У Грудинина нашли вторую семью

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин последние 6 лет формально живет на две семьи, утверждает портал Life. Официально 57-летний директор совхоза имени Ленина женат на своей сверстнице Ирине с которой имеет двух сыновей - Антона и Артёма. Между тем, как удалось выяснить журналистам, уже шесть лет Грудинин живет с 32-летней Ксенией Кутюхиной, бывшим юристом совхоза.
"Грудинин проявлял чудеса конспирации: его законная 57-летняя жена Ирина, с которой он прожил 30 лет в браке, даже не догадывалась, что её муж живет на две семьи. А между тем вслед за первой беременностью у любовницы последовала ещё одна. Теперь у Кутюхиной уже двое детей от Грудинина, но давать им свою фамилию и отчество он запретил", - отмечает издание.
Но когда измена открылась, Ирина пригрозила Павлу судебными разбирательствами, разделом бизнеса и всего совместно нажитого имущества, если он немедленно не прекратит любые взаимоотношения с молодой любовницей. Грудинину стоило больших трудов утихомирить законную супругу и договориться на тихий развод без официальной регистрации в загсе.
Издание отмечает, что на публике кандидат от КПРФ тщательно дистанцируется от своей молодой жены. Например, когда в январе они в Москву после каникул в Европе, Грудинин сначала выпустил в зону прилёта аэропорта Ксению и детей и, только убедившись, что их увёл к машине сопровождающий, вышел с вещами сам. К семье своей гражданской жены аграрий-миллиардер равнодушен. За 6 лет он так и не познакомился с ее родителями, которые ютятся в разваливающемся общежитии Пятигорска.
"выборам бойкот написал 07.03.2018 14:16
юб написал 07.03.2018 13:48
Чем больше прихлебаи будут поносить Грудинина,
тем больше за него будут голосовать. Политтехнологи просто дуракуи
одиссей написал 07.03.2018 11:12
Будет весело и страшно///// написал 07.03.2018 10:07
ну Случайный прохожий написал 07.03.2018 09:56
На следующий день после "волеизъявления" каждый будет вознагражден по заслугам.Самый Сильный Президент снова засияет в недосягаемой вышине,Грудинин получит в управление(на кормление) район или даже область, вместо совхоза.Собчак немного зеленых бумажек и очередной Дурдом№? по зомбоящику.Явлинский хорошую пенсию. и уютное спальное место на(сначала в каой нибудь думе.а потом и на престижном погосте).Жириновский разницу в весе потерявшуюся за время перелета самолета с "неустановленным порошком белого цвета" из Аргентины в Москву.
Все участники представления останутся довольны."СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Это для артистов,а вот что получат зрители?Получат тоже очень много.Больно,тяжело,мучительно и долго.
Святой Пигидий написал 07.03.2018 09:31
La Terrible написал 07.03.2018 09:30
Брезгливый написал 07.03.2018 09:30
Игорь Рыклин написал 07.03.2018 09:25
нина застукают Алину Кабаеву.
Но стукачи не выдержали-опередили меня,но пожалели Алину или побоялись
довести до инфаркта старика Кабаева.
Самое удачное в этом сообщении участие Баранова-это подтверждает его связь
и работу на ФСБ-оттуда ему,как стукачу,поставляют дешевый компромат.
уже не ''встает'' написал 07.03.2018 09:12
Вячеслав написал 07.03.2018 08:46