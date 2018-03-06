Новосибирский мент-потрошитель получил пожизненный срок за убийство 19 женщин

Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному заключению 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признав его виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год, передает "Интерфакс".
Кроме того, суд постановил выплатить по 1 миллиону рублей в пользу четырех потерпевших. Обвинения в краже имущества убитых с него сняли за истечением срока давности по этой статье.
По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами предлагая им провести совместно время. При получении согласия бывший правоохранитель увозил своих жертв на автомобиле в безлюдные места, где убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках. Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя 10 лет после последнего убийства, благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. На предварительном следствии он признался в убийствах женщин, останки которых к тому времени нашли, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, о которых правоохранительные органы на тот момент не знали.
Экспертиза выявила у Чуплинского расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм и гомицидоманию, но не признала его невменяемым. В суде он свою вину отрицал.
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 15:22
сивка написал 06.03.2018 14:39
так то оно написал 06.03.2018 14:29
Среди российских маньяков-насильников самые звери это бывшие менты.
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так и у свидомых,один из самых знаменитых маньяков Ткач,убивший более 40 человек, тоже бывший мент....
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 13:54
и гомицидоманию написал 06.03.2018 12:27
пичалька..
Ченко написал 06.03.2018 11:31