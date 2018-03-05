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Московский листок

У Грудинина обнаружилось еще и золото в швейцарском банке...

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 59

путин выборы грудинин
У Грудинина обнаружилось еще и золото в швейцарском банке...

Швейцарский налоговый орган в ответ на запрос российской ФНС и ЦИК сообщил, что у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на момент выдвижения было 13 счетов в банке.

"Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы. В ответ на этот запрос швейцарские коллеги сообщили, что у Павла Николаевича Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, были еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года у него было 13 счетов в швейцарском банке", - сообщил член ЦИК Александр Кинев журналистам.

"Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали. В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов - золота", - уточнил Кинев.

Портал Life со ссылкой на найденные им документы сообщил, что Грудинин хранил в сейфе швейцарского банка UBS Switzerland AG золотые слитки общим весом почти 5,5 кг.

***

Не иначе, опять клевещут, ироды...

Народный кандидат уже замучился опровергать - то опровергнет счета в Лихтенштейне, а потом опровергнет, что опровергал. То опровергнет недвижимость в Испании, а потом признает, что есть там кое что у сынули... Ну и с недвижимостью в Латвии тоже опроверг, там просто у старшего сына большая любовь, а как же любовь и без недвижимости? Там так не принято...

Ну и про акционеров обманутых в совхозе - клевета же и поклеп, но почему-то Арбитражный суд признал иск... Ну клеветнический иск, понятно.

Я думаю, надо и про золото опровергнуть. Мол, нет никакого золота. А которое есть, то вроде как и не оно, а совсем другое.

Ждем информации об иностранном гражданстве. На самом деле его нет, конечно. Просто так получилось, что... ну дальше Павел Николаевич придумает, он мастак.

Анатолий Баранов

PS. Утром в блоге Анастасии Удальцовой появилось сообщение, что она выходит из числа доверенных лиц Грудинина.

Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Потом вроде бы сообщили, что блок Насти хакнули, но сообщили как-то не очень официально. И вот что думаю - не надо торопиться опровергать. А то получится как у Грудинина... Счета, офшоры, недвижимость, теперь вот золото. Не надо торопиться... А то может от такого клиента стоит бежать, сломя голову?



