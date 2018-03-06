Сергей Удальцов опроверг в фейсбуке запись жены о недоверии Грудинину

Идёт активная агитация за Грудинина, митинг за митингом, город за городом - Левый Фронт не жалеет ни сил, ни репутации, чтобы поддержать своего кандидата. Но вдруг в фейсбуке (который в период общественного упадка вышел на первое место по посещаемости в сравнении с общественно-политическими сайтами и информационными агентствами вообще – крен в личное усилился) вчера наш товарищ Анастасия Удальцова пишет, что из доверенных лиц Грудинина выписывается. К вечеру, опять же в фейсбуке, не на сайте ЛФ, отметим, то есть в личном пространстве товарища Сергея Удальцова появляется опровержение: мол, взломали аккаунт жены, не распространяйте дезинформацию…

Надеемся, это не семейный конфликт. Однако, в таких случаях – если действительно аккаунт взломан, то опровержение подобных заявлений (которые независимо от ФОРУМа.мск действительно растиражировали многие ИА) появляется именно в аккаунте, ведь вернуть его не так сложно, стафф фейсбука работает круглосуточно, и такие опытные блогеры, как товарищ наш Анастасия – должны знать процедуру возвращения аккаунта.

Меня вот когда взламывали (было такое и в ФБ и в ВК по разу) – я в тот же день возвращал себе доступ в аккаунт… Смотрим аккаунт товарища Удальцовой, и никаких опровержений не находим, правда, заявление ушло куда-то из-за посещаемости других постов – про погоду, Москву, снежок…

Товарищи, вы уж если перешли на общение с единомышленниками в фейсбуке, как многие буржуазные власти многих стран, то и реагируйте оперативно и логично. И имейте в виду, что игра, в которую вы ввязались и в которой правила устанавливаете не вы – слишком серьёзная, чтобы какие-либо личные причины могли в ней ослаблять авторитет организации, Левого Фронта. Митинг 19-го марта «по защите голосов» – вот пока лучшее, что мы узнали из этой предвыборной кампании.

Ждём движения в этом же направлении! И ждём опровержения там же, где было заявление о выходе из «грудининга».

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