Доской по голове - нельзя по городу пройти...

Шел по улице Донской,

Меня е...нули доской.

Вот же мать твою ити,

Нельзя по горду пройти!

Частушка чисто московская, но улица, тем не менее, Донская. И вот же что произошло сегодня в донской столице, городе Ростове-на-Дону.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Ростове-на-Дону, сообщает РИА «Новости».

В Росгвардию поступило сообщение, что неадекватный мужчина бросается с ножом на прохожих на проспекте Стачки. От действий мужчины пострадал один человек, его увезла скорая помощь.

Прибывшие на место росгвардейцы подкараулили нападавшего на выходе из магазины и обезвредили его ударом доской по голове, после чего передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

На проспекте Стачки, однако...