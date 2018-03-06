32 человека погибли, не долетев до базы Хмеймим

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Жертвами крушения стали 32 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Очевидцы крушения самолета Ан-26 в Сирии сообщают, что жертв катастрофы могло быть гораздо больше.
Пилот самолета майор Смирнов увел пикирующую машину от населенного пункта в сторону цитрусовых плантаций.
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:22
3авидонов Нигодин написал 07.03.2018 00:33
Вот это натуральный педераст дорвавшийся до власти!
Сейчас, наверное, опять начнет взрывать дома, щобы отвлечь внимание быдло-масс и ското-рвани.
С.П.Вдиван написал 06.03.2018 22:36
соблюдайте правила эксплуатации авиалайнеров !
Szanya написал 06.03.2018 21:57
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Зачем злорадствовать, это их выбор, они его сделали, в общем, обыкновенный бизнес, так что соболезнования это тоже лишнее..
Szanya написал 06.03.2018 21:48
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О, да двойные стандарты имеют место быть с одной стороны они борцы за правду, с другой террористы, и те и другие убивают. Ясно одно, это не наша война, впрочем как и на Донбассе, какая страна такие и войны, за чужие интересы. Хотя какие соболезнования, с какой стати, люди зарабатывают, так это всегда пожалуйста, только не с карманов граждан России, так что пусть саболезнуют работадатель.
Светослав,,,,,,, написал 06.03.2018 21:24
Если Бога нет , тебя накажет судьба.///
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Ога... если ты заметил, Судьба и Боги наказывают вас, неофашистское стадо безмозглых русскiх макак. А мне пусть наказанием Судьбы будет еще десяток рухнувших русскiх еропланов, набитых под завязку оккупантами ))
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стоик1129 написал 06.03.2018 21:09
Ребята погибают на чужой войне, за чужие интересы?
Глупо и преступно?
Орион написал 06.03.2018 21:06
Светослав,,,,,,, написал 06.03.2018 20:53
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Хора подводных балалаечников им.Александрова прибыло ))
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• написал 06.03.2018 20:48
старче написал 06.03.2018 20:29
Коментатор написал 06.03.2018 20:19
ха ха, в контексте событий в аргентине, термин "грузоподъемность" принимает своеобразный коксо-смысл :))))
Коментатор написал 06.03.2018 20:17
Левон Георгиевич Казарян написал 06.03.2018 19:54
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Герой. Вечная память.
vral написал 06.03.2018 19:37
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.
Грузоподъемность: 5500 кг
Грустные мысли.....