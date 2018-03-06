Пресс-секретарь президента и кандидат в президенты не понимают русского языка

В СМИ появилось сразу два "опровержения", одно от Путина, озвученное его феерическим пресс-секретарем, второе от Грудинина - этот излагал сам, лично.

В Кремле опровергли информацию о списанной диссертации Путина

Грудинин назвал сообщения о счетах в Швейцарии вбросом

Обе важные персоны, видимо, искренне полагают, что "опровергнуть" - это в ответ на аргументы и факты сказать: "Вывсеврети!"

"Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями", - заявил Песков журналистам по поводу диссертации своего начальника.

А ничего, что ни до диссертации юрист по образованию и чекист по призванию Путин ни разу не проявлял себя в области минералогии, и после защиты - тоже? Нигде и никак, вот какая неприятность. Ну представьте себе, что появится вдруг симфония за подписью, скажем, Пескова, а никто и никогда не видал его ни за роялем, ни за барабаном...

Понятно, что опровергнуть в данном случае - это как минимум представить доказательства хоть какой-то деятельности Путина в области минералогии, но складывается впечатление, что этой темы он не касался ни разу даже в публичных выступлениях.

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" - написал Грудинин на своей странице в Facebook.

А я вот удитвлен таким пренебрежительным отношением кандидата в президенты к своим избирателям.

5 марта член ЦИК РФ Александр Кинев проинформировал, что швейцарские налоговые органы сообщили о еще 11 счетах Грудинина в швейцарском банке, причем один из счетов был открыт в золоте. Может быть, заявление члена ЦИК требует более детального ответа со стороны кандидата в президенты?

Как следует из данных швейцарской налоговой службы (есть в распоряжении Лайфа) по состоянию на 31 декабря 2017 года кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин являлся владельцем зарубежных счетов в различных валютах, а также финансовых инструментов, включая драгоценные металлы, находящихся в швейцарском банке UBS Switzerland AG. Как следует из данных банковских выписок, суммарная рыночная стоимость этих зарубежных активов по состоянию на 31 декабря 2017 г. составляла 960 917 долларов, или почти 55 млн рублей.

Грудинин также имел вложения в финансовые инструменты инвестфондов, аффилированных с банком UBS. Речь идёт о фонде коллективных инвестиций UBS (Lux) Equity SICAV — European High Dividend (EUR) с общей рыночной стоимостью 137 369 долларов. Также у Павла Грудинина имеются инвестиционные счета в фонде коллективных инвестиций UBS (Lux) Strategy Fund — Fixed Income (EUR) в размере 244 943 доллара, а также в аналогичном фонде коллективных инвестиций UBS (Lux) Strategy Fund FCP — Fixed Income (EUR) на примерно схожую сумму в 240 367 долларов.

По данным Лайфа, на счетах Грудинина номер 0206-127584.70R и 0206-493178.60М, которые были открыты в швейцарском банке UBS Switzerland AG, в 2016 и 2017 годах проводились незаконные валютные операции на суммы 90 344,66 евро, 3727,40 евро и 94 072,06 евро соответственно.

Это данные из СМИ, официально и легально действующих на территории РФ. Названы организации, суммы, даже номера счетов и источники получения информации. И что, на это достаточно ответить лишь плоской шуткой про Янтарную комнату?

Возможно, на выборах в ЗАО "Совхоз имени Ленина", где у Грудинина 44 процента акций плюс еще 20 процентов в офшоре, этого и достаточно. Но мы-то сейчас выбираем вроде бы не председателя колхоза, а главу государства.

Или в нашем государстве уже такой колхозный уровень политики, что достаточно просто послать всех по известному адресу?