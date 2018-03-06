В Индии снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол

В индийском штате Трипура сторонники правящей партии "Бхаратия джаната" (Индийская народная партия) снесли статую Владимира Ленина, установленную на центральной площади города. Инцидент произошел 6 марта 2018 года, после того, как на выборах в местное законодательное собрание Индийская народная партия обошла Коммунистическую партию, сообщает The India Express. По словам очевидцев, после того как с помощью бульдозера статую повалили на землю, от нее отвалилась голова, которой местные жители начали играть в футбол.

Отмечается, что снос памятника стал частью беспорядков, которые начались сразу после оглашения результатов выборов. До этого момента компартия являлась правящей партией в штате на протяжении последних 25 лет.

Секретарь Компартии Индии в штате Бижан Дхар назвал эти действия коммунистофобией и призвал власти наказать хулиганов. По его словам, после победы "националистов" пострадали многие "левые". "Наши сотрудники и сторонники подвергаются нападениям, лидерам угрожают, перед офисами постоянные демонстрации, в некоторые из них врываются, громят, устраивают поджоги. Атакуют даже дома, в которых живут работники партии. Это и снос статуи — дикие проявления ненависти к коммунизму", - заявил Дхар.