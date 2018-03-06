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Московский листок

Трамп ведет дело к мировой торговой войне

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 22

сша производство буржуазия
Трамп ведет дело к мировой торговой войне

Быстрее бы! Пусть погибнут проклятая ВТО и власть полоумных монетаристов. Чем ответишь, Кремль?

Как мы уже писали, Дональд Трамп упорно ведет дело к мировой торговой войне:
https://m-kalashnikov.livejournal.com/3421960.html
Теперь эта перспектива стала крайне близкой и она затмевает «оружейный бенефис» в Манеже. Ибо там – картинки, а тут – реальное дело. В ответ на зградительные ввозные пошлины на сталь и алюминий повысить ввозные пошлины (пока на джинсы и мотоциклы «Харлей-Дэвидсон») готовятся в ЕС. Но очевидно, что ответные шаги приедпримут и КНР, и Бразилия, и Канада (она – крупный поставщик стали с Соединенные Штаты).
В комментариях либеральных СМИ слышу страх. Как так? Посягательство на Святые Принципы Свободы Торговли?
Да, это факт. А вот чем Кремль ответит Трампу? Ведь с рынка Америки вышибаются 3 миллиона тонн одной стали в год.


Немного прессы

«О намерении отстаивать американские интересы путем введения пошлин на ввоз алюминия и стали Трамп заявил в Twitter. «Наши индустрии стали и алюминия (как и многие другие индустрии) в течение десятков лет разрушались из-за нечестных условий торговли с другими странами и из-за неграмотной политики», – посетовал он. По словам американского лидера, торговый дефицит страны, который достиг 800 млрд долл., не оставляет Вашингтону другого выбора, кроме как ввести ответные меры против стран, препятствующих торговле США.
Подробнее о своих планах Трамп рассказал в выступлении перед сталеварами. Как дал понять президент, теперь американским импортерам стали придется платить пошлину размером в 25%, а алюминия – 10%. Таким образом под пошлины рискуют подпасть компании самых разных стран, включая государства Евросоюза, Китай и Канаду. Ожидается, что формально о введении тарифов Трамп объявит на этой неделе.
«Когда страна (США) имеет торговый дефицит чуть ли не с каждой страной, с которой она ведет бизнес, торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть», – заверил американский лидер американцев в своем микроблоге.
Со своей стороны, представители ЕС, Китая и Канады дали понять, что мириться с поведением Вашингтона не станут. Они предупредили: меры Белого дома будут встречены ответными пошлинами, что, в свою очередь, приведет к потере американских экспортеров…»

http://www.ng.ru/world/2018-03-05/5_7184_usa.html



В РФ в 2017 г. произвели 71 млн. тонн стали (в КНР – 831 млн. тонн, США – 81,6 млн. тонн, Канада – 13,7 млн., Украина – 22,7 млн. т)
Еще недавно расейский олигарх Алишер Усманов строил планы увеличения поставок стали в США, предвкушая развертывание гигантских инфраструктурных программ Трампа. А тут – облом-с! Трамп считает, что деньги Америки, тратимые на новую инфраструктуру, должны доставаться американским металлургами. Давая зарплаты американцам и налоги – в бюджет США. Видите ли, он ведь не Орешкин, не Греф, не Небиуллина. У него – здоровая логика настоящего экономиста-практика.

Трамп такими мерами рассчитывает начать ударное возрождение промышленности в своей стране. Ибо народ стонет от низких зарплат и безработицы. Но тем же самым Дональд Фредович запускает процесс раздела мира на империи-блоки с таможенными границами. И этот процесс будет уже не остановить. В добрый же путь! В конце процесса – исчезновение ВТО, сильный мировой экономический кризис и драматическое падение цен на сырье на несколько лет. Привет Москве! Это – реальный удар США по геополитическим противникам. Сие – не картинки с атомными торпедами.

Грядут новые 1930-е годы и возрождение нормальной логики: все делать самим по возможности. И лишь недостающее – покупать за границей. Снова идет порядок, где каждый, чтобы есть, должен трудиться. Грядет мир производителей, а не потребителей, способных сожрать собственные страны, как саранча. Вы готовы к новому миру?

Слышу комментарии растерянных расейских либералов: мол, Америка закроется, зато мы предложим компенсацию Европе и Китаю, открыв свой рынок! Да? Вы решили окончательно добить русское производство, похоронив все заявленные планы Путина и выкинув за ворота предприятий пару миллионов граждан РФ? Запомните: рынок РФ – это всего 10% от рынка Заатлантической республики. Ничего он не компенсирует. А раздел планеты на новые блоки-империи надолго лишит Москву высоких доходов от вывоза сырья. Ибо тяжелая перестройка ждет главных его потребителей: и Китай, и Европу. Да Индию, впрочем, тоже.

