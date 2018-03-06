Почему 18 марта 2018 года нельзя проводить выборы президента России?

Удивительно быстро и незаметно прошло 6 лет со дня последних президентских выборов в России, которые были проведены 4 марта 2012 года. Новые очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. У большинства российских избирателей нет сомнений в победе на этих выборах действующего президента Путина В.В. Обсуждаются только два вопроса: сколько процентов голосов он наберет в первом туре на предстоящих выборах – 63,3%, как на выборах 2012 года или больше, и будет ли явка избирателей больше или меньше 63,34 %, как в 2012 году.

Кстати, с учетом явки, на выборах 2012 года за Путина В.В. проголосовал 41.36% граждан России, имеющих право голоса, то есть менее половины потенциальных избирателей. Всего в последних президентских выборах 2012 года приняло участие 71701665 человек. На проведение выборов было затрачено 10,69 миллиарда рублей, то есть себестоимость голосования одного избирателя составила 149,09 рублей. На подготовку и проведение выборов президента 2018 года из госбюджета будет выделено 17,69 миллиарда рублей. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выступая 14 декабря 2017 года на пленарном заседании Совета Федерации, Председатель ЦИК РФ Памфилова Э.А. сообщила российским сенаторам, что на предстоящих выборах президента России будет использовано 13 тысяч автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБы и КЭГи). Это позволит охватить треть всех избирателей страны. На выборах 18 марта будет задействована система видеонаблюдения в составе 40000 камер установленных в помещениях для голосования. Они будут транслировать изображения с избирательных участков в сеть Интернет, эта система уникальна, такой нет нигде в мире. Под зорким наблюдением телекамер будут голосовать более 80% всех избирателей России. Кроме того, применение QR-кодов при изготовлении итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в два раза ускоряет процесс ввода данных в государственную автоматизированную систему "Выборы", добавила глава ЦИК.

Памфилова также отметила, что одной из важнейших особенностей президентской кампании станет отмена так называемого избирательного крепостного права. Теперь у людей есть возможность голосовать без открепительных удостоверений на любом участке. Для этого надо будет заранее подать заявление. Теперь у миллионов избирателей, которые не живут по месту прописки (регистрации), появится возможность проголосовать в месте фактического постоянного проживания.

В интервью телекомпании НТВ (15.12.2017) самый главный специалист нашей страны по избирательным бюллетеням сказала буквально следующее: «Надеюсь, выборы, в отличие от пессимистичных прогнозов, будут конкурентными, с сюрпризами, надеюсь, положительными. И избирательная система России, в состав которой входит практически 1 млн. наших граждан, полностью (к выборам) готова». Отметить радостный факт, что российская электоральная система, как юный пионер к любым выборам «всегда готова» и беспристрастно посмотрим на реальное положению вещей. Будет ли соблюдена юридическая чистота и безупречность российских выборных процедур и технологий тайного голосования, которые планируется использовать (применять) на выборах президента России 18 марта 2018 года? Внимательно посмотрим – будут ли предстоящие президентские выборы равными, прямыми и свободными, будет ли соблюдаться тайна голосования, не будут ли на них использоваться программно-аппаратные и операционно-технологические закладки способные искажать волю избирателя и фальсифицировать итоги голосования? Не будут ли предстоящих выборах президента России нарушаться избирательные права российских граждан гарантированных Конституцией РФ, федеральными базовыми электоральными законами России и международными обязательствами России в области избирательного права, избирательных систем и технологий тайного голосования?».

Кроме Конституции РФ, в базовый федеральный российский электоральный набор входят: Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", ФЗ N19-ФЗ от 22 февраля 2014 года и Федеральный Закон " Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ФЗ N67-ФЗ с изменениями 2005 года, также федеральный закон "О выборах президента Российской Федерации" N19-ФЗ с изменениями и дополнениями, а также Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» №5 ФКЗ от 28.02.2004 г.

Если внимательно прочитать тексты российских электоральных законов, нетрудно заметить, что применяемые на выборах российские технологии тайного голосования не соответствуют Конституции РФ, базовым федеральным электоральным законам и международным обязательствам России в области избирательного права, избирательных систем и технологий тайного голосования.

Фактически в тексты базовых федеральных электоральных законов включены операционно-технологические закладки, позволяющие оказывать давление на определенные группы избирателей в пользу конкретного кандидата или вопроса, вынесенного на голосование, и легко нарушать анонимность голосования. Поэтому, процедура выборов и используемые технологии голосования являются нелегитимными и юридически некорректными, а установленные с их помощью итоги уже прошедших выборов, как и результаты предстоящих выборов, являются ничтожными. Это в свою очередь во весь рост ставит вопрос о легитимности всей вертикали российской власти, формируемой с помощью таких юридически ничтожных выборов и таких ущербных технологий тайного голосования. Именно об этом пойдет далее речь в данной статье.

Чтобы эти утверждения не были голословными, приведем ряд конкретных примеров. Вначале проанализируем применяемые на российских выборах неавтоматизированные технологии тайного голосования (использующие заполняемый избирателем бумажный бюллетень, их сортировку и "ручной" подсчет бюллетеней-голосов) с точки зрения их соответствия Конституции РФ, базовым федеральным электоральным законам и международным обязательствам России в области избирательных систем.

Преамбула федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гласит: «Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме». Статья 3 этого закона перечисляет принципы проведения в РФ выборов и референдума. В частности, утверждается: «Гражданин РФ участвует в выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

«Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также на его свободное волеизъявление».

Далее в статье 7 говорится: «Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина». Аналогичные требования к выборам во все органы государственной власти содержатся также в тексте Конституции Российской Федерации.

А теперь внимательно посмотрим, в какой мере эти продекларированные электоральные права граждан и принципы российского избирательного права соблюдаются при практической реализации тайного голосования на избирательных участках нашей Родины.

