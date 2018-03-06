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Московский листок

Жильцы общежитий третий час ждут приёма в мэрии. Им угрожают задержанием

Опубликовано 06.03.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

Жильцы общежитий третий час ждут приёма в мэрии. Им угрожают задержанием

На данный момент 18-00 6 марта жильцы общежитий уже три часа ждут приёма в мэрии. Чиновники отказываются выходить к ним. Правоохранители периодически угрожают задержанием и требуют покинуть мэрию.Жильцы общежитий собираютя находится а мэрии пока к ним не выйдет кто нибудь достаточно компетентный что бы поговорить от их жилищных вопросах.

Как мы уже писали - по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8) . Жильцы при этом имеют право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации").

Однако на практике закон соблюдается не всегда. Люди, ставшие жертвой захвата жилых домов бизнесменами, а также иными структурами, вынуждены платить за жилье по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма. А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.



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Всего комментариев к статье: 1
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империя уголовников в погонаха - ведет войну против народа
когда народ начнет убивать гитлеровских погоносцев написал 06.03.2018 19:48
и их хозяев чиновников-уголовников судей-убийц депутан-бандюган полицаев-садистов - ответ НИКОГДА.
.
будущее мордора - концлагерь война голод и массовые людоедства, потом банды на дорогах распад и тысячи локальных войн, дальше концлагеря во всех городах сраны садизм изнасилования пытки и людоедство.
.
псарня в гитлеровских погонах - хуже фашистов, фашисты убивали чужой народ - эти миллионами убивают свой.
.
нет хуже места на планете - чем поганая мордор-кущевка.
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