Нет, не Москва с ее сирийской жвачкой и мультиками про оружие, а Трамп теперь задает ход глобальной истории. Объективно это так…

***

Интересно, чем ответит Москва Вашингтону? Хотя бы по стали? Директор ЧЛМЗ Владимир Боглаев предложил в ответ поднять пошлины на американские агромашины. Максим Калашников прибавил бы сюда еще и автомобили из Детройта. Да и американские «боинги». Самим надо производством заниматься!

А вот что Москва реально предпримет? До последнего станет цепляться за ВТО?

Время истекает. Настоящая (а не нарисованная кремлепропагандой мировая ядерная) война приближается. Она грозит Кремлю ударом под дых. По большому счету, надо начинать собственную грандиозную программу строительства современной инфраструктуры. Отбирать богатства у ворья – и строить на него заводы. Задействуя ту сталь, что раньше шла на экспорт.

Вот только денег теперь у Москвы нет. Они имелись в изобилии, когда нефтегазовые триллионы буквально заливали РФ в 2000-2014 годах. Тогда можно было провести капитальный ремонт страны безболезненно. А теперь за счет чего? За счет подъема налогов и удушения экономики? Ибо на конфискации богатств у сановных мегаворов вы явно не пойдете. Может, шаманов позовете, магов всяких там – к вашим сочинским и «мундиальным» стадионам? Может, они в бубны побьют, поскачут вокруг них – и стадионы начнут давать микросхемы, станки, передовые полимеры с нанотрубками, лекарства, приборы, оптику, точную механику? А может, трамплины и трассы «Формулы-1» примутся исторгать современные двигатели всех типов, суда и гражданские авиалайнеры? Может, те американские облигации, в которые ЦБ и правительство РФ загнали триллионы рублей, вдруг по мановению волшебной палочки превратятся в промышленных роботов, в редкоземельные металлы, в биотехнологические заводы, в системы связи и оптоволоконные линии оной? А собачки Шувалова обратятся в шагающих роботов? А ваши виллы и дворцы – в белоснежные заводы с гибкими производственными линиями?

Между прочим, на те деньги, что вы закачали в США, Трамп будет поднимать американскую футуро-индустрию. А вы чего поднять сможете, окромя своего мужского естества? Да и то поднимается с помощью Насти Рыбки.

Сдается Максиму Калашникову, что Трамп отказался от игры на внутриполитическом поле РФ именно ради того, чтобы не тратить времени на ерунду, а заниматься главным делом. То есть, реиндустриализацией Америки и разрушением либеральной глобализации, прежнего миропорядка. И если он добьется своего, то проблема РФ решится автоматически – ее попросту не станет. Не вопите о том, что Америка своим протекционизмом утратит свое мировое влияние. Наоборот, став новой индустриальной империей, она его в итоге вернет и намного упрочит.

Нынешний поток событий неумолимо ведет тот извращенный порядок, что сложился с 1991 года, к полному концу. Нам это на руку. Сам ход мировой истории заставит Кремль радикально менять правительство. Придется мучительно перестраиваться. И если с этим делом не справиться, то…
Ну, вы поняли…

