Спальни севастопольского губернатора - вне прокурорских подозрений

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пожаловался на аппаратном совещании в правительстве города, что сотрудники городской прокуратуры пытались осмотреть арендуемый им дом. По его словам, они не имели на то законных оснований.

Губернатор рассказал, что причиной проверки надзорного ведомства стало заявление одного из жителей города, сообщает РИА "Новости" 5 марта.

"Сам я арендую дом. Вчера у меня прокурор решил этот дом осмотреть. Он у меня указан в декларации. Но, наверное, у нас прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей из определенного села, видимо, жаждет его смотреть - спальни, комнаты, все остальное", - произнес Овсянников, повернувшись к телевизионным камерам.

По мнению губернатора, осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. "Требовать его у арендодателя, который мне сдает дом, это незаконно. <…> Не лезьте в чужой дом, уважаемый Шевченко (прокурор города Игорь Шевченко. - Прим. NEWSru.com) и компания, а разбирайтесь с законами", - посоветовал Овсянников.

Самого прокурора Севастополя на аппаратном совещании не было, отмечает "Новый Севастополь".

Овсянников стал губернатором города, выиграв выборы в сентябре 2017 года с результатом 71,12% голосов. Евросоюз выборы не признал. Свой протест России в связи с выборами в Крыму также выразил Киев. В ноябре 2017 года губернатора включили в список лиц, на которых распространяется действие европейских санкций.

А в октябре 2016 года, когда Овсянников был еще врио губернатора, разгорелся скандал с неоплатой им услуг местного пансионата "Изумруд". Сообщалось, что новый губернатор, его семья и члены его команды заселились в пансионат "Изумруд" в день назначения Овсянникова на пост - 28 августа. За время проживания в доме отдыха врио губернатора и его сопровождающих им были оказаны услуги почти на 3,8 млн рублей. Эта сумма уплачена не была, говорилось в заявлении руководства пансионата.

От редакции: Отметим, что роскошная жизнь губернатора попала под прокурорский контроль как раз тогда, когда власть начала наступление на идейных оппонентов - анархистов...

Один из них, Иван Марков получил 2 марта 10 суток административного ареста (статья «экстремизм»), но это определенно не конец истории. Судя по характеру вчерашних облав, севастопольские «правоохранители» будут стараться соорудить на пустом месте «экстремистскую организацию» из людей с принципиально разными политическими взглядами, а, возможно, и вовсе из незнакомых друг с другом активистов.

А тут ещё и такая шикарная жизнь правящих господ, которые хотят провести выборы спокойненько, чтобы их в золочёных спальнях не тревожили. Для полноты классовой картины... Интересно, а Поклонская бы пошла проверять спальню чинуши такого уровня лично?

Д.Ч.

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