Отравленный в Великобритании экс-полковник ГРУ опасался за свою жизнь

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и получивший убежище в Великобритании, за день до отравления обратился в полицию и рассказал об опасении за свою жизнь, передает The Daily Telegraph.

Накануне 66-летний Скрипаль и его 30-летняя спутница были найдены в критическом состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери. По словам обнаружившей их женщины, мужчина и женщина выглядели "замороженными", сидели, покачиваясь из стороны.

После ЧП полиция закрыла и обыскала ресторан, где предположительно поужинали потерпевшие. По предварительной версии, отравление могло произойти в результате употребления сильнодействующего синтетического наркотика.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам колонии строго режима по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой. В июле 2010 года президент России Дмитрий Медведев помиловал трех осужденных за госимзену россиян, включая Скрипаля. Они были обменены на группу разоблаченных в США российских агентов. Позднее Скрипаль получил убежище в Великобритании.