Рейтинг:   3.72,  Голосов: 32
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Всего комментариев к статье: 59
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(без названия)
Меркелььт написал 06.03.2018 02:13
>У Грудинина обнаружилось еще и золото в швейцарском банке...
все-таки счет и золотые слитки в сейфе это разные вещи. За что снимать Грудинина??
Его попросили задекларировать счета - он задекларировал. Про слитки речи не было.
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(без названия)
Тупой пенсионер написал 06.03.2018 01:03
Даже тупому пенсионеру, как я, понятно, что чем больше "заграничных счетов Грудинина" ЦИК открывает каждый день (то есть чем чаще Анатолий Баранов рассказывает нам, что швейцарии лично для грудинина отказываются от тайны банковских вкладов), тем понятнее, что голосовать нужно только ЗА ГРУДИНИНА! Спасибо за разъяснения.
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Re: личных счетов Путина никто не видел?
И что? написал 06.03.2018 00:43
И дочерей его тоже никто не видел. А говорят, они у него есть. И даже живут за границей. Среднестатистический россиянин о новом президенте США и его семье больше знает, чем о своем собственном старом-новом президенте России. Что уж тут говорить о счетах :))
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Пофигисту 180
Как интересно! написал 06.03.2018 00:37
Грудинин и его колхоз живут за государственный счет? А ваш кооператив "Озеро" за чей счет живет? Поделитесь информацией!
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Виолончель - не путинская?!
Отож! написал 06.03.2018 00:17
Я - не я и лошадь не моя! :))
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Re: Сплотимся все, как один
на избирательных участках! написал 06.03.2018 00:12
SwigPutParty! Yeaaaaaaaa!!
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Re: Re: Re: Ай как славно девки пляшут по четыре сразу в ряд!
И виолончель не путинская написал 06.03.2018 00:10
+100500
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Re: спасибо пиндосами
они подняли рейтинг Путина еще выше написал 06.03.2018 00:09
рейтинг от слова "рея(на рею)"? )
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Re: В.В.Ларионову
Ротенберг, Сучин, Мюллер написал 06.03.2018 00:06
Вы даже не представляете как Вы правы! Дорогие россияне, голосуйте за Путина, не голосуйте за врага России - олигарха и миллиардера Грудинина, развалившего сельское хозяйство Подмосковья и обокравшего ни в чем не повинных простосердечных русских крестьян! Враг не пройдет, за нами Москва! Сплотимся все, как один, на избирательных участках!
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Re: TNL
Почему написал 05.03.2018 23:53
под Путина никто не копает? Дык, сцыкотно: вдруг осерчает да королевскую гвардию пришлет? А если и не пришлет, то как на трон по-новой взойдет, так и гешефту лишиться можно. Да и честный он - что с честного взять? Ничего у него нет, даже жены: токмо гимнастерка, галифе и сапоги. И кисет с махоркой. Вся жизнь - для народа. Да-с.
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Re: Re: Ай как славно девки пляшут по четыре сразу в ряд!
Пофигист 180 написал 05.03.2018 23:50
И виолончель не путинская, в отличии гражданства прибалтийского грудининского сыночка.
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Re: Ай как славно девки пляшут по четыре сразу в ряд!
Пофигист 180 написал 05.03.2018 23:47
А кто лучше Путина- назови. Барыга Грудинин, причем он лично ворует и не только его сыновья. А вот счетов Путина, его личных счетов в западных банках никто не видел, в отличии от других.
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Re: Re: Re: Re: достался по наследству
Пофигист 180 написал 05.03.2018 23:44
И еще. Чем больше пиндоссы и их холуи вроде тебя льют грязь на Россию и Путина тем выше его рейтинг. Пиндоссов в России ненавидят. И всех тех кого пиндоссы хают, тем больше этих людей любят в России. Я уже писал, я раньше не голосовал за Путина, а теперь у меня нет знакомых кто будет голосовать против него. Так что спасибо пиндосами, они подняли рейтинг Путина еще выше.
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Ай как славно девки пляшут по четыре сразу в ряд!
Ролдугин написал 05.03.2018 23:42
И про виолончель все быстренько забыли! :)) Ай да молодец! :)) Вот все-таки умеет наш дирижер оркестром руководить - просто самородок, талант! Даже можно сказать - гений! Ну настоящий полковник! Не зря таки гарнизонным клубом руководил! :)) Маэстро! Уважаю!
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Re: Re: Re: достался по наследству
Пофигист 180 написал 05.03.2018 23:38
Ты лучше троль расскажи кто тебе платит за популяризацию такого бреда, в какую НКО спонсированную пиндосами ты присосался. Платят как сдельно по строчке или за статью.
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Re: Re: достался по наследству
Пофигист 180 написал 05.03.2018 23:33
Ты чего, полный дурак или прикидываешься. У твоих пиндосов таких частных компаний дофига. А сей пиндоский пропагандисткий сайт востребован только школотой Навального.Все обвинения ЧВК Вагнера высосаны из пальца. А вот то как делаются такие интернет фальшивки я прекрасно знаю.
Так что верь и дальше в такие идиотизма.
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Re: достался по наследству
и БАРЫГА Грудинин написал 05.03.2018 23:19
читай сюда, болезный - https://putinism.wordpress.com
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(без названия)
TNL написал 05.03.2018 23:16
Эх как отрабатывают задание и бабки, чтобы "опустить" Грудинина. Издание Life - продажное. А про суды наши - вообще можно не говорить.
Вот под Путина почему-то никто не копает? Вот где полно несметных сокровищ
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Re: ИДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА АРТИСТА КАБАЕВА В ЛУЖЕ!
тамара написал 05.03.2018 23:02
Так уже где-то появилось,что Максакова уже с Грудининым,правда она сказала,что с ним не знакома.
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Re: де написал 05
замечание написал 05.03.2018 22:54
"Ну даже если и есть счета, ну и что?"-не просто счета а, целых 13?!( с нулевым остатком или опять воздушные ,б, триллирды неизвестно чего?) ,зачем-то открытых(чтобы запутать?) типа в одном банке(?!), и еще 5 кило золота в сейфе , ценою аж ,несколько десятков тысяч баксов... и, как теперь , будут доверять якобы надежно хранящим тайну вклада ,ячеек, швейцарским банкам?! Может , этот "швийцарский банк" течет так направленно потому,что .. собственность, какого -нибудь не безызвестного, самого богатого в мире виолончлениста из панамы, или очередного повара ? Да , и другие.. филиал армянского радио,и прочие тоже явно , не с неба взялись.
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