Начнем с прямого избирательного права. Этот принцип означает, что избиратель голосует непосредственно за того или иного кандидата, или за вопрос, вынесенный на голосование. Прямое избирательное право может быть реализовано только при условии проведения прямых выборов. В действительности, используемые в России процедуры тайного голосования, позволяют проводить не прямые, а "псевдопрямые" выборы. На практике, голосуя, избиратель опускает бюллетень в ящик (урну) для сбора и временного хранения бюллетеней непосредственно за того или иного кандидата. Но в процесс установления итогов выборов включена избирательная (счетная) комиссия или машина (автомат) для тайного голосования. При использовании такой процедуры голосования российский избиратель лишен права контролировать правильность учета выбранного им конкретного варианта голосования при подведении итогов выборов. Это право, в соответствии с российским избирательным законодательством, избиратель «доверяет» избирательным комиссиям различного уровня (от участковой избирательной комиссии до Центральной Избирательной Комиссии). Такое положение противоречит статье 3 Конституции Российской Федерации, которая торжественно провозглашает: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". В действительности в России единственным источником власти фактически является "его величество - российский чиновник" и, прежде всего, сотрудники системы избирательных комиссий разного уровня.

Устранить этот фундаментальный недостаток любых российских выборов можно с помощью нового поколения юридически значимых, социально безопасных, прозрачных технологий гарантированного тайного голосования избирательными бюллетенями с ретроспективным контролем. Эти технологии предоставляют каждому избирателю полное активное избирательное право и техническую возможность при желании самостоятельно и конфиденциально проверить результат учета его "голоса" при установлении общих итогов голосования. Родиной этого нового поколения технологий тайного голосовая является Россия. Они защищены 13 патентами РФ. Один из возможных вариантов этих технологий тайного голосования используется на выборах в Республике Казахстан. Сейчас российскому избирателю вопреки требованиям статьи 3 Конституции РФ предоставлено только усеченное (ограниченное) активное избирательное право. То есть он может выбрать вариант голосования, сделав соответствующую отметку в бумажном или электронном бюллетене и «опустить» бюллетень в ящик для сбора и хранения бюллетеней-голосов, но лишен права осуществлять контроль за тем, правильно ли учтен его заполненный бюллетень при подведении общих итогов голосования.

Посмотрим теперь, являются ли выборы свободными и добровольными. Не может ли кто-то осуществлять контроль за волеизъявлением избирателей. Свободное "волеизъявление" означает, что никто не может прямо или косвенно оказывать какое-либо давление на избирателя. Тем не менее, в России появился новый способ давления на избирателя, с помощью которого его заставляют проголосовать за того или иного кандидата. Этот способ появился из-за расплывчатой формулировки в статье 64 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав ....", пункт 7 которой гласит: " Голосование проводится путем нанесения избирателем ....в избирательном бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящимся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор .......". Аналогичная запись содержится в статье 75, пункт 8 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" и статье 69, пункт 8 федерального закона "О выборах президента Российской Федерации" и в соответствующих статьях других электоральных законов страны и регионов.

Такая расплывчатая формулировка "любой знак", то есть отсутствие конкретизации о форме и способе документирования выбранного избирателем варианта голосования сделало возможным в России способ голосования, который можно назвать "директивным или подконтрольным голосованием". Родиной этой инновации в избирательном процессе считается одна из российских республик Северного Кавказа. Этот метод "давления" на избирателей получил широкое распространение во многих регионах страны, особенно там, где велик так называемый "административный ресурс". Именно его широкое использование дает возможность получать 90% результаты голосования в пользу кандидатов и партий, поддерживаемых федеральной, региональной властью или местными олигархами.

Суть способа состоит в следующем. До начала выборов представители местной администрации или "общественных организаций" совершают обход всех домов и квартир на территории избирательного участка и предлагают всем проживающим в этом доме или квартире проголосовать за кандидата "А" или за партию "Б". А в качестве знака, внесенного (поданного голоса) за указанного кандидата или партию вписать конкретную букву, цифру или иной знак. Например, в семье Ивановых всем 4 потенциальным избирателям рекомендуют в бюллетенях ставить букву «и», в семье Магомедовых, где 9 избирателей всем рекомендуют ставить букву «м» и т.п.

Далее следует прозрачный намек: если после вскрытия урны для голосования обнаружится, что количество бюллетеней с "рекомендованными, правильными" вариантами голосования окажется меньше, чем число избирателей в вашей квартире (доме), то «отключим газ и воду», а у вас и ваших детей могут быть неприятности, например, уволят с работы и т.д. Как правило, такую "агитацию" среди избирателей проводят работники управляющих компаний (ЖЭКов и ДЭЗов), участковые полицейские, работники системы социального обеспечения, нанятые «волонтёры-общественники» и т.д. Они адресно посещают граждан, имеющих задолженность по квартплате, получающих жилищные субсидии, нелегально сдающих жилищную площадь, одиноких стариков, хронических больных, инвалидов, нуждающихся в уходе и дорогих медикаментах и т.п. По сути этой категории избирателей предлагают выборы без выбора. Или проголосовать за угодного кому-то кандидата, или выселение из квартиры за неуплату, лишение жилищных или иных субсидий, отказ в предоставлении бесплатных медикаментов, возбуждение уголовного дела за незаконное занятие коммерческой деятельностью и так далее. В терминах уголовного права эти действия квалифицируются как шантаж избирателя. Такое формально "свободное" голосование по существу является издевательством над принципами демократии. Можно ли такие выборы называть "свободными и тайными"? Центральная Избирательная Комиссия РФ, Государственная Дума, Совет Федерации РФ прекрасно осведомлены об использовании таких инноваций, но никаких мер по пресечению этого безобразия не принимают. Почему это происходит, будет написано далее.

