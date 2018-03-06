"Корреспондентка "Би-би-си" записала домогательства депутата Слуцкого на диктофон"

Парламентский корреспондент "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова заявила, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщает сайт издания.

Инцидент произошел 24 марта 2017 года в рабочем кабинете "народного" избранника, куда Рустамова пришла за комментарием о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

По словам журналистки, в ходе разговора Слуцкий неожиданно сменил тему беседы и предложил: "Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь". Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся", - ответил ей депутат.

- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.

- Брось его.

- Не хочу.

- Почему?

- Я хочу за него замуж.

- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.

"После чего, со словами "давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился", по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил", - пишет "Би-би-си".

"Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки", - вспоминает журналистка.

Судя по ответу, который имеется на аудиозаписи беседы, Слуцкий с такой оценкой своих действий не согласился.

"Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение", - ответил ей депутат.

- Но вы это делаете!

- Я это делаю красиво.

- То, что вы сейчас сделали, было очень некрасиво. Я буду очень переживать, потому что это пипец.

"Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть", - сказал Слуцкий и затем подытожил: "Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на [...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать", - заявил депутат.

Издание отмечает, что весь диалог оказался полностью зафиксированным на аудиозаписи - диктофон Фарида Рустамова включила при входе в кабинет, собираясь взять комментарий. По словам журналистки, Слуцкий знал об этом.

Напомним, ранее три журналистки парламентского пула на условиях анонимности рассказали "Дождю" о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

28 февраля замглавреда RTVI Екатерина Кортикадзе заявила, что она подвергалась домогательствам со стороны депутата. По ее словам, это произошло в 2011 году. Кортикадзе рассказала, что Слуцкий провел ее «в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить к стене, как-то трогать и целовать».

Позже информацию о домогательстве "народного" избранника подтвердила продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Она рассказала, что после знакомства со Слуцким, когда она приглашала его на второй эфир телеканала "Дождь", тот отвечал, что придет в студию, только если продюсер пойдет с ним на ужин.

"Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя – силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно, поэтому я попросила своего коллегу проводить вас на эфир и больше с вами не контактировала", – сказала Жук.

Сам же депутат называл все обвинения "бредом" и "провокацией". "Думаю, дальше, чем эффективнее мы будем работать, тем больше таких вещей, к сожалению, может возникать. Если не к чему придраться с профессиональной точки зрения, будут вычесывать из пальца что-то подобное", - заявил Слуцкий.

По его словам, история с обвинениями в сексуальных домогательствах "вместо того, чтобы отобрать авторитет, наверное, добавила его".