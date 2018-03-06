Действующий глава московского СКР оказался серийным взяточником

Бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров признался на следствии, что дал взятку в 10 тысяч евро своему непосредственному начальнику Александру Дрыманову "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность, а также за общее покровительство на службе", сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, оглашенные прокурором во время заседания в Мосгорсуде.

Согласно рапорту следователя ФСБ Михаила Савицкого, эти деньги находились на счету латвийской фирмы в иностранном банке, а доступ к ним осуществлялся посредством неперсонифицированной дебетовой карты.

"Одновременно Никандров передал вышеуказанному лицу аппарат мобильной связи iPhone с неперсонифицированной сим-картой", - отмечается в документе.

"Таким образом, Никандров совершил дачу взятки в крупном размере, а первое лицо главного следственного управления по Москве — получение взятки в крупном размере", - отмечает Савицкий. По его словам, получатель взятки обладает особым статусом и решение о возбуждении уголовного дела в отношении него может быть принято только председателем СК РФ или его заместителем. В связи с этим 3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СКР были выделены материалы, касающиеся руководителя ГСУ по Москве, которые следователи ФСБ направили главе СКР Александру Бастрыкину. В настоящее время Дрыманов продолжает занимать свою должность.

По данным рапорта, Никандров в октябре 2017 года заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения. Согласно ему, обвиняемый обещал добровольно рассказать следствию о том, что дал взятку своему начальнику.

В конце января 2018 года стало известно, что руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по освобождению криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Об этом заявил в суде прокурор по делу главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которого также обвиняют в получении взятки по этому делу.

"Дрыманов, Никандров и Крамаренко за незаконное денежное вознаграждение полученное при посредничестве Смычковского приняли меры для освобождения из-под стражи Кочуйкова и Романова путем незаконной переквалификации преступного деяния. Максименко в тот же день вступил с Ламоновым в преступный сговор для совместного получения взятки в 500 тысяч долларов", - заявил гособвинитель.

Напомним, замначальника Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля прошлого года. Их заподозрили в получении взятки в размере €500 тыс. от Захария Калашова (Шакро Молодого) за освобождение из-под ареста его соратника Андрея Кочуйкова (Итальянец).