Причём, часто после окончания выборов «доверенные лица» осуществляют подмену бюллетеней. Старые варианты голосования уничтожаются, а в новых бюллетенях ставят галочки и крестики за победивших на выборах кандидатов, то есть осуществляется своеобразная их унификация.

Не поможет пресечь эти безобразия и закупка на миллиарды рублей и установка на избирательных участках веб-камер, и трансляция их изображений в сеть Интернет. Абсолютно не помогает и присутствие на избирательных участках отечественных и иностранных наблюдателей. Так как работа по принуждению к правильному голосованию ведется с электоратом, как правило, вне помещений избирательных участков и задолго до дня голосования.

Для решения этой проблемы можно, как в ряде зарубежных стран, законодательно ограничить виды отметок, которыми избиратель может зафиксировать в бюллетене свой выбранный вариант голосования. Так, избирательное законодательство ряда штатов США требует, чтобы избиратель для отметки выбранного варианта голосования использовал только либо крестик, либо галочку. Причем эта отметка не должна выходить за рамки прямоугольника напротив фамилии кандидата или вопроса голосования, или напротив варианта - "против всех кандидатов". Можно также при голосовании использовать принцип "ненужное зачеркнуть". Такой способ фиксации в бюллетене выбранного варианта голосования известен уже более ста лет и до 12 декабря 1993 года он использовался и на выборах в СССР и России. Имеются другие процедуры и технологические операции, устраняющие этот дефект.

Повторим еще раз: отсутствие в российских федеральных базовых электоральных законах требований о конкретизации, о форме и способе документального закрепления выбранного избирателем варианта голосования, как и отсутствие прописанного порядка выдачи избирателю бланка бюллетеня - это своеобразные операционно-технологические закладки, позволяющие оказывать давление на определенные группы избирателей в пользу конкретного кандидата или вопроса, вынесенного на голосование. Попутно отметим, что в этой проблеме Россия не одинока, подобная закладка имеется в тексте избирательного законодательства Украины.

Избирательные законы России также не уточняют, чем должен быть нанесен "любой знак" в избирательный бюллетень. Он может быть нанесен карандашом (простым или цветным), ручкой, фломастером с чернилами различного цвета. Он может быть проколот шилом, ножом, отверткой, электродрелью, компостером и т.д. Наконец, этот знак может быть нанесен с помощью отпечатка пальца или кончика носа, предварительно покрытых красящим веществом. На некоторых избирательных участках избирателям предлагают для выбора варианта голосования воспользоваться ручками с исчезающими через некоторое время чернилами, в результате чего после вскрытия урн из них извлекают пачки чистых бюллетеней, которые «доверенные» члены избирательной комиссии могут повторно заполнить по своему "вкусу".

Теперь рассмотрим, обеспечивается ли анонимность (конфиденциальность) голосования российского избирателя. Статья 7 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав ......" декларирует: "Голосование на выборах является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя". Но, тем не менее, такой контроль может быть обеспечен в полном соответствии с пунктом 16 статьи 63 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав ...". Этот пункт гласит: "На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются печатью участковой комиссии". (Аналогичная запись содержится в пункте 12 статьи 67 федерального закона "О выборах президента РФ" и в пункте 17 статьи 73 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы ...".)

Появление такой законодательной нормы было мерой защиты от вала фальшивых бюллетеней. Но этот способ защиты позволяет проводить скрытое кодирование бюллетеней, которое может осуществляться с помощью:

a) Изменения персонального состава членов избирательной комиссии, ставящих свои подписи на бюллетень;

b) Изменения порядка следования двух подписей (в строке или в столбце);

с) Изменения наклона подписей (вверх или вниз);

d) Изменения характера подписи (пропуская в подписи одну или несколько букв и т.д.);

e) Изменения места расположения и ориентации оттиска печати и т.д.

Такие простые операции позволяют, во-первых, скрытно закодировать тысячи бюллетеней, а во-вторых, при желании осуществлять контроль за волеизъявлением каждого избирателя, проверяя выбранный им вариант голосования. В самом простейшем случае избирательные бюллетени могут быть дополнительно пронумерованы невидимыми "симпатическими" чернилами, сложены в стопку по порядку номеров и выданы избирателю после регистрации с отметкой в отдельном списке: кому какой номер бюллетеня выдан.

Аналогично, скрытое кодирование можно осуществить, наклеивая на лицевой или оборотной стороне бюллетеня марку со специальной голографической защитой. Наклеивая марку в определенной области листа, можно скрытно закодировать все бюллетени, и затем также разложить их стопкой и отмечать, кому какой бюллетень был выдан.

Поэтому процесс голосования такими "краплеными" бюллетенями, допускающий процедуры их скрытого кодирования, не может считаться свободным и тайным. Имея доступ к таким скрытно закодированным бюллетеням и к соответствующей избирательной документации, на основе выбранных избирателями вариантов голосования можно создавать закрытые базы данных об электоральных предпочтениях граждан и на их основе поделить весь электорат на «правильных» (заслуживающих доверия) и «неправильных» (неблагонадежных). И в нужный момент незаметно вносить коррективы в жизнь и судьбу «неправильных» граждан. Например, при приеме на работу, повышении по службе, предоставлении кредита, наложения штрафов и взысканий, вынесения судебных приговоров и т.д. Причем, в нарушении закона о защите персональных данных такие электоральные сведения могут собирать и хранить не только правоохранительные ведомства, но отдельные представители региональных и муниципальных властей и даже частные фирмы для обслуживания отдельных состоятельных заказчиков.

