Реальные доходы россиян в январе рухнули на 7%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2018 года снизились на 7% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата. Такое падение доходов в ведомстве объяснили включением в расчеты единовременной выплаты пенсионерам пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе 2018 года составила 38 400 рублей, что на 8,5% больше показателя января 2017 года.

Реальный размер средней ежемесячной пенсии россиян в январе 2018 года, рассчитанный с учетом единовременной выплаты в 2017 году, упал на 25,2% по сравнению с январем прошлого года. Без учета единовременной выплаты рост пенсий в реальном выражении составил бы 4,9%.

В номинальном выражении средняя пенсия составила 13 323 рубля и с учетом единовременной выплаты снизилась на 23,5% по сравнению с январем 2017 года. Без учета этой выплаты она выросла на 7,2%.

Ранее Росстат в оперативном докладе за январь 2018 года отметил, что реальные доходы населения не изменились по сравнению с январем 2017 года. При расчетах Росстат исключил выплату в пять тысяч рублей в январе 2017 года, объяснив это "целями сопоставимости данных". Тогда некоторые эксперты упрекнули ведомство за манипулирование данными.