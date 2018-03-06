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Московский листок

В Индии снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 3

В Индии снесли памятник Ленину и сыграли его головой в футбол

В индийском штате Трипура сторонники правящей партии "Бхаратия джаната" (Индийская народная партия) снесли статую Владимира Ленина, установленную на центральной площади города. Инцидент произошел 6 марта 2018 года, после того, как на выборах в местное законодательное собрание Индийская народная партия обошла Коммунистическую партию, сообщает The India Express. По словам очевидцев, после того как с помощью бульдозера статую повалили на землю, от нее отвалилась голова, которой местные жители начали играть в футбол.

Отмечается, что снос памятника стал частью беспорядков, которые начались сразу после оглашения результатов выборов. До этого момента компартия являлась правящей партией в штате на протяжении последних 25 лет.

Секретарь Компартии Индии в штате Бижан Дхар назвал эти действия коммунистофобией и призвал власти наказать хулиганов. По его словам, после победы "националистов" пострадали многие "левые". "Наши сотрудники и сторонники подвергаются нападениям, лидерам угрожают, перед офисами постоянные демонстрации, в некоторые из них врываются, громят, устраивают поджоги. Атакуют даже дома, в которых живут работники партии. Это и снос статуи — дикие проявления ненависти к коммунизму", - заявил Дхар.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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насрать! написал 06.03.2018 15:02
Иногда на этом говносайте попадаются и хорошие новости.
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 06.03.2018 14:07
Когда ЦК КПСС кормила компартию Индии, то головой Лысика в футбол не играли, а даже пыль с его лысой башки 22 апреля вытирали .
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 13:59
СИОНИЗМ-фашизм-коммунизм одно и тоже?
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