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Московский листок

Сергей Удальцов опроверг в фейсбуке запись жены о недоверии Грудинину

Опубликовано 06.03.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 4

левый фронт кпрф грудинин выборы 2018
Сергей Удальцов опроверг в фейсбуке запись жены о недоверии Грудинину

Идёт активная агитация за Грудинина, митинг за митингом, город за городом - Левый Фронт не жалеет ни сил, ни репутации, чтобы поддержать своего кандидата. Но вдруг в фейсбуке (который в период общественного упадка вышел на первое место по посещаемости в сравнении с общественно-политическими сайтами и информационными агентствами вообще – крен в личное усилился) вчера наш товарищ Анастасия Удальцова пишет, что из доверенных лиц Грудинина выписывается. К вечеру, опять же в фейсбуке, не на сайте ЛФ, отметим, то есть в личном пространстве товарища Сергея Удальцова появляется опровержение: мол, взломали аккаунт жены, не распространяйте дезинформацию… 

Надеемся, это не семейный конфликт. Однако, в таких случаях – если действительно аккаунт взломан, то опровержение подобных заявлений (которые независимо от ФОРУМа.мск действительно растиражировали многие ИА) появляется именно в аккаунте, ведь вернуть его не так сложно, стафф фейсбука работает круглосуточно, и такие опытные блогеры, как товарищ наш Анастасия – должны знать процедуру возвращения аккаунта. 

Меня вот когда взламывали (было такое и в ФБ и в ВК по разу) – я в тот же день возвращал себе доступ в аккаунт… Смотрим аккаунт товарища Удальцовой, и никаких опровержений не находим, правда, заявление ушло куда-то из-за посещаемости других постов – про погоду, Москву, снежок… 

Товарищи, вы уж если перешли на общение с единомышленниками в фейсбуке, как многие буржуазные власти многих стран, то и реагируйте оперативно и логично. И имейте в виду, что игра, в которую вы ввязались и в которой правила устанавливаете не вы – слишком серьёзная, чтобы какие-либо личные причины могли в ней ослаблять авторитет организации, Левого Фронта. Митинг 19-го марта «по защите голосов» – вот пока лучшее, что мы узнали из этой предвыборной кампании. 

Ждём движения в этом же направлении! И ждём опровержения там же, где было заявление о выходе из «грудининга».

Материалы по теме:

Удальцова тоже больше не доверенное лицо Грудинина

Шизофрения от Грудинина: Есть ли интрига на президентских выборах 2018 года 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:31
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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не. не надеемся уже
магадуб написал 06.03.2018 18:39
Часть бизнеса вора грудинина
Фраер чурка грудинин прижал бабло для семьи. Кто как выжимает от жмота вора грудинина. Эти таким вот образом.
Раскрылись однако оба нехорошо этак.
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Re: Надеемся,
это не семейный конфликт. написал 06.03.2018 18:10
конечно, нет! - это семейный бизнес ))
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(без названия)
Святой Пигидий написал 06.03.2018 17:43
Здесь два варианта: либо проплата семейке Удальцовых от кукловодов прошла, и они отыграли назад, либо посредством этого цирка они банально привлекают к себе внимание - пиарятся.
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