Таким образом, (повторим еще раз) используемые на российских выборах базовые неавтоматизированные технологии тайного голосования (опирающиеся на бумажный бюллетень и "ручной подсчет бюллетеней-голосов") обладают принципиальными системными недостатками. Фактически, на виду у всех избирателей в тексты базовых федеральных электоральных законов включены своеобразные операционно-технологические закладки, позволяющие оказывать давление на определенные группы избирателей в пользу конкретного кандидата или вопроса, вынесенного на голосование, не соблюдать тайну голосования и принцип прямых выборов. По сути, на всех российских выборах осуществляется не свободное, а директивное (подконтрольное) голосование «краплеными» бюллетенями. В России разработаны предложения, устраняющие эти электоральные дефекты, а фактически грубейшие нарушения избирательных прав российских граждан, которые являются уголовно наказуемым деянием.

Серьёзной и социально опасной электоральной проблемой России остается так называемое миграционное или круизное голосование, которое в нашей стране называют электоральная карусель. Это неоднократное голосование одних и тех же избирателей на одном и том же или на разных избирательных участках. Причем, как правило, это неоднократное голосование осуществляется по предварительному сговору с одним или несколькими «доверенными» членами участковой избирательной комиссии. Несмотря на многочисленные случаи разоблачения таких электоральных круизов (во многих регионах) ответственные за прекращения этих безобразий властные структуры и прежде всего ЦИК РФ ни каких реальных мер по искоренению этого механизма незаконного присвоения властных полномочий не принимают. Более того разрешение голосовать на президентских выборах 18 марта 2017 года не по месту регистрации избирателя, а возможность проголосовать в месте фактического постоянного проживания приведет к массовому тиражированию круизного голосования. Так нет четких механизмов слежения за неоднократным голосованием, как нет правовых и организационных механизмов искоренения это нарушения прав избирателей (нарушается принцип один человек - один голос).

Таковы вкратце печальные итоги бездумного реформирования неавтоматизированных технологий тайного голосования, применяемых на выборах в органы власти России. Так называемый «административный ресурс» заложен прямо в тексты базовых электоральных законов нашей страны.

Не сумев навести хотя бы относительный порядок при использовании "классической" технологии голосования, опирающейся на принципы австралийского, секретного, бумажного избирательного бюллетеня, и ручной подсчет голосов, российские власти начали поспешно и активно внедрять машины для голосования. Это так называемые Комплексы Обработки Избирательных Бюллетеней (КОИБ), использующие технологию оптического сканирования бумажных бюллетеней с помощью оптоэлектронных устройств и последующего компьютерного распознавания изображений. Внедрение в практику выборов этих машин осуществляется в рамках создания Государственной Автоматизированной Системы "Выборы". В последнее время в практику голосования активно внедряются также Комплексы Электронного голосования (КЭГ). Причем, агитируя за внедрение в практику тайного голосования таких машин, их сторонники приводят ложные аргументы, лукавые доводы и откровенные небылицы. Ограниченный объем статьи не позволяет привести результаты подробного системного анализа особенностей голосования с помощью КОИБов и КЭГов. Но о достоинствах и недостатках этих любимых игрушек российской ЦИК можно подробно узнать в статье автора: «Россия: Особенности национального голосования», [4]. Ознакомившись с этой статьей, читатель узнает, что использование машин для голосования не только не устраняет перечисленные выше дефекты технологий российского «ручного» тайного голосования, но и даже порождает целый ряд новых серьёзных проблем. Фактически все заявленные конкурентные преимущества машинного голосования не более, чем красивый миф. Прочитав эти материалы, возможно читатель задаст себе вопрос – зачем и на что были потрачены и продолжают бессмысленно тратить десятки миллиардов рублей бюджетных денег.

О разработке, внедрении и опыте применения новейших российских электронных систем тайного голосования можно писать отдельный многотомный криминально-электоральный роман, в котором будет все: обман избирателей, дезинформация представителей законодательной и исполнительной власти, популистские заявления, откровенная ложь и дремучая некомпетентность российских чиновников, нецелевое использование и бесконтрольное расходование огромных бюджетных средств, возможная фальсификация выборов и т.д.

Перед началом массового внедрения КОИБов и КЭГов представителями ЦИК РФ были заявлены их следующие основные преимущества:

Быстрота (малое время) подведения итогов голосования. Однако мгновенного установления итогов голосования почему-то не происходит. Практика использования машин для голосования на выборах в различные уровни власти не подтверждает тезис о том, что использование подобных машин приводит к гораздо более быстрому подведению итогов голосования по сравнению с "ручным" подсчетом голосов. Использование этих машин постоянно сопровождалось хроническими скандалами, связанными, в том числе и с чрезмерной задержкой определения итогов выборов.

Высокая мобильность при внеплановой организации и проведении выборов. Этот довод сторонников машинного голосования практически блокируется законодательным введением единых дней голосования.

Низкая себестоимость голосования. Но расчеты себестоимости электронного голосования показывают, что в зависимости от удаленности участковой избирательной комиссии себестоимость последнего в 10-20 раз выше, чем при использовании классической неавтоматизированной технологии тайного голосования.

Высокая надежность и достоверность подсчета голосов с помощью КЭГов и КОИБов. Российские машины для голосования относятся к классу сложных программно-управляемых радиоэлектронных систем. Для повышения надежности их работы, защиты от сбоев, временных отказов необходимо принимать специальные меры. Применять радиоэлектронные компоненты только класса «space» (космос), осуществлять процедуры дублирования, резервирования, использовать принципы многопроцессорности и мажорирования. Использовать только доверенное отечественное программное обеспечение, российские комплектующие и многое, многое другое. Перед каждыми выборами обязательно проводить поиск программно-аппаратных закладок, поиск программных вирусов, осуществлять тесты на проникновение. Все это приведет к стремительному росту себестоимости машинного голосования. Оно будет уже не в десятки, а в сотни раз дороже традиционной неавтоматизированной классической технологии.

