ЦИК отказался снимать Грудинина с выборов из-за швейцарских счетов

Центризбирком РФ не будет рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина из-за незадекларированных счетов в швейцарских банка, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Снять кандидата может только Верховный суд. Сегодня никаких заявлений по этому поводу нет. В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Павла Грудинина есть незакрытые счета. Были обнаружены дополнительные счета по состоянию на 31 декабря, и нам сообщили наличие денег на них. На основании информации в том виде, в котором мы ее имеем, закон не предусматривает снятие кандидата с выборов. Он должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации, то есть 12 января. Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово", - цитирует Булаева "Новая газета".

По его словам, информация об иностранных счетах Грудинина будет отражена в тексте дополнительных вкладышей для информационного плаката, который будет размещен на избирательных участках.

Как отмечает "Интерфакс", накануне член ЦИК Александр Кинев сообщил, что "вопрос о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных Грудининым, будет обсуждаться на заседании Центральной избирательной комиссии в среду". По его словам, "наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу является безусловным основанием для снятия кандидата". Однако он отметил, что ЦИК не обсуждал вопрос обращения в Верховный суд РФ с иском об отмене регистрации Грудинина.

5 марта зампредседателя ЦИК Булаев сообщил, что налоговая служба Швейцарии в ответ на запрос российской ФНС предоставила информацию о наличии у Грудинина на момент выдвижения его в кандидаты на пост президента 13 счетов в швейцарских банках. Он рассказал, что, согласно данным швейцарских коллег, на них находились около миллиона долларов, и в том числе более 174 унций золота.

"Все это не было задекларировано, а также ЦИК не был проинформирован о наличии этих счетов в Швейцарии", - подчеркнул зампред Центризбиркома.