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Московский листок

В Кремле опровергли информацию о списанной диссертации Путина

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 6

В Кремле опровергли информацию о списанной диссертации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что диссертацию Владимира Путина за него написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

"Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", - заявил Песков журналистам.

О том, что сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президента России Владимира Путина, ректор Горного университета Владимир Литвиненко является автором докторской диссертации действующего президента страны, заявила дочь господина Литвиненко Ольга в интервью «Радио Свобода».

"1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", заявила Литвиненко.

По ее словам, ректором в 1994 году ее отец стал благодаря Владимиру Путину и председателю Ассоциации ветеранов внешней разведки Геннадию Белику.

В 1997 году именно Литвиненко руководил научным советом, где Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений". В 2006 году сотрудники Брукингского института в Вашингтоне установили, что диссертация является плагиатом: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, соответствуют статье "Стратегическое планирование и политика" профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда, опубликованной в 1978 году.

Отметим, сам Литвиненко, всю жизнь проработавший в Горном университете, каким-то чудесным образом умудрился стать долларовым миллиардером. По данным газеты "Ведомости", в 2017 году стоимость принадлежащего ему пакета акций в компании "ФосАгро" достигла 59,9 миллиарда рублей, что составляло 1 миллиард 10 миллионов долларов. Кроме того, Литвиненко много лет подряд возглавляет список ректоров российских вузов с самым высоким доходом. Так, в 2016-м году Литвиненко задекларировал доход в 195,5 миллиона рублей. В рейтинге богачей журнала Forbes за 2017 год Литвиненко занял 122-е место, его состояние в 2017 году оценивается в 850 миллионов долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re:
адвокат написал 06.03.2018 15:04
"Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", - заявил Песков журналистам.
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Это надо полагать попытка "съехать с темы" и сделать вид, что ничего не было?Чтобы не подавать в суд, как положено в таких случаях на упомянутую дочь господина Литвиненко Ольгу.За клевету.А это уже наводит на нехорошие мысли о том, что и правда купил диссертацию таки прохфессор наш.
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(без названия)
Пятрович написал 06.03.2018 14:41
Дык, а что, кто то мог предположить что у нас все по честному?
В стране где дипломы продаются как пирожки, прайсидент что исключение?
Бросьте.
Кто что сейчас не трындел бы, не забывайте что 18 марта выборы.
Не кого то там абстрактного, а В.В.Путина.
Каждый у нас останется при своих интересах. И бомжи, которых по официальной статистике миллиона четыре, и нищих которых в нашей раше процентов 60 уже, и оба вышеупомянутых Вовы тоже.
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 14:03
Мало того, що тотальный убийца, но еще и ворюга чужих диссертаций.
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 13:56
Документальный фильм "Икар" об государственной поддержке ДОПИНГА получил ОСКАРА 5 марта?
.
Фильм блокируется в сети?
.
сортирному Карлику пора к следователю?
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Какие-то противоречия...у Пескова.
-Что это? написал 06.03.2018 13:33
Он говорит: "ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями"
Она говорит: "То есть все это написал исключительно мой отец"
.
.
И где же в ее словах сослагательнные наклонения, если ее утверждение, наоборот,носит категорический характер?
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(без названия)
Медвед написал 06.03.2018 13:06
А вы думали, что он скажет "Да, это так и было" ?
Работа у него такая - правду опровергать.
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