее планеты - висит на волоске - ведь миллионы уголовников убийц в погонах мордора - ДОВЕДУТ ВСЕ СТРАНЫ ЗАПАДА - ДО ВОЙНЫ, ПО ПРИМЕРУ МОРДОРА. эти твари - думают что - за деньги за шантаж за убийства и запугивания - ОНИ СТАНУТ ХОЗЯЕВАМИ МИРА. НО будущее поганых гитлеровских погононосцев мордора - смерть. смерть от китайских и турецких войск, смерть от мигратов от кавказа от арабов от японцев, СМЕРТЬ ПОГАНЫМ ГИТЛЕРОВСКИМ ПОГОНОНОСЦАМ МОРДОРА. СМЕРТЬ ТВАРЯМ.
.
жаль русский народ - его убили - ИМЕННО ПОГОНОНОСЦЫ - СЛУЖАЩИЕ КРЫСЕ.
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журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения
Еще вчера хохлы предупредили ОБСЕ написал 05.03.2018 16:35
На Донбасс приехало телевидение. Значит будут снимать провокации об обстрелах ВСУ. Какие же предсказуемые и тупые кукловоды ЛДНР.
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