Трамп ведет дело к мировой торговой войне

Быстрее бы! Пусть погибнут проклятая ВТО и власть полоумных монетаристов. Чем ответишь, Кремль?



Как мы уже писали, Дональд Трамп упорно ведет дело к мировой торговой войне:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3421960.html

Теперь эта перспектива стала крайне близкой и она затмевает «оружейный бенефис» в Манеже. Ибо там – картинки, а тут – реальное дело. В ответ на зградительные ввозные пошлины на сталь и алюминий повысить ввозные пошлины (пока на джинсы и мотоциклы «Харлей-Дэвидсон») готовятся в ЕС. Но очевидно, что ответные шаги приедпримут и КНР, и Бразилия, и Канада (она – крупный поставщик стали с Соединенные Штаты).

В комментариях либеральных СМИ слышу страх. Как так? Посягательство на Святые Принципы Свободы Торговли?

Да, это факт. А вот чем Кремль ответит Трампу? Ведь с рынка Америки вышибаются 3 миллиона тонн одной стали в год.





Немного прессы

«О намерении отстаивать американские интересы путем введения пошлин на ввоз алюминия и стали Трамп заявил в Twitter. «Наши индустрии стали и алюминия (как и многие другие индустрии) в течение десятков лет разрушались из-за нечестных условий торговли с другими странами и из-за неграмотной политики», – посетовал он. По словам американского лидера, торговый дефицит страны, который достиг 800 млрд долл., не оставляет Вашингтону другого выбора, кроме как ввести ответные меры против стран, препятствующих торговле США.

Подробнее о своих планах Трамп рассказал в выступлении перед сталеварами. Как дал понять президент, теперь американским импортерам стали придется платить пошлину размером в 25%, а алюминия – 10%. Таким образом под пошлины рискуют подпасть компании самых разных стран, включая государства Евросоюза, Китай и Канаду. Ожидается, что формально о введении тарифов Трамп объявит на этой неделе.

«Когда страна (США) имеет торговый дефицит чуть ли не с каждой страной, с которой она ведет бизнес, торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть», – заверил американский лидер американцев в своем микроблоге.

Со своей стороны, представители ЕС, Китая и Канады дали понять, что мириться с поведением Вашингтона не станут. Они предупредили: меры Белого дома будут встречены ответными пошлинами, что, в свою очередь, приведет к потере американских экспортеров…»

http://www.ng.ru/world/2018-03-05/5_7184_usa.html







В РФ в 2017 г. произвели 71 млн. тонн стали (в КНР – 831 млн. тонн, США – 81,6 млн. тонн, Канада – 13,7 млн., Украина – 22,7 млн. т)

Еще недавно расейский олигарх Алишер Усманов строил планы увеличения поставок стали в США, предвкушая развертывание гигантских инфраструктурных программ Трампа. А тут – облом-с! Трамп считает, что деньги Америки, тратимые на новую инфраструктуру, должны доставаться американским металлургами. Давая зарплаты американцам и налоги – в бюджет США. Видите ли, он ведь не Орешкин, не Греф, не Небиуллина. У него – здоровая логика настоящего экономиста-практика.

Трамп такими мерами рассчитывает начать ударное возрождение промышленности в своей стране. Ибо народ стонет от низких зарплат и безработицы. Но тем же самым Дональд Фредович запускает процесс раздела мира на империи-блоки с таможенными границами. И этот процесс будет уже не остановить. В добрый же путь! В конце процесса – исчезновение ВТО, сильный мировой экономический кризис и драматическое падение цен на сырье на несколько лет. Привет Москве! Это – реальный удар США по геополитическим противникам. Сие – не картинки с атомными торпедами.

Грядут новые 1930-е годы и возрождение нормальной логики: все делать самим по возможности. И лишь недостающее – покупать за границей. Снова идет порядок, где каждый, чтобы есть, должен трудиться. Грядет мир производителей, а не потребителей, способных сожрать собственные страны, как саранча. Вы готовы к новому миру?

