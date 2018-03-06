Доской по голове - нельзя по городу пройти...

Шел по улице Донской,
Меня е...нули доской.
Вот же мать твою ити,
Нельзя по горду пройти!
Частушка чисто московская, но улица, тем не менее, Донская. И вот же что произошло сегодня в донской столице, городе Ростове-на-Дону.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщает РИА «Новости».
В Росгвардию поступило сообщение, что неадекватный мужчина бросается с ножом на прохожих на проспекте Стачки. От действий мужчины пострадал один человек, его увезла скорая помощь.
Прибывшие на место росгвардейцы подкараулили нападавшего на выходе из магазины и обезвредили его ударом доской по голове, после чего передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
На проспекте Стачки, однако...
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:25
kirilis написал 06.03.2018 23:44