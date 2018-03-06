Что скажет дружественной Индии МИД РФ по поводу "ленинопада"?

В городе Белония штата Трипура на востоке Индии сторонники правящей партии "Бхаратия джаната парти" (BJP) приветствовали снос памятника советскому вождю Владимиру Ленину, который пять лет назад был установлен в центре Колледж-сквер.

Инцидент произошел в понедельник 5 марта, - через два дня после того, как правая BJP одержала победу на парламентских выборах (заняла 43 из 59 мест) в северо-восточном штате, где до это в течение 25 лет власть находились в руках марксистской партии CPI(M), сообщает The Indian Express.

Статуя была опрокинута бульдозером, но кто именно его нанял, понятно не до конца. Представители BJP отрицают, что заказывали эту услугу, утверждая, что Ленин пал из-за выплеска "народного гнева" индийцев, "угнетенных" коммунистами.

По данным очевидцев, упав, статуя раскололась, и сторонники BJP якобы даже "поиграли в футбол головой Ленина". Однако на видео с места событий, разошедшемся по СМИ, запечатлен лишь момент со сносом.

По данным CPI(M), эта 3,5-метровая статуя из стеклопластика была вылеплена местным художником Кришной Дебнатом всего за три рупии. Она была установлена в 2013 году в честь 20-летия правления левых.

В BJP заявляют, что к возмущению многих памятник был возведен муниципалитетом на деньги налогоплательщиков: "Почему налогоплательщик должен финансировать статую Ленина? Что этот иностранец сделал для наших людей?" - интересуется глава местного отделения BJP Раджу Нат.

Между тем представители CPI(M) жалуются, что после проигрыша на выборах оппоненты нападают на них, поджигая офисы партии и грозя физической расправой ее членам и сторонникам. По данным партии, за два дня ранения получили более 240 человек, передает BBC. "Снос статуи - не что иное, как фобия коммунизма", - комментирует глава региональной CPI(M) Бижан Дхар. Он отмечает, что за два десятилетия это единственная статуя Ленина, установленная в городе.

The Indian Express напоминает, что одна из самых известных статуй Ленина в Индии установлена в центре Калькутты, и ее не снесли несмотря на то, что в 2011 году левые там тоже потеряли власть после 34 лет правления.

- Что хорошего сделал Ленин Индии? - хмурится на Восток редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный. - Что ж, мы напомним, что именно Ленин наметил линию дружбы "Хиндия Руссия - бхай-бхай" и именно при Ленине династия Рерихов начала свои экспедиции, а затем и художественное воспевание Индии. Правым недоумкам и вандалам просто этого не известно, плохо они историю своей страны знают, но на протяжении всего ХХ века, а особенно при династии Ганди ленинизм оказывал на социальное и технологическое развитие Индии огромное влияние, советские военные и гражданские разработки поступали в Индию за совершенно условные деньги, это была геополитика и поддержка по идеологической, по сути, линии, а вот что правые сделали для Индии хорошег о- действительно вопрос большой, поскольку в Индии, сравнительно недавно сбросившей ярмо колониализма, собственный фашизм - это бред бредовый, но чего только не народится в стране, которая была для СССР долгое время символом интернационализма, мудрости, гостеприиства - впрочем, сохранившиеся кастовые пережитки и капиталистические контрасты сотрут то хорошее, что делал СССР для Индии достаточно быстро - примером служит постмайданная Украина, - интересно, что скажет по данному поводу МИД РФ, или для него такие события вовсе не события - в отличие от санкций США и Евросоюза, павших на "всех богатеньких нашего города", вандальный снос памятника основателю Советского государства (правопреемницей которого является РФ) расеянскую дипломатию нисколько не тревожит?! Скажет ли своё фирменное "дебилы, бл..." Лавров в данном случае?