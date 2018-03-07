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Московский листок

У Грудинина нашли вторую семью

Опубликовано 07.03.2018 в разделе комментариев 11

У Грудинина нашли вторую семью

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин последние 6 лет формально живет на две семьи, утверждает портал Life. Официально 57-летний директор совхоза имени Ленина женат на своей сверстнице Ирине с которой имеет двух сыновей - Антона и Артёма. Между тем, как удалось выяснить журналистам, уже шесть лет Грудинин живет с 32-летней Ксенией Кутюхиной, бывшим юристом совхоза.

"Грудинин проявлял чудеса конспирации: его законная 57-летняя жена Ирина, с которой он прожил 30 лет в браке, даже не догадывалась, что её муж живет на две семьи. А между тем вслед за первой беременностью у любовницы последовала ещё одна. Теперь у Кутюхиной уже двое детей от Грудинина, но давать им свою фамилию и отчество он запретил", - отмечает издание.

Но когда измена открылась, Ирина пригрозила Павлу судебными разбирательствами, разделом бизнеса и всего совместно нажитого имущества, если он немедленно не прекратит любые взаимоотношения с молодой любовницей. Грудинину стоило больших трудов утихомирить законную супругу и договориться на тихий развод без официальной регистрации в загсе.

Издание отмечает, что на публике кандидат от КПРФ тщательно дистанцируется от своей молодой жены. Например, когда в январе они в Москву после каникул в Европе, Грудинин сначала выпустил в зону прилёта аэропорта Ксению и детей и, только убедившись, что их увёл к машине сопровождающий, вышел с вещами сам. К семье своей гражданской жены аграрий-миллиардер равнодушен. За 6 лет он так и не познакомился с ее родителями, которые ютятся в разваливающемся общежитии Пятигорска.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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"выборам" бойкот
"выборам бойкот написал 07.03.2018 14:16
"выборам"бойкот
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(без названия)
юб написал 07.03.2018 13:48

Чем больше прихлебаи будут поносить Грудинина,
тем больше за него будут голосовать. Политтехнологи просто дуракуи
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по марку твену
одиссей написал 07.03.2018 11:12
И когда куча чернокожих малышей перед избирательной трибуной закричала мне "Наш папа!"
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 07.03.2018 10:07
Я не сторонник Грудинина(уж больно мутный тип),но данная инфа желтуха натуральная.Всеж есть разница:счета за бугром с отжатой землей и кому он детей настрогал и жена его за это по мордасам охаживала...Пропускаем мимо,пусть собачаться как хотят...
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 09:56
Кремлеботы,успокойтесь,никто вашего Грудинина никуда не денет.В списках оставят,про счета и любвниц напишут.Он привлечет дополнительные 8-10%,которые,думая.что голосуют за Грудинина,на самом деле обеспечат повышение легитимности Путина,путем повышения количества баранов,пришедших в стойло...я хотел сказать участок.
На следующий день после "волеизъявления" каждый будет вознагражден по заслугам.Самый Сильный Президент снова засияет в недосягаемой вышине,Грудинин получит в управление(на кормление) район или даже область, вместо совхоза.Собчак немного зеленых бумажек и очередной Дурдом&#8470;? по зомбоящику.Явлинский хорошую пенсию. и уютное спальное место на(сначала в каой нибудь думе.а потом и на престижном погосте).Жириновский разницу в весе потерявшуюся за время перелета самолета с "неустановленным порошком белого цвета" из Аргентины в Москву.
Все участники представления останутся довольны."СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Это для артистов,а вот что получат зрители?Получат тоже очень много.Больно,тяжело,мучительно и долго.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 07.03.2018 09:31
Это, конечно, любопытно, что некто Грудинин живет на две семьи. А что с предвыборной программой Путлера? Не бла-бла-бла на сборище путлерастов с показом мультиков, а именно ПРОГРАММА как кандидата в презики, за выполнение которой он, Путлер, будет персонально отвечать? Про это портал Life ничего не сообщает? А почему? Или портал Life отвлекает внимание каким-то Грудининым от Вовы Путлера? Не, ну действительно замечательный сценарий всего этого порно-шоу написал Киндер-сюрприз!
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(без названия)
La Terrible написал 07.03.2018 09:30
Ну если тете нравится за деньги терпеть такое скотское отношение - значит, она этого достойна. Каждый получает то, что заслужил.
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Уровень лобковой вши
Брезгливый написал 07.03.2018 09:30
А что-ж женщинам не влюбляться в такого мужика https://www.youtube.com/watch?v=fEzAqFtToPw Согласитесь, галантно, лихо и с достоинством!!! Это не деток в пузико целовать. Теперь об очередном "высер" портала Life. Желто-бульварная проституированная пресса к сожалению факт нашей жизни. Думаю нужен закон об освобождении от ответственности за получение сатисфакции. То есть, сделали журношлюшки портала Life "высер" не соответствующий действительности, порочащий честь и достоинство, в том числе близких третьих лиц. Выхватил суку и медленно но со вкусом спросил, вплоть до летального исхода. Потом в суде потерпевшая сторона (родственники заслуженно усопшего или сослуживцы), если не доказала наличия и достоверности факта и корректной подачи, то конфискация имущества и пятерик за гнилой базар, а спросившему освобождение от ответственности и портал в собственность. А вообще, не думал что редакция форума опустится до такой низости. Я бы понял если бы реально вскрылось, что педофил или п и до раз, ну, порочная ненормальность и информация не фейк, а так, лезть в постель и семейные отношения, тем более дети от первой жены выращены и на ногах ... И все таки интересна мотивация владельца и редакции форума что бы опуститься на такой уровень? Что ж, дела характеризуют людей и их нутро.
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ТОЛЬКО ВЧЕРА Я ПИСАЛ ОБ ЭТОМ !
Игорь Рыклин написал 07.03.2018 09:25
Я вчера написал:не удивлюсь если в ночь с 8 на 9 марта в спальне Груди-
нина застукают Алину Кабаеву.
Но стукачи не выдержали-опередили меня,но пожалели Алину или побоялись
довести до инфаркта старика Кабаева.
Самое удачное в этом сообщении участие Баранова-это подтверждает его связь
и работу на ФСБ-оттуда ему,как стукачу,поставляют дешевый компромат.
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ВячеславУ( 07.03.2018 08:46) -''Наличие молодой любовницы говорит'' о том, что у МУЖИКА на сверстниц
уже не ''встает'' написал 07.03.2018 09:12
Хреновод
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(без названия)
Вячеслав написал 07.03.2018 08:46
Наличие молодой любовницы говорит лишь о том, что Грудинин МУЖИК, да не просто МУЖИК, а МУЖИК полный сил.
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