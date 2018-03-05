ВСУ открыли огонь по машине депутата Журавлёва в ДНР

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал. Сам Журавлев сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны.
«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Помощница Журавлева Татьяна Калегина рассказала, что под обстрел попали две машины, в которых находились члены делегации партии «Родина», журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения. «Они ехали на позиции интернациональной бригады «Пятнашка» в авдеевскую промзону с гуманитарной миссией. По словам Журавлева, стреляли в делегацию «целенаправленно с украинской стороны», — рассказала РБК Калегина.
Алексей Журавлев — внефракционный депутат Госдумы VII созыва, избранный от одномандатного округа в Воронежской области. Является активнейшим членом рогозинской "Родины", курирует думский "патриотический клуб Сталинград", где собираются, однако, не интернационалисты, а национал-патриоты и славят Путина, но с крайне-правых позиций. Этакий запасной аэродром на случай майдана... Идеологически почти совпадает с НОДом - прокремлёвской и маловменяемой организацией.
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Пипл написал 05.03.2018 21:19
Тов Тамсямский написал 05.03.2018 19:56
Светослав,,,,,,, написал 05.03.2018 18:39
война неизбежна как ночь написал 05.03.2018 16:48
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http://n-v.com.ua/v-enakyevo-obezglavyly-mat-yznasylovannoj-devushky/
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упыри хотят править вечно написал 05.03.2018 16:44
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перед войной - будет эпоха величайшего садизма - когда озверевшие псы в итлеровских погонах садисты насильники и убийцы - будут открыто - насиловать пытать грабить и убивать.
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они убьют около 30 млн русских людей, потом голод массовые людоедства, концлагеря в каждом городе, потом тысячи банд на каждой дороге, полная дезинтеграция мордора на сотни тысячи десятки тысяч маленьких концлагерей, где псарня садисты убицы насильники людоеды, будут держать последних людей, там всех женщин будут массово насиловать, мужчин пытать, а дети будут превращены в живые консервы.
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все это благодаря псарне в погонах карателей, те кто убил СССР - по плану ГОЛГОФА - заигрались, или с самого начала - делали из мордора - концлагерь сев.корею и ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ВЕЛИКИЙ ГЕНОЦИД.
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как бы там не было - БУДУЩЕЕ РУССКОГО НАРОДА - СМЕРТЬ..
будущее мордора - концлагерь - распад - голод - войны - садизм - смерть.
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будущее планеты - висит на волоске - ведь миллионы уголовников убийц в погонах мордора - ДОВЕДУТ ВСЕ СТРАНЫ ЗАПАДА - ДО ВОЙНЫ, ПО ПРИМЕРУ МОРДОРА. эти твари - думают что - за деньги за шантаж за убийства и запугивания - ОНИ СТАНУТ ХОЗЯЕВАМИ МИРА. НО будущее поганых гитлеровских погононосцев мордора - смерть. смерть от китайских и турецких войск, смерть от мигратов от кавказа от арабов от японцев, СМЕРТЬ ПОГАНЫМ ГИТЛЕРОВСКИМ ПОГОНОНОСЦАМ МОРДОРА. СМЕРТЬ ТВАРЯМ.
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жаль русский народ - его убили - ИМЕННО ПОГОНОНОСЦЫ - СЛУЖАЩИЕ КРЫСЕ.
Еще вчера хохлы предупредили ОБСЕ написал 05.03.2018 16:35