Пора уже менять День Победы на что-нибудь веселое

Министерство культуры России приветствует предложение киносетей провести 9 мая день российского кино, заявил глава ведомства Владимир Мединский на встрече с журналистами: «Мы не регулируем содержание показов кинотеатров. И не можем приказать им показывать 9 мая только советские или российские фильмы. Но приветствуем инициативу киносетей показать в День Победы отечественные картины», — добавил министр.

Вот даже интересно, может ли министр культуры великой страны быть альтернативно одаренным? А министерство в целом - скопищем дураков?

Нет, я не утверждаю, я спрашиваю...

Кому пришла в голову больная идея о том, что в День Победы в кинотеатрах должно демонстрироваться только российское кино?

Вообще-то Великая отечественная война была еще на минуточку и мировой. И почему в День Победы не уместно посмотреть фильм о войне, скажем, польского или французского кинематографа? Я уже не говорю о том, что советские фильмы о войне могут быть и белорусскими, и украинскими, и грузинскими. Фильм киностудии имени Довженко "В бой идут одни старики" смотреть можно?

Но есть и еще одна сторона вопроса - нет ли у министерства культуры желания потихоньку вытеснить из 9 мая тему Дня Победы - днем российского кинематографа?

В конце концов, тема победы, одержанной уже не существующим государством с проклятым нынешним режимом общественным строем и во главе с проклинаемым главнокомандующим, рано или поздно уйдет совсем в историю, а кино - важнейшее из искусств... Неважно, кто сказал. Его мавзолей на День Победы дипломатично драпируют.

Долго ли два сержанта, водрузившие простреленное знамя над большим домом в Берлине, смогут конкурировать с продукцией отечественных киностудий?

Последнее поколение, которое еще как-то может помнить войну, уходит. Это уже не их победа, а их отцов. Они лишь ее свидетели, но уже сами старики. Живая память уходит, остаются только строчки в книгах и еще кадры кинематографа. Ну и еще кое что "по мелочи"...

Все люди, которых писал с натуры Юрий Кугач, уже умерли. Скорее всего, умерли и дети с этой картины. И художник тоже умер, хотя совсем недавно, в 2013-м году, не дожив четырех лет до столетнего юбилея. Это его поколение пришло с войны...

Это не абстракция, это для художника полнейшая реальность. Как и другая работа, которая отмечена Государственной премией РСФСР.

Там все в деталях - пустой рукав у вставшего произносящего тост главы семейства, и преобладание женщин за столом - мужики не вернулись... Эту работу можно посмотреть в Институте русского реалистического искусства - негосударственном, частном... Но самая пронзительная картина о войне, наверно, эта.

Слишком пронзительная, чтобы показывать ее людям... Поэтому, наверно, к 100-летию крупного художника, академика, лауреата Сталинской и Государственой премий - не было персональной выставки. Министерство культуры отказалось финансировать. Просили - деятели культуры, депутаты... Нет, нецелесообразно. Лично к Мединскому обращались. Но нет, не помогло. Это ж не доска Маннергейму, это "неправильное" искусство.

Да и геройств особых на полотнах Кугача нет, и герои какие-то не геройские.

Вот, собственно, и наглядная иллюстрация к линии министерства Мединского по отношению к памяти о нелюбимом в кремле периоде в истории нашей страны. Ну и война в этот период попала. Ничего не попишешь...

Зато российское кино у нас теперь в фаворе будет. "Чонкина" покажут на День Победы? И "Цитадель" михалковскую, обязательно.

А там, глядишь, и до эротического триллера о партизанах-героях дело дойдет... Российское кино, оно такое.