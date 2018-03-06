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Московский листок

32 человека погибли, не долетев до базы Хмеймим

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 15

32 человека погибли, не долетев до базы Хмеймим

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим в Сирии, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Жертвами крушения стали 32 человека: 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Очевидцы крушения самолета Ан-26 в Сирии сообщают, что жертв катастрофы могло быть гораздо больше.

Пилот самолета майор Смирнов увел пикирующую машину от населенного пункта в сторону цитрусовых плантаций.



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Всего комментариев к статье: 15
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(без названия)
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:22
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
3авидонов Нигодин написал 07.03.2018 00:33
Не хило сожитель Кабаевой (Ботоксная крыса) людей гробит. Убивает, травит направо и налево.
Вот это натуральный педераст дорвавшийся до власти!
Сейчас, наверное, опять начнет взрывать дома, щобы отвлечь внимание быдло-масс и ското-рвани.
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Не экономьте и не разворовывайте средства,
С.П.Вдиван написал 06.03.2018 22:36
положенные на техническую диагностику самолетов,
соблюдайте правила эксплуатации авиалайнеров !
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Re:
Szanya написал 06.03.2018 21:57
ха ха, в контексте событий в аргентине, термин "грузоподъемность" принимает своеобразный коксо-смысл :))))
===========================
Зачем злорадствовать, это их выбор, они его сделали, в общем, обыкновенный бизнес, так что соболезнования это тоже лишнее..
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Re:
Szanya написал 06.03.2018 21:48
А почему против тех кто туда летел, не заведены уголовные дела по терроризму? Помнится какая-то студентка хотела попасть в сирию (так и не попала) так ей за эту попытку влепили статью о терроризме! А эти террористы что, особенные? с лицензией на террор?
=======================================
О, да двойные стандарты имеют место быть с одной стороны они борцы за правду, с другой террористы, и те и другие убивают. Ясно одно, это не наша война, впрочем как и на Донбассе, какая страна такие и войны, за чужие интересы. Хотя какие соболезнования, с какой стати, люди зарабатывают, так это всегда пожалуйста, только не с карманов граждан России, так что пусть саболезнуют работадатель.
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Re: Re: Re: Хора подводных балалаечников
Светослав,,,,,,, написал 06.03.2018 21:24
\\\Орион написал
Если Бога нет , тебя накажет судьба.///
.
Ога... если ты заметил, Судьба и Боги наказывают вас, неофашистское стадо безмозглых русскiх макак. А мне пусть наказанием Судьбы будет еще десяток рухнувших русскiх еропланов, набитых под завязку оккупантами ))
.
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 21:09
Кто ответит за авантюру в Сирии?
Ребята погибают на чужой войне, за чужие интересы?
Глупо и преступно?
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Re: Re: Хора подводных балалаечников
Орион написал 06.03.2018 21:06
Если Бога нет , тебя накажет судьба.
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Re: Левон Георгиевич Казарян
Светослав,,,,,,, написал 06.03.2018 20:53
\\\Герой. Вечная память.///
.
Хора подводных балалаечников им.Александрова прибыло ))
.
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ЧЁрные лебеди полетели?
&#8226; написал 06.03.2018 20:48
.
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(без названия)
старче написал 06.03.2018 20:29
Слышь,пацаны,а не хватит уже?
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(без названия)
Коментатор написал 06.03.2018 20:19
>Грузоподъемность: 5500 кг
ха ха, в контексте событий в аргентине, термин "грузоподъемность" принимает своеобразный коксо-смысл :))))
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(без названия)
Коментатор написал 06.03.2018 20:17
А почему против тех кто туда летел, не заведены уголовные дела по терроризму? Помнится какая-то студентка хотела попасть в сирию (так и не попала) так ей за эту попытку влепили статью о терроризме! А эти террористы что, особенные? с лицензией на террор?
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 06.03.2018 19:54
"Пилот самолета майор Смирнов увел пикирующую машину от населенного пункта в сторону цитрусовых плантаций."
- - - - - - -
Герой. Вечная память.
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ан 26
vral написал 06.03.2018 19:37
Экипаж: 6 человек
Пассажировместимость: до 38 человек личного состава, или 30 десантников, или 24 раненых на носилках.
Грузоподъемность: 5500 кг
Грустные мысли.....
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