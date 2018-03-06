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Московский листок

РАНХиГС: 40% россиян не имеют ресурсов для адаптации к кризису

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 7

РАНХиГС: 40% россиян не имеют ресурсов для адаптации к кризису

Почти у 40% россиян не хватает ресурсов для адаптации к экономическому кризису, сообщает "Ведомости" со ссылкой на соцопрос, проведенный аналитиками ИНСАП РАНХиГС. В зону риска прежде всего входят пожилые люди, жители сел и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные.

Аналитики отмечают, что ресурсами для выхода из кризиса могут быть доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Но лишь 20,4% россиян смогли использовать их полностью. При этом 37% россиян даже не пытались адаптироваться к кризису. Некоторых падение экономики не коснулось, но многие просто не имели необходимых для оптимизации ресурсов. Они стали влезать в долги, пишут авторы опроса. Осенью 2017 г. доля россиян, занимающих у родственников и знакомых, выросла с 40 до 60%, а тех, кто покупает в кредит, – с 12 до 22%. Согласно данным ЦБ, за весь 2017 год кредиты населению выросли на 13,2%, обогнав по темпам роста депозиты.

29% россиян пытались адаптироваться к кризису всеми возможными способами – экономили, искали подработку или работу с более высоким заработком. Еще 23% кроме этого работали в личном подсобном хозяйстве, указывают авторы опроса. А полагались только на него только 11% из них.

Обеспеченные россияне с высоким уровнем образования для борьбы с кризисом все чаще стали выбирать иммиграцию.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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о менталитете нами руководящих и им советующих
жоржик написал 06.03.2018 14:49
8. Вы зря надеялись, что вопрос с исполнением статьи 133 исчерпан. Вот в городе Москва стали искать мертвых душ среди дворников из-за уборки снега, разбитых тачек и переломанных ног у представительниц прекрасного пола. Так сколько должен получать дворник? Вы скажете 11160 рэ.|.
9. но! какой Вы тогда патриот? Чтобы создавать детей надо еще и на содержание их и воспитание ЗАРАБАТЫВАТЬ, то есть Вы, как дворник должны зарабатывать тоже, что и женщина из п. 5, то есть 11160+10181=21341рэ НАЛИЧНЫМИ + 13% от суммы (чистых+НДФЛ)&#8230; да-да&#8230;
10. Вы скажете, не будучи дворником, а одним из кандидатов в Президенты (это кому как нравиться, вставляйте свои изыски) я не женщина!!! А я Вам в ответ ВЫ НАРУШАЕТЕ РАВНОПРАВИЕ!!! То есть если женщина с ребенком будет дворником, то ей надо платить, а дворнику если мужик за работу таких денег платить не надо? Это ж дискриминация по ПОЛОВОМУ признаку;
Забыл, тогда никто ноги ломать не будут, а ими будут манипулировать как МИДе РФ, так скажем.., или в Вестях 24; Да и наледи на тротуарах не будет&#8230;
11. и уж точно не надо будет уезжать от кризиса, который в головах богатеньких и власть придержащих в головах;
12. вот у нас рекламируют на сайтах kznland.ru/?utm_source=yandex.direct&utm_m oao-skrs.ru/object/kovalinskiy продажу земельных участков. Насколько я понимаю это земли сельхозназначения. которые то ли перевели, то ли еще переводят в земли ИЖС. Президент где то погрозил им пальчиком, они повесели рекламу. Так вот Вы бы довели до энтих бизнисменов Ваши наработки, ну и то , что их планировки здорово смахивают на &#8230;то что фашисты строили руками военнопленных для военнопленных? Али как?
13. у Вас изложено, как положено. Но Вы видимо &#8230;. не отсюда, так скажем, у русских же &#171;СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ РОЗУМЕЕТ&#187;..
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о менталитете нами руководящих и им советующих
жоржик написал 06.03.2018 14:47
1. жоржик. Уехать нам некуда, да и незачем. А речь в первую очередь ДОЛЖНА ИДТИ о выполнении теми, кому это поручено законодательством статьи 133. Установление минимального размера оплаты труда Трудового кодекса РФ:
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, обеспечивается:
организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств феде-рального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другими работодателями - за счет собственных средств.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
2. до кучи ОБЯЗАНЫ выполнить Статья 421. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса гласящую: &#171;Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера, предусмотренного частью первой статьи 133 настоящего Кодекса, устанавливаются федеральным законом&#187;.
3. величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в субъектах - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
4. |за III квартал 2017 г.| ср.10328 рэ.| раб.11160 рэ.|пен.8496 рэ.| дети10181рэ.
5. то есть если есть мама с ребетенком, а папа со стороны, так скажем, то женщина должна, чтобы ребенок не умер, прости меня господи в которого я не верю, с голоду, зарабатывать 11160+10181=21341рэ НАЛИЧНЫМИ + 13% от суммы (чи-стых+НДФЛ);
6. по пенсионерам 8496 рэ, а как в это вписываются мои 5820 рэ. за отопление? То есть, чтобы платить за это я ОБЯЗАН РАБО-ТАТЬ это к грефам, кудриным и прочим коммунистам и комсомольцам (к стати, до сих пор находящимся у власти), угробившим социальные завоевания СССР, когда можно было жить на пенсию 120 рэ и еще иметь приварок с сада, который предоставляло государство, а не как сейчас, копни правоустанавливающие документы и все энти поселки с реклам куда полетят?
7. здравоохранение, министр здравоохранения РФ в состоянии доложить вопрос об осуществлении колоноскопии в РФ:
7.1. оборудование;
7.2. квалификация специалистов;
7.3. доходы специалистов и медучреждений с этого вида частнопредпринимательской деятельности, особенно госмедучреждений;
7.4. Вы говорите, что это бесплатно по страховой медицине согласно приказу Минздрава РФ? Не может быть!! А где это бесплатно и где можно встать на очередь? И сколько там ждать? Нет очереди, ну Вы батенька даете. Совсем как &#8230;так скажем этот на ядре летал или на половине лошади ездил, так скажем..
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власть уголовников в империи псов - бакланит за ГУЛАГ ссср
https://putinism.wordpress.com/ написал 06.03.2018 14:23
троли КПРФ - получают пайку от кремля - поганая мерзка срана.
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отсюда
вывод - написал 06.03.2018 14:16
зря МЫ предали Советскую Власть! Надо СРОЧНО восстанавливать!
Вся Власть Советам!
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 13:52
Документальный фильм "Икар" об государственной поддержке ДОПИНГА получил ОСКАРА 5 марта?
.
Фильм блокируется в сети?
.
сортирному Карлику пора к следователю?
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Re: проклятое место
- держится на псах карателях написал 06.03.2018 12:07
и Вере, право,славной!
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(без названия)
Скорее бы написал 06.03.2018 11:59
Так что ждите социальных волнений тех, кто сейчас "любит" Путьку! А если прольется кровь, то мама в Кремле не горюй! Утром у румынского диктатора Чаушеску был рейтинг 94%, вечером с женой его расстреляли у стенки!
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