Высокая киберзащищённость от попыток фальсификации итогов выборов.

Все российские машины для голосования имеют легальные выходы в специализированные информационно-коммуникационные сети и сети электропитания, частично используют импортные комплектующие, в которых могут быть размещены программно-управляемые закладки, в том числе активируемые по каналам беспроводной связи. Проведением тестов на проникновение (пентестов) и поиском управляемых программно- аппаратных закладок в КЭГах и КОИБах никто в РФ не занимается в виду отсутствия неангажированной, беспристрастной и абсолютно неподкупной организации или частных лиц. Самая лучшая киберзащищённость может быть достигнута только в случае, если её в отношении своего выбранного варианта голосования осуществляет каждый избиратель, добиться этого можно только в случае, если ему законодательно будет предоставлено полное активное избирательное право.

Необходимо также отметить следующие фундаментальные недостатки машинного голосования:

1. Не обеспечивается тайна голосования. Это происходит потому, что в этих технологиях не разнесены в пространстве и во времени этапы выбора варианта голосования, его документального закрепления и его ввода в память электорального программно-технического комплекса.

2. В нарушение принципов избирательного права появляется потенциальная возможность несанкционированного доступа к текущим (промежуточным) результатам голосования, используя проводные или не проводные каналы связи и незадекларированные возможности машин для голосования. Это позволяет оказывать влияние на результаты итогового голосования. Например, сорвать процесс голосования, если на выборах побеждает неугодный кому-то кандидат.

3. Имеются возможности скрытого психофизического воздействия на подсознание избирателя в момент выбора им варианта голосования, как с помощью разного цвета или яркости и места расположения информации на экране цветного дисплея, так и с использованием других специальных программ (например эффект 25 кадра) и внешних устройств. Это становится вполне возможным, так как в отличие от голосования с помощью бумажных бюллетеней, процедуры выбора варианта голосования и запись его в память машины (учет варианта голосования) не разнесены во времени и пространстве.

4. И наконец, самое уязвимое место этих аппаратов - невозможность проведения независимой экспертизы машин для голосования на предмет наличия аппаратных и программных "закладок" для фальсификации итогов голосования. Такие "закладки" позволяют осуществить фальсификацию в пользу одного из вариантов голосования путем тайного размещения программных или аппаратных средств, способных изменять штатный алгоритм (технологический режим) работы машины для голосования. Эти закладки могут быть активизированы как путем непосредственного скрытого несанкционированного доступа к программно-аппаратной части машин для голосования, так и с помощью скрытых "неклавированных" возможностей этих программно-аппаратных комплексов. В последнем случае, эти "спящие" закладки могут быть активизированы извне, например, по недекларированным каналам непроводной или проводной связи, или от таймера процессора (в определенное время), или от количества загрузок бюллетеней, или количества сеансов голосования, или от внешних датчиков, реагирующих на интенсивность или фазу электроосвещения, звуковые и световые сигналы и т.д.

5. Кроме того, должна быть предусмотрена защита от скрытного использования средств и технологий функционального поражения и подавления. Прежде всего, от мощного электромагнитного и лазерного излучения.

Даже этот краткий обзор показывает, что машины для голосования не оправдали возлагаемых на них надежд и ожиданий.

Выводы.

1. Российская электоральная система абсолютно не готова к предстоящим 18 марта 2018 году очередным выборам президента Российской Федерации.

2. Применяемые на российских выборах технологии тайного голосования не обеспечивают анонимность избирателя и его свободное голосование, что гарантируется Конституцией и базовыми федеральными электоральными законами, не обеспечивается равенство избирателей (повсеместно нарушается принцип один избиратель – один голос).

3. В нарушение принципов, изложенных в статье 3 конституции Российской Федерации, избирателю не предоставлено полное активное избирательное право, поэтому выборы являются не прямыми, а псевдопрямыми. Поэтому фразы в ее 3 статье « Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.» можно рассматривать как электоральный анекдот, и их надо либо исключить из текста российской Конституции, либо предоставить каждому гражданину нашей страны полное активное избирательное право, то есть законодательное право и техническую возможность самостоятельно следить за тем, правильно ли учтен выбранный им вариант голосования. Авторами этой первой "электоральной мины", которая была заложена под здание российской государственности еще в 1993 году, являются «отцы-разработчики» основного закона страны, которые работая под контролем иностранных электоральных экспертов, из популистских соображений вписали в статью 3 Конституции России, звонкую фразу "Носителем суверенитета и единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ". Но при этом забыли или не захотели разработать и внедрить законодательство, на практике реализующее проведение свободных, прозрачных и честных выборов, на основе предоставления всем избирателям страны полного активного избирательного права.

4. Формируемые с помощью этих «дефектных» технологий тайного голосования органы федеральной, региональной и муниципальной власти не являются законно избранными и легитимными. Официально опубликованные итоги выборов как прошедших, так и будущих являются ничтожными, так как используемые в России технологии тайного голосования грубо нарушают Конституцию страны и базовые электоральные законы. При этом особо пикантная ситуация возникает с так называемым муниципальным фильтром (порогом). Это электоральное новшество, по сути представляющее собой коррупционный электоральный ценз, было введено в практику российских выборов в 2012 году. Коррупционным это новшество является потому, что практика его реализации в основном опирается на принцип: «захочу, поддержу Ваше выдвижение, захочу, не поддержу, смотря, сколько вы мне заплатите». Муниципальный фильтр - это ещё один легальный коррупционный механизм, которых, и так, достаточно в нашей стране. Кроме того, удивительно, но факт, избранные (а точнее назначенные) с нарушением Конституции и базовых федеральных и региональных электоральных законов муниципальные депутаты решают, кого можно, а кого нельзя допустить к губернаторским выборам. Поэтому эта правовая норма - муниципальный порог - должен быть отменён. Причём немедленно.

