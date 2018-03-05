Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Спальни севастопольского губернатора - вне прокурорских подозрений

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 0

репрессии прокуратура классоваяненависть социальныйрегресс крымнаш
Спальни севастопольского губернатора - вне прокурорских подозрений

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пожаловался на аппаратном совещании в правительстве города, что сотрудники городской прокуратуры пытались осмотреть арендуемый им дом. По его словам, они не имели на то законных оснований. 

Губернатор рассказал, что причиной проверки надзорного ведомства стало заявление одного из жителей города, сообщает РИА "Новости" 5 марта. 

"Сам я арендую дом. Вчера у меня прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Но, наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждет его смотреть - спальни, комнаты, все остальное", - произнес Овсянников, повернувшись к телевизионным камерам. 

По мнению губернатора, осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. "Требовать его у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно. <…> Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко (прокурор города Игорь Шевченко. - Прим. NEWSru.com) и компания, а разбирайтесь с законами", - посоветовал Овсянников. 

Самого прокурора Севастополя на аппаратном совещании не было, отмечает "Новый Севастополь". 

Овсянников стал губернатором города, выиграв выборы в сентябре 2017 года с результатом 71,12% голосов. Евросоюз выборы не признал. Свой протест России в связи с выборами в Крыму также выразил Киев. В ноябре 2017 года губернатора включили в список лиц, на которых распространяется действие европейских санкций. 

А в октябре 2016 года, когда Овсянников был еще врио губернатора, разгорелся скандал с неоплатой им услуг местного пансионата "Изумруд". Сообщалось, что новый губернатор, его семья и члены его команды заселились в пансионат "Изумруд" в день назначения Овсянникова на пост - 28 августа. За время проживания в доме отдыха врио губернатора и его сопровождающих им были оказаны услуги почти на 3,8 млн рублей. Эта сумма уплачена не была, говорилось в заявлении руководства пансионата.

От редакции: Отметим, что роскошная жизнь губернатора попала под прокурорский контроль как раз тогда, когда власть начала наступление на идейных оппонентов - анархистов... 

Один из них, Иван Марков получил 2 марта 10 суток административного ареста (статья «экстремизм»), но это определенно не конец истории. Судя по характеру вчерашних облав, севастопольские «правоохранители» будут стараться соорудить на пустом месте «экстремистскую организацию» из людей с принципиально разными политическими взглядами, а, возможно, и вовсе из незнакомых друг с другом активистов. 

А тут ещё и такая шикарная жизнь правящих господ, которые хотят провести выборы спокойненько, чтобы их в золочёных спальнях не тревожили. Для полноты классовой картины... Интересно, а Поклонская бы пошла проверять спальню чинуши такого уровня лично?

Д.Ч.

Материалы по теме:

Управленческий дефолт в городе русской славы

Прокуратура вышла на дом губернатора Севастополя 

Эсминцы США в панике покинули Чёрное море, поверили Национальному Лидеру... 

Заявление организации Леворадикал в связи с арестом Ивана Маркова в Севастополе

Очередной, карельский персонаж из путинской "вертикали" направлен в колонию строгого режима на 8 лет по делу о взятках



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
Хахалева и хроники кубанской Сицилии
05.03.2018
Шизофрения от Грудинина: Есть ли интрига на президентских выборах 2018 года
Шизофрения от Грудинина: Есть ли интрига на презид...
06.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Попытка незаконного захвата власти Грудининым или просто шоу? (8)
Репрессии в "Вагнере" (7)
Дядюшка Сэм не хочет Рыбку... (5)
Спальни севастопольского губернатора - вне прокурорских подозрений (0)
Реальные доходы россиян в январе рухнули на 7% (5)
Прокуратура вышла на дом губернатора Севастополя (0)
У Грудинина обнаружилось еще и золото в швейцарском банке... (59)
ВСУ открыли огонь по машине депутата Журавлёва в ДНР (6)
В Совете Федерации заявили о росте финансирования внесистемной оппозиции из-за рубежа перед выборами (16)
Жалобы по иску Дерипаски к Рыбке и Лесли суд рассмотрит только в конце марта (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Барыбызга да слам!
Дарья Митина Дарья Митина: 5 марта
Дарья Митина Дарья Митина: Дмитрий Чёрный: Шизофрения от Грудинина - Есть ли интрига на президентских выборах 2018 года?
Максим Калашников Максим Калашников: ТРАМП НАЧИНАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ТОРГОВУЮ ВОЙНУ
Дарья Митина Дарья Митина: Пo Oскарам - 1
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss