"Дядюшка Сэм не хочет Рыбку..."

Американское посольство в Минске не сможет удовлетворить просьбу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, о предоставлении убежища в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства.
«Посольство США в Минске не занимается рассмотрением обращений о предоставлении политического убежища. Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США», — объяснил представитель ведомства.
По его словам, находясь за пределами США, можно обращаться только за статусом беженца. Ранее сообщалось, что Настя Рыбка и ее друг просят политическое убежище в США.
26 февраля полиция Таиланда задержала 10 иностранцев, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе. Среди них также были Кириллов и Вашукевич.
Американская пресса уже обратила внимание на злоключения Рыбки в Таиланде, так как она еще 27 февраля опубликовала обращение, в котором обещала рассказать о вмешательстве России в выборы США. Однако она не представила никаких доказательств в подтверждение тому, что она может предложить новую информацию, связанную с расследованием российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США, отмечает The Washington Post (перевод сайта InoPressa).
В расследовании, которое политик Алексей Навальный обнародовал 8 февраля, говорилось об отдыхе зампреда правительства РФ Сергея Приходько на яхте Elden Олега Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный делает вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.
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\\ъъ написал 05.03.2018 23:35
сижупиржувдиван написал 05.03.2018 23:34
уйх написал 05.03.2018 23:07
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Не факт.
Торгуется просто.
Ведь смысл существования американца любого пола и русской женщины один - ДЕНЬГИ!
Русская женщина привыкла получать ДЕНЬГИ и все, что ей нужно от русских лохов просто так, за здорОво живешь, но американцы с деньгами, в отличие от русского лоха, расстаются с огромным трудом. Америкаца развести на деньги, как русских лохов, практически невозможно.
Поэтому американцы сначала хотят убедиться в том, что товар качественный, и что товар вообще есть.
Тов Тамсямский написал 05.03.2018 19:58
Кацман написал 05.03.2018 19:17