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Московский листок

Вакцина против ЖКХ Минобороны

Опубликовано 06.03.2018 автором Ирина Н. в разделе комментариев 0

жкх жители
Вакцина против ЖКХ Минобороны

Перебои с подачей коммунальных ресурсов начались еще 27 февраля, когда вышел из строя один из насосов на артезианской скважине поселка Вакцина. Территорию в районе аварии обслуживает управляющая компания Минобороны, однако она не смогла справиться с поломкой. Помощь в виде отгрузки насоса предоставил местный МУП «Водоканал». Несмотря на это, водоснабжение до сих пор полностью не восстановлено.

«Издевательство над детьми! Нет воды горячей и отопления! Корявина, 4. Когда же это закончится?!» - комментирует ситуацию одна из жительниц городка.

Ранее в регионе военная прокуратура возбудила 11 дел об административных правонарушениях в отношении коммунального предприятия Минобороны, обслуживающего ведомственный жилфонд. Как стало известно, управляющая компания не исполняла свои обязанности по содержанию военных городков. В частности, были проигнорированы последствия обильных февральских снегопадов.

Напомним, что в настоящее время в Подмосковье продолжается процесс передачи военных городков региону. Как отметил министр ЖКХ области Евгений Хромушин, эта программа очень тяжелая и очень сложная. Причина довольно проста – жилфонд городков изношен на 56%, объекты водоснабжения – на 68%, теплоснабжения – на 67,5%, а водоотведения – на 81%. Только лишь в прошлом году на восстановление бывших владений Минобороны было направлено порядка 8 млрд рублей.

По словам заместителя председателя Мособлдумы Игоря Чистюхина, военные городки испытывают две основные проблемы. «В первую очередь, их неудовлетворительное состояние связано с длительным переводом земель, на которых расположены бывшие военные городки в земли поселений, а также передача имущества Минобороны в муниципальную или региональную собственность Подмосковья», - сказал он.

Эксперты отмечают, что Минобороны не слишком охотно идёт навстречу в вопросах передачи своего ветхого имущества. Но даже минимального дополнительного финансирования сферы ЖКХ военных городков ожидать не стоит. Наводить порядок там придется уже администрации Московской области.



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