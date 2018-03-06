Репрессии в "Вагнере"

После позора с разгромом штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и его дочерней структуры, «Карпат» 7 февраля на левом берегу Евфрата началась истерика не только официозных пропагандонов. Теперь и в самом «Вагнере» «с пристратием» ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив «на контейнер» нескольких бойцов.
Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения.
Как нам стало известно, отряд «Карпат», коему крепко досталось от американских атак с воздуха, потерял убитыми около трех десятков ребят. Потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах «Вагнера» убитыми – около двухсот. Число жертв в артиллерийском дивизионе и танковой группе неизвестно. По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США.
Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится «на контейнере». Они-то совершенно бесправны…
Меняющие реальность написал 06.03.2018 02:35
Проблема 12?
Видел Я Калашников знамение?
Как 7 ноября сражалось с 4 июля?
Левон Георгиевич Казарян написал 06.03.2018 01:47
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Может, это ЧТК - частная тюремная компания?
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"Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится "на контейнере". Они-то совершенно бесправны..."
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Надо обращаться в правоохранительные органы с жалобой на незаконное лишение свободы. Впрочем, памятуя о том, что вооруженные люди долны защищать себя сами.
ффффф написал 06.03.2018 00:51
У меня хорошая новость.Мне приснился Песков.Странно...Он был в шлеме и в женском пальто.Ехал на мопеде.
Святой Пигидий написал 06.03.2018 00:49
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Что касается путлеровских наемников, то вот как-то нacpaть и на их разборки, и и страдания. Куда интереснее вопрос: сколько бабосов они получали, были ли отдельные доплаты за убитых? И да, кто им платил? Повар Пригожин? А из какого бабла? Из своего собственного? А тогда откуда бабло у повара Пригожина? Повар его заработал? А как заработал? Право, все это куда интереснее, чем разборки потенциального фарша путенского повара.
Донецк написал 06.03.2018 00:33
всю аллею цветами написал 06.03.2018 00:19
200х.. написал 06.03.2018 00:16