Максим Калашников



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Всего комментариев к статье: 22
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М.К.
.Дмитрий.г.Запорожье.-+. написал 06.03.2018 15:10
Читай сюда быдло безродное.Мысли о том,что Трамп что то кому то объявит могут возникнуть только в твоей напрочь лишенной мозгов башке,что кстати типично для кацапопитеков.Кацапопитеки такая нация кацапорылых недочеловеков деградировавших за какие то 30 лет от уровня человека,причем практически нормального(кацап сапиенс)до современного кацапопитека(недосущества человекоподобного),населяющего территорию современной кацапомойки,в которую кацапопитеки превратили бывшую Р.Ф.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы иметь возможность наблюдать процесс деградации "кацапа сапиенс" до уровня "кацапопитека"и описать оный процесс в своей работе "Деградация видов".Читай сюда кацапопитек.В США в отличии от кацапомойки существуют "Институты власти"и Трам может хотеть чего угодно,но в США есть суд,конгресс и сенат,а там быстро просчитают "экономический эффект"от подобного заявления,особенно когда в ответ начнут расторгаться контракты с "Боингом"и и т.д.Учиться надо было хоть чему то в своем ликбезе,а не стоять в очереди за дипломом.
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https://putinism.wordpress.com/
А кто победит империю уголовников написал 06.03.2018 14:21
если она ведет войну против своего народа.
.
https://putinism.wordpress.com/
.
ответ - никто.
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(без названия)
электроМакс написал 06.03.2018 14:05
В Мировой Торговой войне победит только одна сверхДержава!!! Итак, встречаем победителя!!! Руино\Урино\Холобадопитечия!!! Слава Укропу!!!
А что? На импорт у первой еврогейской державы грошей нема, а на экспорт только рагули и рагулихи!
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 13:49
Документальный фильм "Икар" об государственной поддержке ДОПИНГА получил ОСКАРА 5 марта?
.
Фильм блокируется в сети?
.
сортирному Карлику пора к следователю?
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рашеговнии приходит ж...а ?
., написал 06.03.2018 12:45
рашеговнии приходит ж...а !
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Re: Из статьи?
палеонтолог написал 06.03.2018 12:28
Новая гражданская война в России даст решение.. хм (задумчиво), и это есть на планете человек-разумный.. м-да, скорее из передачи энимал пленет "дикие и опасные"- Борьба за выживание. История бабуинов с насосной станции (Год выхода:1992 Жанр:Документальный, научно-познавательный)
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(без названия)
Сергей Ковальчук написал 06.03.2018 11:57
Вот и я том же; "Придется мучительно перестраиваться. И если с этим делом не справиться, то ..... Ну, вы поняли".
Только одно но, на этот раз Нам в рамках капитализма в любом случае ж....., - Ну, вы поняли; - В этих рамках, хоть перестраивайся, хоть застраивайся, а крышка гробовая неизбежна.
Спасение возможно только на основе Перехода в настоящий Коммунизм, - тот Коммунизм, в котором Иисус Христос будет признан Первым Коммунистом на Земле. При таком Переходе Мы не только сами Спасемся, но Спасем уже все Человечество, - которое объединим в последующем в Воскресшем СССР -2.
Ответить
(без названия)
Сергей Ковальчук написал 06.03.2018 11:52
Вот и я том же; "Придется мучительно перестраиваться. И если с этим делом не справиться, то&#8230;
Ну, вы поняли&#8230;".
Только одно но, на этот раз Нам в рамках капитализма в любом случае ..... Ну, вы поняли&#8230;. В этих рамках, хоть перестраивайся, хоть застраивайся, а крышка гробовая неизбежна.
Спасение возможно только на основе Перехода в настоящий Коммунизм, - тот Коммунизм, в котором Иисус Христос будет признан Первым Коммунистом на Земле. При таком Переходе Мы не только сами Спасемся, а Спасем уже все Человечество, - которое объединим в последующем в Воскресший СССР -2.
Ответить
Из статьи "Новая гражданская война, ее неизбежность и необходимость"
Национал -коммунист написал 06.03.2018 11:15
Новая гражданская война в России даст решение всем тем противоречиям, что копились в российском обществе долгие годы. Каждое из этих противоречий можно отнести к одной из двух категорий: противоречия классовые и противоречия национальные. Невозможно даже предположить, что будут решаться противоречия только из одной категории, тогда как противоречия из категории другой останутся без решения. Нет, будущая гражданская война будет решать все противоречия зашедшего в тупик общества, во всей их полной совокупности.
А значит, она будет решать вопрос общественных противоречий именно в том свете, в котором рассматривает его национал-коммунизм. В отличие от интернациональных коммунистов, мы не пытаемся все общественные противоречия свести только к классовым. В отличие от марксистов, мы не повторяем вслед за Марксом, что рассматривать всякий национальный вопрос означает &#8220;щупать больной зуб&#8221;. (Для марксизма это даже не зуб, а скорее ахиллесова пята.) Мы говорим: в современном российском обществе существуют как классовые, так и национальные противоречия. И те, и другие подходят к своему апогею. И те, и другие требуют решения. Так как никаким мирным способом это решение осуществить невозможно, таким способом, исторически совершенно естественным и логичным, станет новая гражданская война.
