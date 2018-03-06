Грудинин назвал сообщения о счетах в Швейцарии вбросом

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал информацию ЦИК о якобы имеющихся у него счетах в швейцарском банке, назвав ее информационным вбросом.

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного! Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту. Мне кажется, это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте", - написал Грудинин на своей странице в Facebook.

По словам политика, "кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата". "Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили - не дождутся!", - отметил Грудинин.

Напомним, накануне в ЦИК сообщили, что по состоянию на конец 2017 года у Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке, на которых размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота.

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