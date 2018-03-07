Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЛБГТ и трудовая миграция - формы классовой борьбы

Опубликовано 07.03.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 2

социализм производство буржуазия
ЛБГТ и трудовая миграция - формы классовой борьбы

Автор этих строк пошел ужинать с традиционным включением телевизора, и опять о ЛБГТ и миграции. Ну, думаю, надоело. Хватит мозги пудрить, и пора прояснить ситуацию, какой бы щепетильной она ни была.

То есть, «превращение мужчины в женщину» происходит гораздо чаще, чем наоборот. Но это выгодно буржуазии в трех аспектах уж точно. Во-первых, и главное, из «женщины» как бывшего мужика классовый боец еще хуже, чем настоящая женщина. Какая там организация забастовки или крепкие нервы во время переговоров с администрацией, когда можно ноготь сломать, порвать чулок и прочее в таком смысле. Человек сдался в смысле боевого настроя (а что уж говорить о восстании в случае чего); и подчиняется капиталисту также, как женщина мужчине в целом и общем.

Во-вторых, женщины являются повышенным источником спроса. Просто, но верно говоря, они чаще берут ненужные шмотки или парфюмерию; не очень нужные лекарства и продукты; падки на рекламу и так далее. Попробуй мужика раскрутить на какую-нибудь туфту вместо нужной вещи, замучишься. А женщинам нахвалил с три короба, и готово (иные читательницы могут обидеться, но речь идет в социальном аспекте). А спрос и вытекающая отсюда прибыль – альфа и омега буржуазии. Уже ради одного этого они заинтересованы в подобной демускулизации общества.

И в-третьих, женщины имеют меньшую стоимость рабочей силы до сих пор. Конечно, те или иные вариации возможны; но если чокнутый мужик оформляет себя противоположным полом и юридически, то буржуй поимеет копейку в снижении уровня и «заработанной платы», и прочих условий под давлением большего числа работников женского пола и угрозы безработицы.

И это только явные аспекты. А есть и дополнительные «бонусы» в виде отхода от политической деятельности в домашнюю и сексуальную жизнь; и тогда управляемость обществом возрастает. И когда все это мультиплицируется в единый социальный поток, то эксплуатировать такое общество можно и без пиночетовских эксцессов в целом и общем.

И трудовая миграция из той же песни! Некоторые псевдолевые путают пролетарский интернационализм с буржуазным глобализмом, и хоть кол на голове чеши. Пролетарский интернационализм – это когда делаешь революцию и у себя, и помогаешь трудящимся других стран. Но все должны бороться В СВОЕМ ДОМЕ как более знакомом. Но когда трудящийся переезжает для работы В ДРУГУЮ СТРАНУ в массовом порядке – то он убивает революцию и у себя, и там. То есть, во-первых, он и в своей стране пар спускает, так как социальное недовольство не доходит до критической отметки; и в стране пребывания сбивает цену рабочей силы, повышая степень эксплуатации, и тем самым мешает давить на буржуазию, во-вторых. Разумеется, это совершенно разные вещи.

В частности, трудовой мигрант не включается в специфику классовой борьбы в стране пребывания (по крайней мере, вынужден обучаться ей); и не заинтересован в жесткой борьбе с капиталистом из-за временного характера работы. А это, разумеется, усиление эксплуатации и для отечественных трудящихся. Но это, так сказать, «грубый» российский вариант насчет «работников с юга». Но возможен и более изощренный европейский вариант опять-таки насчет спроса. В частности, если бюджет вкладывает солидные суммы в образование, инфраструктуру, науку и так далее, то трудящийся становится грамотным, социально мощным, а поэтому отторгающим эксплуатацию шаг за шагом. Поэтому капитал заинтересован в широком, но «низком спросе», когда и прибыль в наличии, но и трудящийся еще не поднимается до уровня работника с соответствующими социальными требованиями. Вот почему капитал убегает в бедную Азию в том числе. Но можно выкрутиться и значительными пособиями для мигрантов в таком же духе, когда и спрос растет, и настоящее социальное давление в виде мощных профсоюзов и тому подобное пока еще отсутствует.

Конечно, если совсем прижмет, то власть и полицейскими дубинками по голове надает, и газом отравит. Без проблем. Но все же действовать так уже не комильфо в целом и общем – поэтому более изощренные вышеозначенные методы и пошли в дело. Вот почему и происходит гигантская поддержка ЛГБТ и миграции со стороны капитала и его государства. Это еще один клапан для спускания пара находящегося в кризисе буржуазного общества.

Это понижение качества рабочей силы демускулизацией качественно и миграцией количественно – когда эта сила приблизилась к очень опасному рубежу превращения уже в СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА. Это разрушение разросшихся производительных сил – чтобы опять впихнуть в узкие рамки капитализма. А всякая «демократия» и «свобода выражения» - курам на смех.

Поэтому настоящие левые и должны бороться против подобных сексуальных извращений и трудовой глобализации именно для защиты своих прав. Не надо позволять дурачить себя. Поддержка ЛБГТ и миграции со стороны буржуазии – форма современной классовой борьбы против трудящихся по своей сути, и ничего более.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!QQ!-Q!TOTBOG!!!& написал 07.03.2018 02:31
"Поэтому настоящие левые и должны бороться против подобных сексуальных извращений и трудовой глобализации именно для защиты своих прав. Не надо позволять дурачить себя. Поддержка ЛБГТ и миграции со стороны буржуазии &#8211; форма современной классовой борьбы против трудящихся по своей сути, и ничего более."
- То таки "левые" в одних колоннах с 3,1416-дарасами против путина таки ходили "протестовать"! То таки да...
Ответить
(без названия)
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:16
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Первый президент Республики Крым: Почему Крым не наш
Первый президент Республики Крым: Почему Крым не н...
07.03.2018
Станислав Рузанов: в отличие от сектантов Грудинина, Анпилов не был догматиком
Станислав Рузанов: в отличие от сектантов Грудинин...
07.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЛБГТ и трудовая миграция - формы классовой борьбы (2)
Первый президент Республики Крым: Почему Крым не наш (2)
Станислав Рузанов: в отличие от сектантов Грудинина, Анпилов не был догматиком (1)
Пора уже менять День Победы на что-нибудь веселое (3)
Доской по голове - нельзя по городу пройти... (2)
Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон (8)
32 человека погибли, не долетев до базы Хмеймим (15)
Жильцы общежитий третий час ждут приёма в мэрии. Им угрожают задержанием (1)
Сергей Удальцов опроверг в фейсбуке запись жены о недоверии Грудинину (4)
Действующий глава московского СКР оказался серийным взяточником (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: :))
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: День кино вместо Дня Победы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О пользе народного творчества в борьбе с уличной преступностью
Дарья Митина Дарья Митина: Станислав Рузанов: в отличие от сектантов Грудинина, Анпилов не был догматиком
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Предатель Родины знал на что шёл
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss