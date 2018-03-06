Жильцы общежитий третий час ждут приёма в мэрии. Им угрожают задержанием

На данный момент 18-00 6 марта жильцы общежитий уже три часа ждут приёма в мэрии. Чиновники отказываются выходить к ним. Правоохранители периодически угрожают задержанием и требуют покинуть мэрию.Жильцы общежитий собираютя находится а мэрии пока к ним не выйдет кто нибудь достаточно компетентный что бы поговорить от их жилищных вопросах.

Как мы уже писали - по закону общежитие не может быть в частных руках, оно должно переходить в муниципальный жилой фонд (ст. 18 Закона "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. N 8) . Жильцы при этом имеют право на заключение договора соцнайма (ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации").

Однако на практике закон соблюдается не всегда. Люди, ставшие жертвой захвата жилых домов бизнесменами, а также иными структурами, вынуждены платить за жилье по ценам, многократно превышающим коммунальные. А главное, они не могут заключить договора социального найма. А, значит, они, или их дети, могут в любой момент оказаться на улице.