Слышу комментарии растерянных расейских либералов: мол, Америка закроется, зато мы предложим компенсацию Европе и Китаю, открыв свой рынок! Да? Вы решили окончательно добить русское производство, похоронив все заявленные планы Путина и выкинув за ворота предприятий пару миллионов граждан РФ? Запомните: рынок РФ – это всего 10% от рынка Заатлантической республики. Ничего он не компенсирует. А раздел планеты на новые блоки-империи надолго лишит Москву высоких доходов от вывоза сырья. Ибо тяжелая перестройка ждет главных его потребителей: и Китай, и Европу. Да Индию, впрочем, тоже.

Нет, не Москва с ее сирийской жвачкой и мультиками про оружие, а Трамп теперь задает ход глобальной истории. Объективно это так…

***





Интересно, чем ответит Москва Вашингтону? Хотя бы по стали? Директор ЧЛМЗ Владимир Боглаев предложил в ответ поднять пошлины на американские агромашины. Максим Калашников прибавил бы сюда еще и автомобили из Детройта. Да и американские «боинги». Самим надо производством заниматься!

А вот что Москва реально предпримет? До последнего станет цепляться за ВТО?

Время истекает. Настоящая (а не нарисованная кремлепропагандой мировая ядерная) война приближается. Она грозит Кремлю ударом под дых. По большому счету, надо начинать собственную грандиозную программу строительства современной инфраструктуры. Отбирать богатства у ворья – и строить на него заводы. Задействуя ту сталь, что раньше шла на экспорт.

Вот только денег теперь у Москвы нет. Они имелись в изобилии, когда нефтегазовые триллионы буквально заливали РФ в 2000-2014 годах. Тогда можно было провести капитальный ремонт страны безболезненно. А теперь за счет чего? За счет подъема налогов и удушения экономики? Ибо на конфискации богатств у сановных мегаворов вы явно не пойдете. Может, шаманов позовете, магов всяких там – к вашим сочинским и «мундиальным» стадионам? Может, они в бубны побьют, поскачут вокруг них – и стадионы начнут давать микросхемы, станки, передовые полимеры с нанотрубками, лекарства, приборы, оптику, точную механику? А может, трамплины и трассы «Формулы-1» примутся исторгать современные двигатели всех типов, суда и гражданские авиалайнеры? Может, те американские облигации, в которые ЦБ и правительство РФ загнали триллионы рублей, вдруг по мановению волшебной палочки превратятся в промышленных роботов, в редкоземельные металлы, в биотехнологические заводы, в системы связи и оптоволоконные линии оной? А собачки Шувалова обратятся в шагающих роботов? А ваши виллы и дворцы – в белоснежные заводы с гибкими производственными линиями?

Между прочим, на те деньги, что вы закачали в США, Трамп будет поднимать американскую футуро-индустрию. А вы чего поднять сможете, окромя своего мужского естества? Да и то поднимается с помощью Насти Рыбки.

Сдается Максиму Калашникову, что Трамп отказался от игры на внутриполитическом поле РФ именно ради того, чтобы не тратить времени на ерунду, а заниматься главным делом. То есть, реиндустриализацией Америки и разрушением либеральной глобализации, прежнего миропорядка. И если он добьется своего, то проблема РФ решится автоматически – ее попросту не станет. Не вопите о том, что Америка своим протекционизмом утратит свое мировое влияние. Наоборот, став новой индустриальной империей, она его в итоге вернет и намного упрочит.

Нынешний поток событий неумолимо ведет тот извращенный порядок, что сложился с 1991 года, к полному концу. Нам это на руку. Сам ход мировой истории заставит Кремль радикально менять правительство. Придется мучительно перестраиваться. И если с этим делом не справиться, то…

Ну, вы поняли…

Максим Калашников