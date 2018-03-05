ВСУ открыли огонь по машине депутата Журавлёва в ДНР

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал. Сам Журавлев сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны.

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помощница Журавлева Татьяна Калегина рассказала, что под обстрел попали две машины, в которых находились члены делегации партии «Родина», журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения. «Они ехали на позиции интернациональной бригады «Пятнашка» в авдеевскую промзону с гуманитарной миссией. По словам Журавлева, стреляли в делегацию «целенаправленно с украинской стороны», — рассказала РБК Калегина.

Алексей Журавлев — внефракционный депутат Госдумы VII созыва, избранный от одномандатного округа в Воронежской области. Является активнейшим членом рогозинской "Родины", курирует думский "патриотический клуб Сталинград", где собираются, однако, не интернационалисты, а национал-патриоты и славят Путина, но с крайне-правых позиций. Этакий запасной аэродром на случай майдана... Идеологически почти совпадает с НОДом - прокремлёвской и маловменяемой организацией.

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