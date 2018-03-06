Репрессии в "Вагнере"

После позора с разгромом штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и его дочерней структуры, «Карпат» 7 февраля на левом берегу Евфрата началась истерика не только официозных пропагандонов. Теперь и в самом «Вагнере» «с пристратием» ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив «на контейнер» нескольких бойцов.

Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения.

Как нам стало известно, отряд «Карпат», коему крепко досталось от американских атак с воздуха, потерял убитыми около трех десятков ребят. Потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах «Вагнера» убитыми – около двухсот. Число жертв в артиллерийском дивизионе и танковой группе неизвестно. По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США.

Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится «на контейнере». Они-то совершенно бесправны…