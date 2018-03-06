Треть Донецка отдадут сразу? И о деградации силовых структур РФ

В поле зрения Максима Калашникова: 1. Разведданные о возможной сдаче почти трети Донецка в случае начала наступления ВСУ. В чем – замысел? 2. О том, что в РФ вызрела внутренняя опасность – силовые структуры от бескормицы ведут себя как организованная преступность.
Пшел нах.пропагандон! написал 06.03.2018 15:33
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 06.03.2018 15:07
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
Ой ли написал 06.03.2018 11:55