32 человека погибли, не долетев до базы Хмеймим

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Жертвами крушения стали 32 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Очевидцы крушения самолета Ан-26 в Сирии сообщают, что жертв катастрофы могло быть гораздо больше.

Пилот самолета майор Смирнов увел пикирующую машину от населенного пункта в сторону цитрусовых плантаций.