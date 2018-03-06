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Московский листок

Доской по голове - нельзя по городу пройти...

Опубликовано 06.03.2018 в разделе комментариев 2

Доской по голове - нельзя по городу пройти...

Шел по улице Донской,

Меня е...нули доской.

Вот же мать твою ити,

Нельзя по горду пройти!

Частушка чисто московская, но улица, тем не менее, Донская. И вот же что произошло сегодня в донской столице, городе Ростове-на-Дону.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщает РИА «Новости».

В Росгвардию поступило сообщение, что неадекватный мужчина бросается с ножом на прохожих на проспекте Стачки. От действий мужчины пострадал один человек, его увезла скорая помощь.

Прибывшие на место росгвардейцы подкараулили нападавшего на выходе из магазины и обезвредили его ударом доской по голове, после чего передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

На проспекте Стачки, однако...



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:25
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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(без названия)
kirilis написал 06.03.2018 23:44
Для сериала про ментов неплохой эпизод.
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