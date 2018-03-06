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Московский листок

Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 8

Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон

Парламентский корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщает сайт издания.

Инцидент произошел 24 марта 2017 года в рабочем кабинете "народного" избранника, куда Рустамова пришла за комментарием о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

По словам журналистки, в ходе разговора Слуцкий неожиданно сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь". Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.

- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.

- Брось его.

- Не хочу.

- Почему?

- Я хочу за него замуж.

- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.

"После чего, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил", - пишет "Би-би-си".

"Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки", - вспоминает журналистка.

Судя по ответу, который имеется на аудиозаписи беседы, Слуцкий с такой оценкой своих действий не согласился.

"Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение", - ответил ей депутат.

- Но вы это делаете!

- Я это делаю красиво.

- То, что вы сейчас сделали, было очень некрасиво. Я буду очень переживать, потому что это пипец.

"Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть", - сказал Слуцкий и затем подытожил: "Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на [...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", - заявил депутат.

Издание отмечает, что весь диалог оказался полностью зафиксированным на аудиозаписи - диктофон Фарида Рустамова включила при входе в кабинет, собираясь взять комментарий. По словам журналистки, Слуцкий знал об этом.

Напомним, ранее три журналистки парламентского пула на условиях анонимности рассказали "Дождю" о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

28 февраля замглавреда RTVI Екатерина Кортикадзе заявила, что она подвергалась домогательствам со стороны депутата. По ее словам, это произошло в 2011 году. Кортикадзе рассказала, что Слуцкий провел ее «в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить к стене, как-то трогать и целовать».

Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

"Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя – силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала", – сказала Жук.

Сам же депутат называл все обвинения "бредом" и "провокацией". "Думаю, дальше, чем эффективнее мы будем работать, тем больше таких вещей, к сожалению, может возникать. Если не к чему придраться с профессиональной точки зрения, будут вычесывать из пальца что-то подобное", - заявил Слуцкий.

По его словам, история с обвинениями в сексуальных домогательствах "вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила его".

 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re:
!!!!QQ!-!TOTBOG!!!& написал 07.03.2018 02:35
"Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон"
-Таки, б-л-я, и не побрезговал! То таки да...
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(без названия)
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:23
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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зарплата депутана уже под миллион.
+ квартиры машины написал 06.03.2018 22:03
И ПЕНСИЯ - ВСЕМ ЧЛЕНАМ СЕМЬИ - 70% ОТ ЗАРПЛАТЫ, СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СРОКА ДЕПУТАНСТВА.
.
ЭТО ГЕНОЦИД.
.
ЭТО РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ К ГРУППЕ - ВОРЫ ДЕПУТАНЫ ЧИНОВНИКИ МРАЗЗИ
.
ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГЕНОЦИД - ПРИНИМАЯ КАРАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ - ВВОДЯ ПОБОРЫ - ЗАПРЕЩАЯ ЛЮДЯМ ЖИТЬ.
.
ЭТО ВОЙНА.
.
НО РАБЫ И ПСАРНЯ - ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ.
.
БУДУЩЕЕ ПОГАНОЙ - КОНЦЛАГЕРЬ И СМЕРТЬ.
.
но перед этим будет эпоха великого садизма, голод, массовые людоедства, и уже потом война.
.
кстати сказать - война - распад снова голод и снова массовые людоедства, потом снова концлагеря в микро-масштабе - где будут держать в основном женщин для изнасилования мужчин для работы и садизма, а детей как живые консервы.
.
ВСЁ ЭТО - ДЕЛАЮТ И К ЭТОМУ ВЕДУТ - ДЕПУТАНЫ И ПСАРНЯ В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ.
.
русский народ - будет уничтожен - псарней - служащей крысе.
.
БЕГИТЕ пока можно. завтра закроют границы или инфляция превратит рубль в копейку.
Ответить
отказала
инвалиду написал 06.03.2018 21:38
сволочь, а у него редкое и тяжелое заболевание - двустороннесть ладони. Кроме того, он народный избранник. По-моему эта шалава Путина не уважает.
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(без названия)
Виктор + написал 06.03.2018 21:25
Вот как ответил этот профессионал, председатель комитета по международным делам кстати, на вопрос корреспондента в передаче Парламентский час &#171; А какова сегодня повестка дня комитета?&#187; Ответ дословно: &#171; У нас нет собственной повестки , как и у Госдумы в целом. У нас есть повестка президента&#187;. Весь профессионализм этих мерзких ничтожеств = вовремя нажимать кнопку голосования за 450 тысяч в месяц.
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(без названия)
стоик1129 написал 06.03.2018 21:12
Кабаева так же говорила или сразу отсосала сортирному Карлику?
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(без названия)
Абиссинец Васька написал 06.03.2018 21:05
Чушь какая-то.
Если какая-то б*дь не надела трусов, ее юбку можно спутать с широким поясом, сиськи выставила наружу, то ясно, что некоторые мужчины могут отрпеагировать на такой внешний вид не совсем правильно.
А ты нарядись в телогреечку, спортивные штаны с начесом, стоптанные валеночки, голову обмотай мохеровым шарфом, как принято у женщин с именем Фарида, макияжа никакого, усы не выщипывать - и вуаля! Никто никогда не сделает тебе никаких неприличных предложений, о чем ты и мечтала всю жизнь, и можешь сколько угодно поражать окружающих своим интелектом.
Только почему-то думается, что с этим как раз и проблема.
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внутренняя часть ладони
МляТТ написал 06.03.2018 21:05
"внутренней частью ладони по лобку", млять, и это журналистка такое пишет, по-русски это "ладонью\ладошкой по, тэскзть, писе
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