Руководство и аппарат ЦИК РФ (по крайней мере, разумная и вменяемая часть ее) прекрасно осознают, что легитимность избранного в соответствии с действующем электоральным законодательством всего депутатского корпуса России (как впрочем, действующего так и будущего президента РФ, губернаторов, мэров и т.п.) более, чем сомнительна. Результаты уже прошедших и будущих российских выборов все равно будут не просто нелегитимны, они будут ничтожны.

Если под этим углом зрения провести ретроспективный обзор социально-политической жизни страны за последние почти 25 лет, то абсолютно незаконной становится вся эпопея с российской приватизацией после 13 декабря 1993 года, с международными и внутренними договорами и обязательствами России, всей законодательной базой, вынесенными от имени Российской Федерации судебными приговорами, принятием и исполнением бюджета государства, а также награждения орденами и медалями, присвоение званий, назначение на должность и освобождение от должности на государственной службе и т.д. и т.п. Если активно «педалировать» этот вопрос, то в этом случае в стране наступает полная правовая вакханалия, причиной которой является маленький «пустячок» - использование на федеральных, региональных и муниципальных российских выборах нелегитимных технологий тайного голосования. Причем самое обидное, что даже архиважнейшие для нашей страны результаты референдума о присоединении Крыма к России также юридически ничтожны, так как при тайном голосовании там тоже использовались юридически дефектные технологии тайного голосования. Поэтому хочет ли руководство нашей страны или не хочет, но после устранения всех вышеперечисленных в данной статье электоральных неувязок придется в Крыму проводить повторный референдум о вхождении полуострова в состав России.

5. Упорное игнорирование перечисленных выше электоральных проблем неминуемо приведет нашу страну к гражданской войне. Гражданскую войну страна, обладающая ядерным оружием, может не пережить.

6. В случае углубления экономического кризиса и ухудшения жизненного уровня народа, можно дать 100% гарантию, что в стране могут появиться новые «Минины и Пожарские», которые активно и успешно разыграют вышеизложенную электоральную карту-проблему. Знамя электоральных перемен уже сегодня вполне могут поднять господа Квачков В.В., Навальный А.А., Удальцов С.С. или Ходорковский М.Б.. Либо найдется новый Александр Львович Парвус, который с помощью нового «Владимира Ильича», как по нотам реализует новый или старый сценарий Октябрьского переворота 1917 года.

7. Поэтому указом Президента России, либо совместным постановление Госдумы РФ и Совета Федерации назначенные на 18 марта 2018 года выборы в президента Российской Федерации надо отменить и перенести на более поздний срок.

8. Одновременно ограничить срок полномочий депутатов Госдумы РФ, членов Совета Федерации и губернаторов до момента проведения новых честных и юридически безупречных выборов.

9. Внести коррективы в избирательное законодательство РФ, устраняющие все вышеперечисленные недостатки российских технологий тайного голосования и принять новые редакции базовых электоральных законов и одновременно скорректировать связанные с ними документы ЦИК РФ. Базовой основой для этих изменений может являться неоднократно предложенная нами руководству ЦИК РФ инновационная, научно-исследовательская, опытно-конструкторская работа на тему: «Разработка и исследование методов повышения кибербезопасности (киберзащищённости) российских выборов на основе технологий тайного голосования».

10. После этого, указом временно исполняющего обязанности президента РФ объявить дату новых губернаторских выборов, выборов в Госдуму России и выборов Президента РФ.

Если эти шаги не будут реализованы, то вместо честных, прозрачных и свободных выборов 18 марта 2018 года будет проведен очередной избирательный балаган, а победителя этих выборов вполне можно обвинить в незаконном присвоении властных полномочий, а ЦИК РФ вместе с курирующими подразделениями правительства и администрации президента России в нецелевом использовании огромных бюджетных средств. Потому, что тратить почти 20 миллиардов рублей для того чтобы проводить выборы с нулевой юридической значимостью, в то время, как правительство не может найти деньги, чтобы увеличить размер детских пособий, пенсий, стипендий, оплатить высокотехнологичные операции детей и онкологических больных, не только цинично и аморально, но и преступно. Это просто позор, когда с экранов телевизора российские дикторы «умоляют» зрителей и радиослушателей перечислить (с помощью отправленной смс) 50 — 100 рублей, чтобы спасти умирающего ребенка.

11. И наконец, последнее по списку, но первое по значимости. В отечественных и зарубежных средствах массовой информации сейчас активно обсуждаются вопросы вмешательства России в избирательный процесс во время последних выборов президента США 8 ноября 2016 года. Как обычно, в этом, прежде всего, обвиняют разведслужбы Российской Федерации. В связи с этим у каждого разумно-любопытного человека естественно возникает встречный вопрос. А не было ли фактов, свидетельствующих о прямом или косвенном вмешательстве соответствующих американских структур в избирательные кампании и выборы в России. Сразу вспоминаются встречи послов США в России с некоторыми деятелями оппозиции, выделение грантов и другая материальная и моральная поддержка этим приверженцам либеральных идей. Нельзя не вспомнить яростные нападки некоторых зарубежных электронных и печатных СМИ на «недостойных» по их мнению кандидатов в президенты России. Однако, если читатель внимательно прочитает тексты базовых электоральных законов и Конституцию Российской Федерации, то открываются просто удивительные факты.

Принятая со спринтерской скоростью Конституция РФ несет на себе не только явные следы поспешности и непродуманности, но и следы внешнего влияния. Многие авторитетные юристы и эксперты указывали на серьезные и принципиальные недостатки и неустранимые дефекты действующей Конституции РФ, на явный перевес прав и свобод конкретной личности над интересами общества и государства, отсутствие главы с подробным изложением принципов используемой в стране электоральной системы и механизмов формирования институтов власти, а также механизма передачи властных полномочий. Удивительно, но слова «Центральная Избирательная Комиссия Российской Федерации» не встречаются в тексте Конституции ни одного раза. Только представьте себе ЦИК - фактический вершитель судеб страны, президента, депутатов - не включен в текст основного закона России.

