Медведев выделил 203 миллиона рублей на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить 203,7 миллиона рублей некоммерческим организациям для проведения празднований Дня воссоединения Крыма с РФ, Дня России и Дня народного единства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"В целях проведения в г. Санкт-Петербурге, Ростове-на- Дону, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске, являющихся административными центрами федеральных округов (кроме Центрального федерального округа), праздников в едином формате выделить Минкультуры России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 203,7 млн рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), имея в виду организацию и проведение Дня воссоединения Крыма с Россией (18 марта). Дня России (12 июня) и Дня народного единства (4 ноября) в 7 федеральных округах", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что праздничные мероприятия должны быть проведены в едином формате.

Напомним, что День воссоединения Крыма с Россией в этом году совпадает с днем выборов президента РФ.