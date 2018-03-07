Первый президент Республики Крым: Почему Крым не наш Юрий Мешков: "Пока в сферах управления и общественно-политической жизни Республики присутствует Украина, Крым не наш". Кандидат юридических наук, первый и единственный Президент Республики Крым (1994-1995 г.г.) Юрий Мешков о нелегких путях Крыма к своему воссоединению с Россией. Крымнаш или КрымНЕнаш? Получается ли сейчас у Республики Крым соответствовать российским стандартам? Нужна ли полуострову тотальная деукраинизация во всех сферах? Почему в Крыму до сих пор не реабилитированы репрессированные украинским режимом борцы за российский статус полуострова? Что еще не поздно предпринять для международного признания российского статуса Крыма и Севастополя? Кто в Крыму может поддерживать на выборах подмосковного коммерсанта Павла Грудинина? Как не дать себя убедить, что кандидат от КПРФ - «последняя надежда земли русской»? Об этом и не только – гость нашей студии Юрий Мешков



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