Странным образом исчезло положение о единстве и неделимости территории страны и т.д. Следует обратить внимание на противоречия, содержащиеся в тексте самой Конституции РФ. С одной стороны первый пункт статьи 15 основного закона страны гласит: ”Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ”. Но с другой стороны пункт 4 той же статьи 15 утверждает: ”Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом (в том числе и конституцией ?!), то применяются правила международного договора”. Подобный текстовый пассаж содержится в конституциях только еще двух стран мира. В Конституциях Германии и Австрии, то есть стран, которые потерпели поражение во второй мировой войне.

Очень странно, но избранные с нарушением Конституции высшие институты государственной исполнительной и законодательной власти России, легитимность которых более чем сомнительна, тем не менее, имеют право от имени российского народа заключать международные договоры, приоритет которых будет выше, чем приоритет всех законов страны, включая и принятый на всенародном референдуме высший закон страны – Конституцию! Может ли страна, в Конституции которой есть такой «лукавый» пункт считаться суверенной и независимой? И если, например, очередной выдающийся президент подпишет международный договор о продаже за три копейки очередной “Аляски” или подарит очередной “Крым”, или “Курильские острова” очередному “лучшему другу”, а двухпалатные “парламенты” по ускоренной процедуре утвердят этот документ, то с точки зрения российской Конституции это будет вполне легитимно? Эта скромненькая, лукавая фраза “применяются правила международного договора” - есть не что иное, как подготовка России к введению внешнего управления в случае кризисной ситуации. Например, невозможность собственными силами обеспечить надежную охрану ядерных объектов и боеприпасов, выполнить контракты по поставкам энергоносителей иностранным государствам, обеспечить работоспособность транспортных артерий через территорию России или победа на президентских выборах оппозиционного кандидата и т.д. Для устранения этой нелепицы-коллизии в Конституцию РФ необходимо записать: ”От лица Российской Федерации не могут заключаться международные договора, которые противоречат ее Конституции или действующим законам или требуют принятия специального, нового закона”.

Также пристального внимания требует фраза «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы». Конституция России не разъясняет, что означает словосочетание «общепризнанные принципы» и почему они должны быть частью нашей правовой системы. Например, в различных странах мира (на начало 2018 года в 44 странах) легализовано заключение однополых браков. В Колумбии в 2017 году впервые в мире был зарегистрирован официальный брак между тремя мужчинами. Во многих странах в той или иной форме узаконено многоженство. В некоторых государствах (в том числе США и Нидерландах) разрешается использовать в «лечебных» целях так называемые «легкие» наркотики. Общепризнанными принципам социальной жизни во многих странах стали различные виды рабства (в том числе публичные дома), массовые операции по смене пола, технологии эвтаназии и т.д. Эти и многие другие негативные явления во многих странах мира (в том числе и в тех, которые считают себя законодателями принципов демократии) давно уже вошли в повседневную жизнь общества. Неужели всё это непременно должно стать частью нашей правовой системы и кардинально изменить основы общественной жизни и морали России?

Еще один из явно непродуманных до конца вопросов к действующей Конституции - это порядок ее пересмотра и внесения поправок. Глава 9 Конституции России декларирует порядок пересмотра конституции и внесения конституционных поправок. При этом пункт 2 статьи 135 предусматривает, что для изменения конституции созывается специальный орган - Конституционное Собрание, деятельность которого регламентируется федеральным конституционным законом. Хотя с момента принятия Конституции прошло почти 25 лет, федеральный конституционный закон “О Конституционном Собрании” не только не принят, но даже отсутствует более или менее приличный его проект, соответствующий принципам действующей Конституции. Позиция российской исполнительной и законодательной власти в этом вопросе вполне подходит под уголовно наказуемое определение «преступное бездействие». Но наш уважаемый Генеральный прокурор РФ г. Чайка Ю.Я. упорно не замечает это грубейшее нарушение закона. Хотя по этому факту просто обязан был возбудить уголовное дело против бывших и нынешних руководителей Госдумы и Федерального Собрания РФ и президентов России.

Но если вспомнить, что Конституция и все базовые электоральные законы писались при активном участии консультантов и экспертов из США и стран НАТО, многие из которых были действующими или бывшими сотрудниками разведслужб этих стран, то многое становится понятным. Становится понятным, почему депутаты Госдумы и члены Совета Федерации России, сотрудники ЦИК РФ, среди которых много достаточно квалифицированных юристов в области избирательного и конституционного права абсолютно не реагируют на то, что в нарушение принципов, изложенных в Конституции России и её базовых электоральных законах, выборы в органы государственной власти являются непрямыми, вместо свободного проводится директивное (надзорное) голосование. Во время тайного голосования не выполняется режим анонимности. Повсеместно нарушается принцип равенства избирателей (один избиратель – один голос). Все эти вышеперечисленные фундаментальные недостатки российского электорального процесса являются смертельно опасными для российской государственности и его граждан.

Иными словами, в тексты Конституции и базовых электоральных законов скрытно, но одновременно на виду у всех граждан Российской Федерации заложена возможность осуществить под благовидным предлогом предательство национальных интересов. Из-за несовершенства механизмов российского конституционного и электорального права под государственное устройство страны заложена вторая электоральная мина в виде механизма блокирования процедуры передачи властных полномочий высшей выборной должности Российской Федерации - должности Президента нашей страны.

