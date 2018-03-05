У Грудинина обнаружилось еще и золото в швейцарском банке...

Швейцарский налоговый орган в ответ на запрос российской ФНС и ЦИК сообщил, что у кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на момент выдвижения было 13 счетов в банке.

"Федеральная налоговая служба запросила швейцарские уполномоченные органы. В ответ на этот запрос швейцарские коллеги сообщили, что у Павла Николаевича Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, были еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года у него было 13 счетов в швейцарском банке", - сообщил член ЦИК Александр Кинев журналистам.

"Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали. В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов - золота", - уточнил Кинев.

Портал Life со ссылкой на найденные им документы сообщил, что Грудинин хранил в сейфе швейцарского банка UBS Switzerland AG золотые слитки общим весом почти 5,5 кг.

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Не иначе, опять клевещут, ироды...

Народный кандидат уже замучился опровергать - то опровергнет счета в Лихтенштейне, а потом опровергнет, что опровергал. То опровергнет недвижимость в Испании, а потом признает, что есть там кое что у сынули... Ну и с недвижимостью в Латвии тоже опроверг, там просто у старшего сына большая любовь, а как же любовь и без недвижимости? Там так не принято...

Ну и про акционеров обманутых в совхозе - клевета же и поклеп, но почему-то Арбитражный суд признал иск... Ну клеветнический иск, понятно.

Я думаю, надо и про золото опровергнуть. Мол, нет никакого золота. А которое есть, то вроде как и не оно, а совсем другое.

Ждем информации об иностранном гражданстве. На самом деле его нет, конечно. Просто так получилось, что... ну дальше Павел Николаевич придумает, он мастак.

Анатолий Баранов

PS. Утром в блоге Анастасии Удальцовой появилось сообщение, что она выходит из числа доверенных лиц Грудинина.

Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Потом вроде бы сообщили, что блок Насти хакнули, но сообщили как-то не очень официально. И вот что думаю - не надо торопиться опровергать. А то получится как у Грудинина... Счета, офшоры, недвижимость, теперь вот золото. Не надо торопиться... А то может от такого клиента стоит бежать, сломя голову?

