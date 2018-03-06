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Московский листок

Грудинин назвал сообщения о счетах в Швейцарии вбросом

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 6

Грудинин назвал сообщения о счетах в Швейцарии вбросом

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал информацию ЦИК о якобы имеющихся у него счетах в швейцарском банке, назвав ее информационным вбросом.

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного! Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту. Мне кажется, это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте", - написал Грудинин на своей странице в Facebook.

По словам политика, "кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата". "Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили - не дождутся!", - отметил Грудинин.

Напомним, накануне в ЦИК сообщили, что по состоянию на конец 2017 года у Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке, на которых размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота.

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Всего комментариев к статье: 6
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Про счета В ОДНОМ БАНКЕ выдумка Грудинина
Козлов Виктор написал 06.03.2018 12:39
Сообщали о счетах В ШВЕЙЦАРИИ, а не В ОДНОМ ИЗ БАНКОВ ШВЕЙЦАРИИ. Так что Грудинин по привычке лжет.
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чарли
чаплин написал 06.03.2018 12:15
ну что с него возьмешь?...
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Берн, Швейцария, уютный особняк
Друзья народа написал 06.03.2018 11:12
Как там наши коллеги из России?
Наши друзья получили сообщение.
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:)
-Что это? написал 06.03.2018 10:47
У нас только один самовыдвиженец может быть кристалльно чистым.
У него там что есть? Волга, прицеп, гараж, вроде?
Остальные априори рыльце в пушку.
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(без названия)
гога написал 06.03.2018 10:19
Попался! Ух ты ворюга! Украл весь Ленинский район и кусок Домодедовского и Подольского! Дать ему пять лет расстрела и краба на галерах!!
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Почему же о своих счетах и замках молчок?
Нз... написал 06.03.2018 09:57
Заерзались упыри. Расплата близка.
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