У Грудинина нашли вторую семью

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин последние 6 лет формально живет на две семьи, утверждает портал Life. Официально 57-летний директор совхоза имени Ленина женат на своей сверстнице Ирине с которой имеет двух сыновей - Антона и Артёма. Между тем, как удалось выяснить журналистам, уже шесть лет Грудинин живет с 32-летней Ксенией Кутюхиной, бывшим юристом совхоза.

"Грудинин проявлял чудеса конспирации: его законная 57-летняя жена Ирина, с которой он прожил 30 лет в браке, даже не догадывалась, что её муж живет на две семьи. А между тем вслед за первой беременностью у любовницы последовала ещё одна. Теперь у Кутюхиной уже двое детей от Грудинина, но давать им свою фамилию и отчество он запретил", - отмечает издание.

Но когда измена открылась, Ирина пригрозила Павлу судебными разбирательствами, разделом бизнеса и всего совместно нажитого имущества, если он немедленно не прекратит любые взаимоотношения с молодой любовницей. Грудинину стоило больших трудов утихомирить законную супругу и договориться на тихий развод без официальной регистрации в загсе.

Издание отмечает, что на публике кандидат от КПРФ тщательно дистанцируется от своей молодой жены. Например, когда в январе они в Москву после каникул в Европе, Грудинин сначала выпустил в зону прилёта аэропорта Ксению и детей и, только убедившись, что их увёл к машине сопровождающий, вышел с вещами сам. К семье своей гражданской жены аграрий-миллиардер равнодушен. За 6 лет он так и не познакомился с ее родителями, которые ютятся в разваливающемся общежитии Пятигорска.