Подобная война- это организованное применение насилия народной массой. Говоря о больших переменах в России, только политический лицемер может утверждать, что они могут быть бескровны. Нет, они не будут бескровны, даже при относительно спокойном развитии событий. Здесь возможно только одно: сделать эти потери не напрасными, уменьшить их масштаб.
Какое событие станет точкой отсчета для новой гражданской войны? Совсем не обязательно таким событием станет масштабная, явная, легко узнаваемая извне революция. Скорее им могут стать революционные события масштаба чуть больше среднего. Нам не столь важно, кто будет организатором этих событий, не столь важна их первоначальная цель, сколь важен их конечный результат,- разрыв гражданского мира в стране.
Это не означает, что национал-коммунисты примут участие в развязывании новой гражданской войны. Желающих проявить подобную инициативу и так будет достаточно. Но вот удержать эту инициативу, которая из обычной внутрибуржуазной борьбы за власть превратится для ее участников в непосильную, самоубийственную ношу, не удастся никому из них.
Почему? Потому, что новая гражданская война потребует одновременного, совокупного решения классовых и национальных противоречий. Настоящего, по сути очень жесткого решения, а не его имитации. В области классовых противоречий этим решением будет уничтожение буржуазии, как класса, возврат в собственность народа всего рукотворного и природного достояния страны. В области противоречий национальных- отделение и обособление народов друг от друга, создание русского национального государства.
Все это- действия, крайне необходимые для русского народа и России. Но при этом абсолютно неприемлемые, абсолютно недоступные ни для одной из политических сил, ни для одной из идеологий, существующих в России. Кроме национал-коммунизма. Следовательно, тут закономерен такой вывод: будучи начата буржуазией в борьбе за власть, новая гражданская война получит свое упорядочение, направление и завершение в национальных коммунистических рамках.
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самое страшное - что гражданской войны уже не избежать - она НЕИЗБЕЖНА
кремль делает для этого все написал 06.03.2018 10:47
кремлю нужна война - скрыть итоги геноцида. но для продолжения грабежа - в ближайшие годы, в мордоре будет создан жесточайший концлагерь - где чиновники будут ГРАБИТЬ так как не грабили бы самые страшные враги - народ будет грабится и уничтожаться, с такой силой, что всего за несколько лет после 18 - в могилы будет уложено более 30 млн русских людей. ВСЁ ЭТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ПОГОНОНОСЦЫ КАРАТЕЛИ.
.
такая система создана УМЫШЛЕННО - за многие годы - все в "операции голгофа" - под маркой желания довести до соц.революции - в мордоре - будет построен концлагерь, где основной задачей уголовников в погонах - будет ИСТРЕБЛЕНИЕ И ОГРАБЛЕНИЕ НАРОДА.
.
не видят этого только самые тупые ватники залупутинцы.
.
по сути - будущее поганой - неизбежная война - уже после того как концлагерь будет построен и отработает по полной - уничтожит - десятки миллионов русских людей. а потом - голод, серия техногенных катастроф, отключение воды и света, банды на дорогах, почти полная остановка ЖД перевозок, начало создания концлагерей в каждом даже маленьком городе, где будут насиловать пытать и убивать людей, а детей будут превращены в живые консервы. убитых - будут скармливать рабам.
.
кто может спасти русский народ? - инопланетяне? арест счетов крысы и его банды? гражданская война против гитлеровских погононосцев карателей?
.
ничего этого не будет - русских истребят погононосцы служащие кремлевскому упырю и его банде, да они и есть его банда, только младшие чины.
.
жить в концлагере - это ГАРАНТИРОВАНО БЫТЬ УБИТЫМ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.
.
особенно мерзко - понимать что упыри садисты ***** залупутинские упыри - могут выжить - убив 30 млн людей, и создав после раздела мордора новые страны-концлагеря, где их уже никто не тронет и не спросит с них за геноцид миллионов.
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 10:39
Документальный фильм "Икар" об государственной поддержке ДОПИНГА получил ОСКАРА 5 марта?
.
Фильм блокируется в сети?
.
сортирному Карлику пора к следователю?
Ответить
Re: Принуждают к Гражданской войне?
Макарыч написал 06.03.2018 10:29
по моему личному мнению, это шанс избежать большой крови.. -шанс совсем в другом, даже если, вдруг, ничего не дадут толком сделать-полумеры. Будет хуже(с) Все нормально..Падаем.
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(без названия)
perplexed написал 06.03.2018 10:28
а ведь трамп и на импортную нефть может пошлины наложить
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Принуждают к Гражданской войне?
Похренист написал 06.03.2018 10:07
