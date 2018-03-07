Станислав Рузанов: в отличие от сектантов Грудинина, Анпилов не был догматиком

Дарья Митина поговорила с председателем исполкома «Трудовой России» Станиславом Рузановым, возглавившим организацию после смерти Виктора Ивановича Анпилова.

Виктор Анпилов скончался по дороге на встречу с Павлом Грудининым, которого он поддержал - была ли эта поддержка его личным выбором? Какую позицию по отношению к выборам заняла «Трудовая Россия»? Почему раздрай в левом движении, вызванный роковой кадровой ошибкой КПРФ, может похоронить и саму партию, и другие коммунистические организации?

Торговля собственной репутацией - привычное дело для функционеров КПРФ или прецедент кандидата-капиталиста уже вызывает раскол партийных рядов? Был ли бойкот первой Думы ошибкой Анпилова и его товарищей? Почему Анпилов отказался становиться депутатом от партии Жириновского? Следует ли «Трудовая Россия» заветам своего лидера, много сделавшего для объединения коммунистов? Есть ли реальные положительные примеры налаженного сотрудничества коммунистов разных партий?