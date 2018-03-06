РАНХиГС: 40% россиян не имеют ресурсов для адаптации к кризису

Почти у 40% россиян не хватает ресурсов для адаптации к экономическому кризису, сообщает "Ведомости" со ссылкой на соцопрос, проведенный аналитиками ИНСАП РАНХиГС. В зону риска прежде всего входят пожилые люди, жители сел и малых городов, люди без высшего образования, рабочие разной квалификации, рядовые работники торговли и бытового обслуживания, а также безработные.

Аналитики отмечают, что ресурсами для выхода из кризиса могут быть доходы, сбережения, в том числе второе жилье, профессиональное образование или социальные связи. Но лишь 20,4% россиян смогли использовать их полностью. При этом 37% россиян даже не пытались адаптироваться к кризису. Некоторых падение экономики не коснулось, но многие просто не имели необходимых для оптимизации ресурсов. Они стали влезать в долги, пишут авторы опроса. Осенью 2017 г. доля россиян, занимающих у родственников и знакомых, выросла с 40 до 60%, а тех, кто покупает в кредит, – с 12 до 22%. Согласно данным ЦБ, за весь 2017 год кредиты населению выросли на 13,2%, обогнав по темпам роста депозиты.

29% россиян пытались адаптироваться к кризису всеми возможными способами – экономили, искали подработку или работу с более высоким заработком. Еще 23% кроме этого работали в личном подсобном хозяйстве, указывают авторы опроса. А полагались только на него только 11% из них.

Обеспеченные россияне с высоким уровнем образования для борьбы с кризисом все чаще стали выбирать иммиграцию.