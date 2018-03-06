В Кремле опровергли информацию о списанной диссертации Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что диссертацию Владимира Путина за него написал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

"Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", - заявил Песков журналистам.

О том, что сопредседатель предвыборного штаба кандидата в президента России Владимира Путина, ректор Горного университета Владимир Литвиненко является автором докторской диссертации действующего президента страны, заявила дочь господина Литвиненко Ольга в интервью «Радио Свобода».

"1997 год, лето, к нам на дачу завезли ксерокс, мой отец взял отпуск. Путин никогда не появлялся у нас на даче, никогда не консультировался с моим отцом о диссертации, то есть это не было так, что приходит аспирант к профессору: у меня есть такие вопросы, давайте обсудим, перепишите и так далее. Нет, здесь этого совершенно не было. То есть все это написал исключительно мой отец", заявила Литвиненко.

По ее словам, ректором в 1994 году ее отец стал благодаря Владимиру Путину и председателю Ассоциации ветеранов внешней разведки Геннадию Белику.

В 1997 году именно Литвиненко руководил научным советом, где Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений". В 2006 году сотрудники Брукингского института в Вашингтоне установили, что диссертация является плагиатом: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, соответствуют статье "Стратегическое планирование и политика" профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда, опубликованной в 1978 году.

Отметим, сам Литвиненко, всю жизнь проработавший в Горном университете, каким-то чудесным образом умудрился стать долларовым миллиардером. По данным газеты "Ведомости", в 2017 году стоимость принадлежащего ему пакета акций в компании "ФосАгро" достигла 59,9 миллиарда рублей, что составляло 1 миллиард 10 миллионов долларов. Кроме того, Литвиненко много лет подряд возглавляет список ректоров российских вузов с самым высоким доходом. Так, в 2016-м году Литвиненко задекларировал доход в 195,5 миллиона рублей. В рейтинге богачей журнала Forbes за 2017 год Литвиненко занял 122-е место, его состояние в 2017 году оценивается в 850 миллионов долларов.