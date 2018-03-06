Медведев выделил 203 миллиона рублей на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 203,7 миллиона рублей некоммерческим организациям для проведения празднований Дня воссоединения Крыма с РФ, Дня России и Дня народного единства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"В целях проведения в г. Санкт-Петербурге, Ростове-на- Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, являющихся административными центрами федеральных округов (кроме Центрального федерального округа), праздников в едином формате выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 203,7 млн рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), имея в виду организацию и проведение Дня воссоединения Крыма с Россией (18 марта). Дня России (12 июня) и Дня народного единства (4 ноября) в 7 федеральных округах", - говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что праздничные мероприятия должны быть проведены в едином формате.
Напомним, что День воссоединения Крыма с Россией в этом году совпадает с днем выборов президента РФ.
Пятрович написал 06.03.2018 14:21
Пока умудрялись держаться этой золотой середины - Рим процветал.
Как только Рим погряз в том, в чем погрязла ныне наша раша - Великий Рим кончился, остался вместо Римской Империи город Рим. Хотя и столица Италии, но не римской империи.
Нашу рашу ждет такой же бесславный конец. Ворье конечно быстро свалит туда, куда деньги бывшей СССР вывезли. Потом, если повезет, должна страна возродиться. Потом лет 70 более-менее сносной жизни. Сначала конечно будет проведен отлов и экспроприация у ворья награбленного, возрождать империю на что-то надо, не в МВФ же кланяться, наяпут, потом некто И.В Сталин поднимет страну из грязи и возродит империю, попутно убрав пятую колонну куда макар коров пастись не выгонял, потом Никита со своей кукурузой и оттепелью, потом некто вроде Л.И.Брежнева и застой, потом какой нибудь горбатый опять продаст Родину. Потом какой нибудь мядведов опять бюджетное бабло начнет пилить. История движется по спирали.
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 13:50
На одних тамошних пенсионеров ( с военными пенсионерами) уходит порядка 8 лярдов дерева в месяц.
Ну пусть бы сожитель Кабаевой из своего кармана туда деньги вкладывал.
крымчанин написал 06.03.2018 11:28