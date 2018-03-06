Попытка незаконного захвата власти Грудининым или просто шоу?

Подготовил этот материал неделю назад, потом решил не размещать. Но в свете открывшихся новых фактов передумал.

Давайте ненадолго представим, что у нас идут РЕАЛЬНЫЕ выборы президента. Кто может участвовать в этих выборах в качестве кандидата? Граждане, которые выполнили некоторые условия и предприняли для этого определённые действия. Эти действия и условия описаны в законе о выборах президента РФ. Гражданин, не выполнивший данные условия, не снявший в связи с этим свою кандидатуру с выборов участвует в выборах НЕЗАКОННО. Т.е пытается стать президентом (взять власть в стране) незаконным путём. В случае удачи это называется государственным переворотом. Значит в таком случае мы имеем попытку совершения госпереворота.

Рассмотрим ситуацию с гражданином Грудининым. Конкретно рассмотрим его зарубежные счета, на которые все уже махнули рукой . Но я напомню, что мы сейчас рассматриваем вариант, когда в стране идут РЕАЛЬНЫЕ выборы.

История со счетами, про которые Грудинин сначала забыл , потом вроде как закрыл, но не все, потом всплыли ещё счета, можно было воспринимать как анекдот до 2-го февраля. По закону кандидат может вносить исправления и дополнения в свои документы поданные в ЦИК по наличию у него заграничных счетов. Но есть временнОе ограничение на все эти манипуляции. Возможно как раз для того, чтобы кандидаты не заигрались .

Федеральный закон О выборах Президента Российской Федерации в статье 37, которая перечисляет документы, которые должен подать в ЦИК кандидат ДО его регистрации, пункт 5 гласит: "письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами".

А пункт 1.1. утверждает: "Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом или уполномоченным представителем политической партии, выдвинувшей кандидата, в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации одновременно - не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов по московскому времени".

То, что ДОКУМЕНТЫ о закрытии счетов в иностранный банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, НЕ БЫЛИ ПОДАНЫ в ЦИК к указанному сроку, подтверждаются сотрудниками ЦИК (ЦИК опровергла слова Грудинина о предоставлении сведений по закрытию иностранных счетов https://nation-news.ru/343568-cik-oproverg-poluchenie-ot-grudina-svedenii-o-zakrytykh-inostrannykh-schetakh). А то, что счета не были закрыты к данной дате, подтверждается сотрудниками налоговой инспекции, которую Грудинин обязан был известить о закрытии этих счетов в пятидневный срок (Налоговики так и не получили подтверждения о закрытии Грудининым зарубежных счетов https://forum-msk.org/material/news/14344550.html).

Дополнение от 05.03.2018

У кандидата в президенты России Павла Грудинина на момент выдвижения было 13 незакрытых счетов в зарубежных банках. Дезинформация о счетах может быть основанием для его снятия с выборов, заявил сегодня один из членов Центризбиркома, однако решение об этом находится в компетенции Верховного суда (ВС). Вопрос о недостоверных сведениях Грудинина ЦИК рассмотрит в среду 7 марта.

Сегодня ЦИК сообщил, что получил от ФНС ответ на запрос о счетах Грудинина от швейцарской стороны. В ответ на этот запрос швейцарские коллеги сообщили, что у Павла Николаевича Грудинина помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, были еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 г. у него было 13 счетов в швейцарском банке , - сообщил член ЦИК Александр Клюкин (цитата по Интерфаксу ). 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет , - уточнил член ЦИК.

Итак, начиная с 2-го февраля Грудинин со своим штабом (напоминаю, мы говорим о РЕАЛЬНЫХ выборах), не сняв свою кандидатуру с выборов, совершает попытку незаконно получить власть, т.е. совершить госпереворот. Это если следовать букве закона. (Личное оценое мнение).

Ну а теперь забудем о РЕАЛЬНЫХ выборах и предположим, что у нас просто шоу под названием "Выборы президента РФ". В этом случае никаких неувязок. Грудинин играет свою роль для повышения явки на выборах, поэтому на него и смотрят как на куклу. Единственно, похоже, игра пошла не совсем по тому сценарию, который предполагался изначально, поэтому и всплыли эти счета, с которыми Грудинин никак не может расстаться.

ЗАНАВЕС!

P.S. По мне так у ЦИК есть ВСЕ основания для снятия Грудинина с выборов. А колебания как раз показывают, что у нас не ВЫБОРЫ, а ШОУ, в котором Грудинину отведена достаточно важная роль.