Пора уже менять День Победы на что-нибудь веселое

Министерство культуры России приветствует предложение киносетей провести 9 мая день российского кино, заявил глава ведомства Владимир Мединский на встрече с журналистами: «Мы не регулируем содержание показов кинотеатров. И не можем приказать им показывать 9 мая только советские или российские фильмы. Но приветствуем инициативу киносетей показать в День Победы отечественные картины», — добавил министр.
Вот даже интересно, может ли министр культуры великой страны быть альтернативно одаренным? А министерство в целом - скопищем дураков?
Нет, я не утверждаю, я спрашиваю...
Кому пришла в голову больная идея о том, что в День Победы в кинотеатрах должно демонстрироваться только российское кино?
Вообще-то Великая отечественная война была еще на минуточку и мировой. И почему в День Победы не уместно посмотреть фильм о войне, скажем, польского или французского кинематографа? Я уже не говорю о том, что советские фильмы о войне могут быть и белорусскими, и украинскими, и грузинскими. Фильм киностудии имени Довженко "В бой идут одни старики" смотреть можно?
Но есть и еще одна сторона вопроса - нет ли у министерства культуры желания потихоньку вытеснить из 9 мая тему Дня Победы - днем российского кинематографа?
В конце концов, тема победы, одержанной уже не существующим государством с проклятым нынешним режимом общественным строем и во главе с проклинаемым главнокомандующим, рано или поздно уйдет совсем в историю, а кино - важнейшее из искусств... Неважно, кто сказал. Его мавзолей на День Победы дипломатично драпируют.
Долго ли два сержанта, водрузившие простреленное знамя над большим домом в Берлине, смогут конкурировать с продукцией отечественных киностудий?
Последнее поколение, которое еще как-то может помнить войну, уходит. Это уже не их победа, а их отцов. Они лишь ее свидетели, но уже сами старики. Живая память уходит, остаются только строчки в книгах и еще кадры кинематографа. Ну и еще кое что "по мелочи"...
Все люди, которых писал с натуры Юрий Кугач, уже умерли. Скорее всего, умерли и дети с этой картины. И художник тоже умер, хотя совсем недавно, в 2013-м году, не дожив четырех лет до столетнего юбилея. Это его поколение пришло с войны...
Это не абстракция, это для художника полнейшая реальность. Как и другая работа, которая отмечена Государственной премией РСФСР.
Там все в деталях - пустой рукав у вставшего произносящего тост главы семейства, и преобладание женщин за столом - мужики не вернулись... Эту работу можно посмотреть в Институте русского реалистического искусства - негосударственном, частном... Но самая пронзительная картина о войне, наверно, эта.
Слишком пронзительная, чтобы показывать ее людям... Поэтому, наверно, к 100-летию крупного художника, академика, лауреата Сталинской и Государственой премий - не было персональной выставки. Министерство культуры отказалось финансировать. Просили - деятели культуры, депутаты... Нет, нецелесообразно. Лично к Мединскому обращались. Но нет, не помогло. Это ж не доска Маннергейму, это "неправильное" искусство.
Да и геройств особых на полотнах Кугача нет, и герои какие-то не геройские.
Вот, собственно, и наглядная иллюстрация к линии министерства Мединского по отношению к памяти о нелюбимом в кремле периоде в истории нашей страны. Ну и война в этот период попала. Ничего не попишешь...
Зато российское кино у нас теперь в фаворе будет. "Чонкина" покажут на День Победы? И "Цитадель" михалковскую, обязательно.
А там, глядишь, и до эротического триллера о партизанах-героях дело дойдет... Российское кино, оно такое.
kurkunooleg написал 07.03.2018 02:28
510-й написал 07.03.2018 01:38
А еще фильм "Печники" посмотрите.
никто не спасется написал 07.03.2018 00:45
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с 14 года начали про ВОЙНУ и про НКВД - сериалы гнать - ЭТО ПОДГОТОВКА В КОНЦЛАГЕРИЗАЦИИ ПОГАНОЙ, А ПОТОМ И ВОЙНЕ.
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никто не спасется из под власти УГОЛОВНИКОВ В ПОГОНАХ - сначала лютовали погононосцы потом бандиты, а с 1999 - УГОЛОВНИКИ В ПОГОНАХ - и именно они похоронят русский народ.
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никто - не спасется, всех поубивают, ВСЕХ, и будут эти твари - ПОГОНОНОСНЫЕ ГИТЛЕРОВСКИЕ САДИСТЫ - ТЕ КТО ПОЛУЧАЕТ ПОВЫШЕННУЮ ПАЙКУ - ЗА ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА.
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бегите, спасайтесь, завтра концлагерь захлопнет двери.
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людей будут убивать миллионами в год, сотни тысяч будут запытаны до смерти, сотни тысяч женщин изнасилованы до смерти как на донбасе насиловали каратели мордористана украинок.
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нет хуже места на планете - НО НУЖНО УМЕТЬ СМОТРЕТЬ ЗОМБОЯЩИК - ТАМ ПОКАЗЫВАЮТ БУДУЩЕЕ КОНЦЛАГЕРЯ - сегодня это НКВД и ВОЙНА. вчера МЕНТЫ И БАНДИТЫ.
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бегите пока можно.
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спасайтесь.