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Московский листок

Реальные доходы россиян в январе рухнули на 7%

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 5

Реальные доходы россиян в январе рухнули на 7%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2018 года снизились на 7% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. Такое падение доходов в ведомстве объяснили включением в расчеты единовременной выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе 2018 года составила 38 400 рублей, что на 8,5% больше показателя января 2017 года.

Реальный размер средней ежемесячной пенсии россиян в январе 2018 года, рассчитанный с учетом единовременной выплаты в 2017 году, упал на 25,2% по сравнению с январем прошлого года. Без учета единовременной выплаты рост пенсий в реальном выражении составил бы 4,9%.

В номинальном выражении средняя пенсия составила 13 323 рубля и с учетом единовременной выплаты снизилась на 23,5% по сравнению с январем 2017 года. Без учета этой выплаты она выросла на 7,2%.

Ранее Росстат в оперативном докладе за январь 2018 года отметил, что реальные доходы населения не изменились по сравнению с январем 2017 года. При расчетах Росстат исключил выплату в пять тысяч рублей в январе 2017 года, объяснив это "целями сопоставимости данных". Тогда некоторые эксперты упрекнули ведомство за манипулирование данными.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Удвоение ВВП у нас уже было и прошло
С.П.Вдиван написал 05.03.2018 23:22
Теперь нас ждет тока уполторашенье того же самого на душу под водительством того же самого ВВП
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(без названия)
Если росстат говорит о 7% написал 05.03.2018 23:17
то на сколько реально рухнуло благосостояние?
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(без названия)
Святой Пигидий написал 05.03.2018 19:14
Хм... думаю, в самое ближайшее время путлеровский пропагандон Федоров посредством так называемого ВЦИОМа расскажет гопоте, что она счастлива и любит Пахана пуще прежнего
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Росстат
НК написал 05.03.2018 18:57
Такой же брехун как и Путя!
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(без названия)
хо написал 05.03.2018 17:31
Ура! Снизим зарплату простым людям, пенсионерам и прибавим чиновникам, олигархам, паразитам РПЦ и другим "бедным" Путиноидам!
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