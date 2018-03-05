Прокуратура вышла на дом губернатора Севастополя

4 марта представители прокуратуры пытались осмотреть дом, который арендует губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства города.

«У нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей села жаждет его осмотреть: спальни, комнаты, все остальное. Осмотр помещения возможен только в случае совершения преступления»,— заявил по этому поводу Дмитрий Овсянников.

Глава города посоветовал прокуратуре «заняться работой», а прокурору Игорю Шевченко, которого на заседании правительства не было, «не лезть в чужой дом».

- О, ребята, если прокуратура полезла в дом к губернатору, дела плохи, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Да еще если губернатор начинает выносить этот вопрос на заседание правительства, а новость тиражируется в федеральном топе Яндекса. До президентских выборов, конечно, досидит, а по итогам... Ну хорошо, если на другую работу.