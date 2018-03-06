"Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон"

Парламентский корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщает сайт издания.
Инцидент произошел 24 марта 2017 года в рабочем кабинете "народного" избранника, куда Рустамова пришла за комментарием о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.
По словам журналистки, в ходе разговора Слуцкий неожиданно сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь". Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.
- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.
- Брось его.
- Не хочу.
- Почему?
- Я хочу за него замуж.
- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.
"После чего, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил", - пишет "Би-би-си".
"Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки", - вспоминает журналистка.
Судя по ответу, который имеется на аудиозаписи беседы, Слуцкий с такой оценкой своих действий не согласился.
"Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение", - ответил ей депутат.
- Но вы это делаете!
- Я это делаю красиво.
- То, что вы сейчас сделали, было очень некрасиво. Я буду очень переживать, потому что это пипец.
"Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть", - сказал Слуцкий и затем подытожил: "Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на [...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", - заявил депутат.
Издание отмечает, что весь диалог оказался полностью зафиксированным на аудиозаписи - диктофон Фарида Рустамова включила при входе в кабинет, собираясь взять комментарий. По словам журналистки, Слуцкий знал об этом.
Напомним, ранее три журналистки парламентского пула на условиях анонимности рассказали "Дождю" о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.
28 февраля замглавреда RTVI Екатерина Кортикадзе заявила, что она подвергалась домогательствам со стороны депутата. По ее словам, это произошло в 2011 году. Кортикадзе рассказала, что Слуцкий провел ее «в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить к стене, как-то трогать и целовать».
Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.
"Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя – силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала", – сказала Жук.
Сам же депутат называл все обвинения "бредом" и "провокацией". "Думаю, дальше, чем эффективнее мы будем работать, тем больше таких вещей, к сожалению, может возникать. Если не к чему придраться с профессиональной точки зрения, будут вычесывать из пальца что-то подобное", - заявил Слуцкий.
По его словам, история с обвинениями в сексуальных домогательствах "вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила его".
!!!!QQ!-!TOTBOG!!!& написал 07.03.2018 02:35
-Таки, б-л-я, и не побрезговал! То таки да...
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:23
+ квартиры машины написал 06.03.2018 22:03
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ЭТО ГЕНОЦИД.
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ЭТО РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ К ГРУППЕ - ВОРЫ ДЕПУТАНЫ ЧИНОВНИКИ МРАЗЗИ
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ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГЕНОЦИД - ПРИНИМАЯ КАРАТЕЛЬНЫЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ - ВВОДЯ ПОБОРЫ - ЗАПРЕЩАЯ ЛЮДЯМ ЖИТЬ.
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ЭТО ВОЙНА.
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НО РАБЫ И ПСАРНЯ - ЭТОГО НЕ ПОНИМАЮТ.
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БУДУЩЕЕ ПОГАНОЙ - КОНЦЛАГЕРЬ И СМЕРТЬ.
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но перед этим будет эпоха великого садизма, голод, массовые людоедства, и уже потом война.
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кстати сказать - война - распад снова голод и снова массовые людоедства, потом снова концлагеря в микро-масштабе - где будут держать в основном женщин для изнасилования мужчин для работы и садизма, а детей как живые консервы.
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ВСЁ ЭТО - ДЕЛАЮТ И К ЭТОМУ ВЕДУТ - ДЕПУТАНЫ И ПСАРНЯ В ГИТЛЕРОВСКИХ ПОГОНАХ.
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русский народ - будет уничтожен - псарней - служащей крысе.
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БЕГИТЕ пока можно. завтра закроют границы или инфляция превратит рубль в копейку.
инвалиду написал 06.03.2018 21:38
Виктор + написал 06.03.2018 21:25
стоик1129 написал 06.03.2018 21:12
Абиссинец Васька написал 06.03.2018 21:05
Если какая-то б*дь не надела трусов, ее юбку можно спутать с широким поясом, сиськи выставила наружу, то ясно, что некоторые мужчины могут отрпеагировать на такой внешний вид не совсем правильно.
А ты нарядись в телогреечку, спортивные штаны с начесом, стоптанные валеночки, голову обмотай мохеровым шарфом, как принято у женщин с именем Фарида, макияжа никакого, усы не выщипывать - и вуаля! Никто никогда не сделает тебе никаких неприличных предложений, о чем ты и мечтала всю жизнь, и можешь сколько угодно поражать окружающих своим интелектом.
Только почему-то думается, что с этим как раз и проблема.
МляТТ написал 06.03.2018 21:05