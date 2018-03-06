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Московский листок

Отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 4

Отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и получивший убежище в Великобритании, за день до отравления обратился в полицию и рассказал об опасении за свою жизнь, передает The Daily Telegraph.

Накануне 66-летний Скрипаль и его 30-летняя спутница были найдены в критическом состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери. По словам обнаружившей их женщины, мужчина и женщина выглядели "замороженными", сидели, покачиваясь из стороны.

После ЧП полиция закрыла и обыскала ресторан, где предположительно поужинали потерпевшие. По предварительной версии, отравление могло произойти в результате употребления сильнодействующего синтетического наркотика.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам колонии строго режима по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев помиловал трех осужденных за госимзену россиян, включая Скрипаля. Они были обменены на группу разоблаченных в США российских агентов. Позднее Скрипаль получил убежище в Великобритании.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 14:00
Для сожителя Кабаевой (Ботоксной Крысы) убийства стали основным ремеслом. Он по убийствам уже Солоника с Сашей Солдатом вместе взятых переплюнул.
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Ежели ты
"полковник ГРУ" написал 06.03.2018 12:10
неча с разными бабами по ресторанам шастать - На дно! навсегда
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(без названия)
Вакее написал 06.03.2018 11:31
Путька не уймется пока его не раздавят!
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 10:42
Документальный фильм "Икар" об государственной поддержке ДОПИНГА получил ОСКАРА 5 марта?
.
Фильм блокируется в сети?
.
сортирному Карлику пора к следователю?
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