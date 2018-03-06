Новосибирский мент-потрошитель получил пожизненный срок за убийство 19 женщин

Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному заключению 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, признав его виновным в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год, передает "Интерфакс".

Кроме того, суд постановил выплатить по 1 миллиону рублей в пользу четырех потерпевших. Обвинения в краже имущества убитых с него сняли за истечением срока давности по этой статье.

По данным следствия, с осени 1998 по июль 2005 года Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами предлагая им провести совместно время. При получении согласия бывший правоохранитель увозил своих жертв на автомобиле в безлюдные места, где убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках. Выйти на след обвиняемого удалось лишь спустя 10 лет после последнего убийства, благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям. На предварительном следствии он признался в убийствах женщин, останки которых к тому времени нашли, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, о которых правоохранительные органы на тот момент не знали.

Экспертиза выявила у Чуплинского расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм и гомицидоманию, но не признала его невменяемым. В суде он свою вину отрицал.