Этот механизм блокирования может быть задействован в любой момент в случае победы на президентских выборах неугодного оппозиционного кандидата. Тогда, как в сказке Г.Х. Андерсена «Новое платье короля» появится «маленький электоральный мальчик», который громко воскликнет « А выборы незаконны, так как они были проведены с нарушением Конституции и базовых электоральных законов России». Сразу найдется целое стадо авторитетных ученых-правоведов, которые многозначительно закивают своим мудрыми головами и вынесут безоговорочный вердикт – результаты «неправильных выборов» должны быть аннулированы. Должна быть проведена коррекция электорального законодательства, и только после этого могут быть проведены новые выборы президента. По времени это займет от полутора до двух лет. За это время, претендент на пост президента, поддерживаемый правящей партией и прикормленными олигархическими структурами будет совершать непрерывные электоральные круизы с раздачей «печенек» и разного рода выполнимых, а большей частью невыполнимых обещаний. На экранах телевизоров он будет появляться рано утром, а исчезать только глубокой ночью.

А в отношении фактически победившего оппозиционного кандидата за это время будет проведена тщательная прокурорская проверка, которая может выявить факты неуплаты налогов на многие миллиарды рублей, скрытые зарубежные счета и недвижимость в разных концах земного шара. Или будет обнаружено скрытое криминальное прошлое (например, нераскрытое убийство или изнасилование), или обнародуют видео его развлечений с дамами легкого поведения. «Оппозиционер» может будет отравлен или убит в подъезде своего дома неизвестными лицами, погибнет в автомобильной, авиационной катастрофе или заболеет тяжелым неизлечимым недугом и т.д. и т.п.

Все эти правовые коллизии, нарочито искусственно созданные в российском конституционном и электоральном законодательстве, есть не что иное, как следы вмешательства спецслужб США и стран НАТО в избирательную систему и в избирательные процессы России.

Два последних президента России (Медведев Д.А. и Путин В.В.) неоднократно делали заявления о том, что «конституция Российской Федерации ещё не исчерпала своего потенциала». С этим трудно не согласиться. Действительно потенциал вмешательства во внутреннюю и внешнею политику России со стороны некоторых иностранных государств, прежде всего в лице спецслужб и контролируемых ими союзов, объединений и фондов далеко не исчерпан. Как и потенциал давления на руководителей России со стороны их иностранных коллег и российских (иностранно-отечественных) агентов влияния.

В связи с обнаруженными правовыми прорехами в российских электоральных процессах и применяемых на выборах технологиях тайного голосования (о которых речь шла выше) на российском правовом поле складывается очень интересная ситуация. Члены Центральной избирательной комиссии, прекрасно зная, что предстоящие 18 марта 2018 года выборы президента России будут не прямыми, не свободными, на них не будет соблюдаться тайна голосования и не будет соблюдаться принцип равенства избирателей, тем не менее, приняли единогласное решение, что российская избирательная система к выборам президента нашей страны полностью готова. Фактически предпринята очередная попытка мошенничества по отношению к многомиллионной армии российских избирателей, так как на выборах 18 марта в очередной раз в массовой порядке будут нарушены избирательные права граждан, гарантированные Конституцией РФ и базовыми федеральными электоральными законами.

Далее события развивались ещё интересней. Известно, что 10 октября 2017 года состоялась рабочая встреча председателя ЦИК РФ Памфиловой Э.А. с президентом России Путиным В.В., во время которой Президент России был проинформирован о существующих критических уязвимостях в электоральном законодательстве Российской Федерации. Но, тем не менее, он, дал своё согласие на проведение очередных выборов президента России 18 марта 2018 года. Позднее появилось постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации №528 – СФ от 15 декабря 2017 года, в котором говорилось «Назначить выборы Президента РФ на 18 марта 2018 года». Сработан принцип - Россия страна интеллигентов, а они сами закон никогда не нарушают и делают вид, что не замечают, когда это делают другие.

Эти действия ЦИК РФ, Госдумы, Совета Федерации вполне подпадают под уголовно наказуемое деяние предусмотренное статьей 159 Уголовного Кодекса РФ – мошенничество. Причем - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, (пункт 2).и мошенничество, совершенное лицами с использованием своего служебного положения (пункт 3) и с причинением как минимум значительного ущерба гражданину (избирателю). Косвенный ущерб, который наносится каждому российскому избирателю при проведении любых выборов в органы государственной власти, легко может быть подсчитан и монетизирован, как ущерб от периодического нарушения его избирательных прав, которые гарантированы конституцией страны. Проводя выборы с нарушением базовых электоральных законов, российское государство фактически убивает надежду граждан на улучшение качества жизни и повышение своего благосостояния, блокирует возможность оказать влияние на приоритеты государства, на его внутреннюю и внешнюю политику, дать объективную оценку итогам деятельности президента страны. А самое главное - выбрать лучшее будущее для своих детей и внуков.

Не могу не отметить, что все эти проблемы (а точнее позорные дыры) в российском электоральном законодательстве уже были перечислены в статье автора «Выборы декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)». И хотя статья была опубликована почти 15 лет назад, но никаких позитивных изменений в российской избирательной системе за это время фактически не произошло.

Если кратко охарактеризовать реальное, катастрофическое положение в электоральном законодательстве России, то в наибольшей степени для этой цели подходит афоризм, высказанный знаменитым американским писателем-гуманистом Марком Твеном (1835-1910 гг.): «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…».

P.S. Сейчас в российское общество вброшена идея бойкота предстоящих 18 марта 2018 выборов президента России. В ответ на эту идею с уверенностью можно сказать следующее: бойкотируете вы эти выборы, или участвуете в них, абсолютно ничего не меняется. Используемые на выборах в России технологии тайного голосования нарушают электоральные принципы, изложенные в Конституции и в базовых федеральных избирательных законах нашей страны и, самое главное, массово нарушают избирательные права граждан. А это уже уголовно наказуемое деяние.