Сейчас, по моему личному оценочному мнению, мы живем когда машина подавления - государство в лице его чиновничества, особенно коррумпированного, вместе с финансово-сырьевым олигархатом являющихся компрадорской частью буржуазии переродились в ОПГ, узурпировали власть и стали врагами большинства народа и страны. К стати вот информация косвенно подтверждающая тезис https://www.youtube.com/watch?v=uE7tGwKTggY относительно чиновничества. А вот здесь, в ходе дебатов, кандидат в Президенты, Собчак, говорит о войне государственной машины в лице полицейских чиновников против народа и убийство уже есть https://www.youtube.com/watch?v=5G_qB57ZmKs А вот если посмотреть по всей стране, на протяжении всего времени, что творили и творят? А если учесть вымирание? Так вот, как ниже дано оценочное мнение, изменений в лучшую сторону и демократической смены власти не будет. Будет хуже. Отсюда вопросы.... Дать ли себя и страну убивать медленно но верно или встать на борьбу? Какими методами бороться? В случае победы, простить и помиловать ли предателей и врагов большинства народа и страны, или расследовать, обнародовать, судить и воздать по полной? Вообще-то, Грудинин, по моему личному мнению, это шанс избежать большой крови и Гражданской войны, по крайней мере в ближайшее время, но как мы видим, компрадоры, что называется закусили удила.
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между прочим
брэд написал 06.03.2018 09:48
"изоляционизм они просто не потянут... Система эта устроена так, что ее можно реформировать только сверху, с финансов"
--
Да, я бы добавил: если бы сшакинцы умели построить систему, о которой мечтает и Калашников, у них бы была и у них не было бы нынешней ситуации.
Но они не могут!
Не знают как.
Водитель сел за руль машины, а управлять не умеет и врезается в дерево.
Тут некоторые мечтали о переводе всего на хозрасчет. Так вот, никакого хозрасчета в США нет. Если страна живет за счет "привлечения инвестиций" со стороны, за счет долгов и постоянного перекредитования, за счет огромного дефицита в торговле, высасывая деньги со всего мира, то это значит, что она не самофинансируема, и очень далека от самофинасирования.
Введение ограничений на ввоз 2-х продуктов - такое всегда делалось, ничего особенного в этом нет. Это США не спасет, и не спасет зависимые от США фашистские страны.
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Горькая правда
Блогеръ написал 06.03.2018 09:46
18 марта выборы Президента РФ. Вы можете выбрать участок для голосования, если в этот день вас не будет по месту регистрации. Для этого до 12 марта подайте заявление на сайте gosuslugi.ru/vybory2018, в любом МФЦ или избирательном участке. Инфо.: 88007072018. ЦИК РФ
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Все намного проще...
Тов. Тамсямский написал 06.03.2018 09:15
А кто но такой вообще, этот Трамп? По большому счету - это амеританский вариант Берлускони - и только... ну или, если угодно, Алекс Лесли, дорвавшийся до власти...
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Re: Трудна жизнь либерала нетрадиционной ориентации, думать стало нужно
К-рокодил написал 06.03.2018 08:02
И еще. План это всегда ограничение, воздержание. Либерализм против любого ограничения и воздержания.
Поэтому он пришел на смену плана. А всякие гомосексуальные извращения ограничивают рождаемость, продлевая агонию рынка (запросы растут быстрее основания пирамиды). Либерализм уничтожает промышленность развитых стран, перенося ее в развивающиеся. А вернуть обратно уже не удастся, массы разучились работать. Заводы - автоматы без людей, но зачем кормить дармоедов. Значит будут закручивать гайки и тут тупик. А пропаганда, у нас все хорошо, значит в эти страны хлынут иммигранты. Опять тупик. Для ВПК нужны войны, чтобы продавать оружие. Одни минусы от рынка. Ах да, колбасы везде много.
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Трудна жизнь либерала нетрадиционной ориентации, думать стало нужно
Крокоди-л написал 06.03.2018 07:31
Эх ты опричник рынка (не М.К., а М.С. - Малюта Скуратов, так правильнее). А вот если бы (БЫ), у нас не разрушали плановую систему, а немножко ее подкорректировали. Нам было бы на все рыночные болтания наплевать.
А теперь кратко: план эффективнее, но его недостаток, возможность дефицита (из-за неправильного планирования и ажиотажного спроса), рынок всегда переизбыток товара, в этом его неэффективность. Поэтому это пирамида. А пирамида работает если она расширяется. Но размеры земного хозяйства ограничены землей, а она конечна. ВСЕ.
Кризис сейчас никогда не пройдет.
Обменяли в 90 годах часы на трусы, продлив агонию рынка. Дебииииилы рыночные.
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(без названия)
между прочим написал 06.03.2018 07:27
Во-первых, изоляционизм они просто не потянут. Не та структура экономики. Во-вторых, рынок сырья и первичной обработки не большой. Основной дефицит у них на рынке высокотехнологичной продукции. По нефти они в отдельные периоды почти ушли от дефицита, рынок стали и алюминия значительно более менее емкий и доля импорта на нем у них не была также высока как раньше была на рынке нефти. А торговый дефицит остается огромным! А государственный долг растет мегатемпами. Короче вся эта возня это просто бунт представителей отдельных бизнесов. А вся система в целом изоляционизм не потянет. Система эта устроена так, что ее можно реформировать только сверху, с финансов, с планирования.
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