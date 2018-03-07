ЛБГТ и трудовая миграция - формы классовой борьбы

Автор этих строк пошел ужинать с традиционным включением телевизора, и опять о ЛБГТ и миграции. Ну, думаю, надоело. Хватит мозги пудрить, и пора прояснить ситуацию, какой бы щепетильной она ни была.

То есть, «превращение мужчины в женщину» происходит гораздо чаще, чем наоборот. Но это выгодно буржуазии в трех аспектах уж точно. Во-первых, и главное, из «женщины» как бывшего мужика классовый боец еще хуже, чем настоящая женщина. Какая там организация забастовки или крепкие нервы во время переговоров с администрацией, когда можно ноготь сломать, порвать чулок и прочее в таком смысле. Человек сдался в смысле боевого настроя (а что уж говорить о восстании в случае чего); и подчиняется капиталисту также, как женщина мужчине в целом и общем.

Во-вторых, женщины являются повышенным источником спроса. Просто, но верно говоря, они чаще берут ненужные шмотки или парфюмерию; не очень нужные лекарства и продукты; падки на рекламу и так далее. Попробуй мужика раскрутить на какую-нибудь туфту вместо нужной вещи, замучишься. А женщинам нахвалил с три короба, и готово (иные читательницы могут обидеться, но речь идет в социальном аспекте). А спрос и вытекающая отсюда прибыль – альфа и омега буржуазии. Уже ради одного этого они заинтересованы в подобной демускулизации общества.

И в-третьих, женщины имеют меньшую стоимость рабочей силы до сих пор. Конечно, те или иные вариации возможны; но если чокнутый мужик оформляет себя противоположным полом и юридически, то буржуй поимеет копейку в снижении уровня и «заработанной платы», и прочих условий под давлением большего числа работников женского пола и угрозы безработицы.

И это только явные аспекты. А есть и дополнительные «бонусы» в виде отхода от политической деятельности в домашнюю и сексуальную жизнь; и тогда управляемость обществом возрастает. И когда все это мультиплицируется в единый социальный поток, то эксплуатировать такое общество можно и без пиночетовских эксцессов в целом и общем.

И трудовая миграция из той же песни! Некоторые псевдолевые путают пролетарский интернационализм с буржуазным глобализмом, и хоть кол на голове чеши. Пролетарский интернационализм – это когда делаешь революцию и у себя, и помогаешь трудящимся других стран. Но все должны бороться В СВОЕМ ДОМЕ как более знакомом. Но когда трудящийся переезжает для работы В ДРУГУЮ СТРАНУ в массовом порядке – то он убивает революцию и у себя, и там. То есть, во-первых, он и в своей стране пар спускает, так как социальное недовольство не доходит до критической отметки; и в стране пребывания сбивает цену рабочей силы, повышая степень эксплуатации, и тем самым мешает давить на буржуазию, во-вторых. Разумеется, это совершенно разные вещи.

В частности, трудовой мигрант не включается в специфику классовой борьбы в стране пребывания (по крайней мере, вынужден обучаться ей); и не заинтересован в жесткой борьбе с капиталистом из-за временного характера работы. А это, разумеется, усиление эксплуатации и для отечественных трудящихся. Но это, так сказать, «грубый» российский вариант насчет «работников с юга». Но возможен и более изощренный европейский вариант опять-таки насчет спроса. В частности, если бюджет вкладывает солидные суммы в образование, инфраструктуру, науку и так далее, то трудящийся становится грамотным, социально мощным, а поэтому отторгающим эксплуатацию шаг за шагом. Поэтому капитал заинтересован в широком, но «низком спросе», когда и прибыль в наличии, но и трудящийся еще не поднимается до уровня работника с соответствующими социальными требованиями. Вот почему капитал убегает в бедную Азию в том числе. Но можно выкрутиться и значительными пособиями для мигрантов в таком же духе, когда и спрос растет, и настоящее социальное давление в виде мощных профсоюзов и тому подобное пока еще отсутствует.

Конечно, если совсем прижмет, то власть и полицейскими дубинками по голове надает, и газом отравит. Без проблем. Но все же действовать так уже не комильфо в целом и общем – поэтому более изощренные вышеозначенные методы и пошли в дело. Вот почему и происходит гигантская поддержка ЛГБТ и миграции со стороны капитала и его государства. Это еще один клапан для спускания пара находящегося в кризисе буржуазного общества.

Это понижение качества рабочей силы демускулизацией качественно и миграцией количественно – когда эта сила приблизилась к очень опасному рубежу превращения уже в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА. Это разрушение разросшихся производительных сил – чтобы опять впихнуть в узкие рамки капитализма. А всякая «демократия» и «свобода выражения» - курам на смех.

Поэтому настоящие левые и должны бороться против подобных сексуальных извращений и трудовой глобализации именно для защиты своих прав. Не надо позволять дурачить себя. Поддержка ЛБГТ и миграции со стороны буржуазии – форма современной классовой борьбы против трудящихся по своей сути, и ничего более.