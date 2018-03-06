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Московский листок

Репрессии в "Вагнере"

Опубликовано 06.03.2018 автором в разделе комментариев 7

война днр лнр
Репрессии в "Вагнере"

После позора с разгромом штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» и его дочерней структуры, «Карпат» 7 февраля на левом берегу Евфрата началась истерика не только официозных пропагандонов. Теперь и в самом «Вагнере» «с пристратием» ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив «на контейнер» нескольких бойцов.

Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения.

Как нам стало известно, отряд «Карпат», коему крепко досталось от американских атак с воздуха, потерял убитыми около трех десятков ребят. Потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах «Вагнера» убитыми – около двухсот. Число жертв в артиллерийском дивизионе и танковой группе неизвестно. По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США.

Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится «на контейнере». Они-то совершенно бесправны…



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Меняющие реальность написал 06.03.2018 02:35
Вопрос имплементации?
Проблема 12?
Видел Я Калашников знамение?
Как 7 ноября сражалось с 4 июля?
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 06.03.2018 01:47
"Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают."
- - - - - - -
Может, это ЧТК - частная тюремная компания?
.
"Сейчас только гласность способна помочь тем, кто томится "на контейнере". Они-то совершенно бесправны..."
- - - - - - -
Надо обращаться в правоохранительные органы с жалобой на незаконное лишение свободы. Впрочем, памятуя о том, что вооруженные люди долны защищать себя сами.
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гооооол!
ффффф написал 06.03.2018 00:51
Защита гражданских лиц в военных конфликтах-вот что должно волновать СБ ООН прежде всего.С этой точки зрения действия президента РФ абсолютно и адекватно имплементированы в общий казус факто как на Украине так и в Сирии.
У меня хорошая новость.Мне приснился Песков.Странно...Он был в шлеме и в женском пальто.Ехал на мопеде.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 06.03.2018 00:49
Кстати... не так чтобы давно Вова Путлер пускал боевые пузыри - брал операцию под личный контроль и требовал о ходе операции докладывать ему лично каждые два часа. В связи с чем у меня ВОПРОС: что там со свалкой в Балашихе? Одержал Вова победу над свалкой или нет? Я пребываю в полном неведении на этот счет... ты, Максимка, случайно не знаешь, чем закончилась Свалкобалашихская битва?
.
Что касается путлеровских наемников, то вот как-то нacpaть и на их разборки, и и страдания. Куда интереснее вопрос: сколько бабосов они получали, были ли отдельные доплаты за убитых? И да, кто им платил? Повар Пригожин? А из какого бабла? Из своего собственного? А тогда откуда бабло у повара Пригожина? Повар его заработал? А как заработал? Право, все это куда интереснее, чем разборки потенциального фарша путенского повара.
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Насрать
Донецк написал 06.03.2018 00:33
Вот уж точно насрать на такие новости. Чем больше укроубийц и их РФлянских партнеров издохнет - тем лучше. Хуевы своихнебросатели всем уже поперек глотки.
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я тебе засажу
всю аллею цветами написал 06.03.2018 00:19
А кто сказал что электрон вертится вокруг ядра?Не верьте.Ядро крутится вокруг электрона.К чему это Я?
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300
200х.. написал 06.03.2018 00:16
этож скока бабла "по страховке"?!
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