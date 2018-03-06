Треть Донецка отдадут сразу? И о деградации силовых структур РФ В поле зрения Максима Калашникова: 1. Разведданные о возможной сдаче почти трети Донецка в случае начала наступления ВСУ. В чем – замысел? 2. О том, что в РФ вызрела внутренняя опасность – силовые структуры от бескормицы ведут себя как организованная преступность.



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