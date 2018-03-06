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Московский листок

Треть Донецка отдадут сразу? И о деградации силовых структур РФ

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 3

В поле зрения Максима Калашникова: 1. Разведданные о возможной сдаче почти трети Донецка в случае начала наступления ВСУ. В чем – замысел? 2. О том, что в РФ вызрела внутренняя опасность – силовые структуры от бескормицы ведут себя как организованная преступность.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пшел нах.пропагандон! написал 06.03.2018 15:33
Бандеровский укронацистский ублюдок под ником Дмитрий якобы из Запорожья пошел вон с этого сайта мр.азь!
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М.К.
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 06.03.2018 15:07
Читай сюда быдло безродное. После поражения Германии в 1 мировой войне,примерно 100 лет назад,не было ни каких требуналов.Страны победители Германию не делили на протектораты и не размещали свои войска не территории этих протекторатов.Германию обязали выплатить определенную сумму репараций и наложили некие ограничения,что кстати обычная практика.Чем все закончилось?А закончилось это приходом к власти Гитлера,кстати на вполне законных выборах,при чем Гитлер апеллировал к униженному самосознанию немцев,к тому что во время войны Германию предали и прочему бреду.Чем все закончилось?Закончилось 2 мировой,в которой Германия снова проиграла и вот тут уже получила "по полной".Раздел на протектораты,разоружение и т.д.включая требунал в Нюрберге и виселицы для особо рьяных исполнителей приказов.Это я к чему?К тому,что Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком и в 1991г. Р.Ф не стали добивать.Наоборот спасли от голода накормив и вытащив в "люди".Посадили за общий стол,превратив "Большую 7 в 8" и т.д.Что произошло дальше известно.Цены на нефть высоченные.Деньги льются рекой.Живи и радуся жизни.Так вас недочеловеков кацапорылых мания величия обуяла.Карту мира захотели перекроить?Начали против Украины войну,захватив Крым и часть Донбаса,нарушив все ранее подписанные руководством тогда еще Р.Ф.обязательства.Так я тебе недочеловеку напомню,... ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ...,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать так, как весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда ,поэтому проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно,ибо слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапопитеков и страдающие от этого манией величия.Кацапье жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбасе и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбасе и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 400-700 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбасе,добивают наши союзники в Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацапопитек Донбасский"и "кацапопитек крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению кацапопитека в человека,который закончился неудачей и кацапопитек снова вернулся,в присущее кацапу изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке.,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение и резервация под названием московия в границах 13-15 в.И ни какой "сдачей Крыма и Донбаса" кацапье не отделается.Года 2 назад еще можно было этот вариант рассмотреть,а сегодня ...поезд ушел...Только закрытие проекта кацапопомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР с окончательным решением кацапского вопроса. А это тебе для напоминания о том,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог мюллера и штирлица....https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w...
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(без названия)
Ой ли написал 06.03.2018 11:55
Отдать надо "оптом" и психически не мучиться! Вас не учили в детстве, что "чужое"( даже у соседа по одному дому)ничего брать нельзя! Вот только Украина еще может и не согласиться взять себе на шею разоренную путинскими Бандитами территорию Лугандонии- дороговато! Потому и кремлевский Вор мучается,- не нужные затраты при его "мировых" амбициях!
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